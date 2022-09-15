2023 Ford Mustang tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Otomotiv dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Ford Mustang yenilendi. O bilindik tasarımına çok da dokunulmayan fakat yepyeni teknolojilere kavuşan yedinci nesil 2023 Ford Mustang tüm yenilikleriyle karşımızda.

2023 Ford Mustang, özellikleriyle neler sunuyor?

2023 Ford Mustang, 1964 - 1970 arasında üretilen atalarından ilham alan tasarımını hala koruyor ancak fark olarak eskiye göre biraz daha keskin hatlara sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle üç parçalı LED farlar dikkat çekerken, genişleyen arka çamurluklar da aracı daha kaslı gösteriyor. S650 kod adlı modelde gövde tipi olarak coupe ve convertible seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

2023 Ford Mustang ailesinde ilk kez EcoBoost ve V8 motorlu versiyonlar ilk bakışta ayırt edilebilecek şekilde güçlü kozmetik farklılıklar kullanılmış. V8 GT modellerdeki üç parçalı gündüz LED'leri daha ince ve parlak siyah çerçeveli panjurda burun deliklerini andıran iki tane parça var. Ön tamponun da daha farklı olduğu modellerde motor bölümündeki sıcak havanın atılmasını ve ön hava girişlerinden gelen basınçlı havanın tahliye edilmesini sağlayan kaput havalandırması da mevcut.

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Bunun dışında V8 motorlu versiyonların arkasında daha büyük bir difüzör ve dörtlü egzoz çıkışı dikkat çekiyor. Turbo dört silindirli versiyonlarda ise iki egzoz çıkışı mevcut. Ayrıca giriş seviyesinde 17 inç olan jantlar GT'lerde standart olarak 19 inç, opsiyon olaraksa 20 inç boyutunda karşımıza çıkıyor.

Yeni Ford Mustang ailesinin iç mekanında özellikle orta ve üst donanım seviyelerinde bitişik ekran yerleşimi karşımıza çıkıyor. Ford'un yeni SYNC 4 yazılımıyla kontrol edilen bu sistem 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 13.2 inç multimedya ekranından meydana geliyor. OTA yani uzaktan kablosuz güncelleme desteğine sahip olan sistem kullanıcıları için fazlasıyla kişiselleştirme seçeneği sunuyor.

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Devamında ise altı düz direksiyon simidi, opsiyonel kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, araç içi kamera vb. cihazların bağlantısında kolaylık sağlamak için üst tarafa eklenen USB girişieri gibi detaylar da yeni Mustang'in sunduğu özellikler arasında. Buna ek olarak adaptif hız sabitleyici, trafik işaretlerini tanıma ve geriye manevra esnasında fren desteği gibi pek çok güvenlik sistemi de 2023 Ford Mustang'in teknolojileri arasında bulunuyor.

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Yeni Mustang, bir önceki jenerasyonun S550 platformunu kullanmaya devam ediyor. Bu nedenle hibrit motorlardan ve şirketin son nesil otonom sürüş asistanlarından mahrum kalsa da zaten bunlar Mustang'in tercih edilmesinin asıl nedenleri değil. Kabuğun altında da 2015'te altıncı nesil ile başlayan MacPherson stili ön süspansiyon ve bağımsız arka süspansiyon yapısı sürüyor. Buna ek olarak montaj noktaları ve bağlantıların tümü sertleştirilmiş. Ayrıca yeni yaylar ve amortisörler eklenmiş.

2023 Ford Mustang'de bunların dışında ilgi çekici bazı özellikler de mevcut. Örneğin anahtarlık vasıtasıyla aracı uzaktan çalıştırmak mümkün. Ayrıca şirketin "Performance Electronic Parking Brake" adını verdiği, geleneksel el freni gibi görünen fakat elektronik olarak kontrol edilen bir sistem de mevcut. Evet baştaki 'performance' kelimesi bunun drift atmak için kullanılacağını gösteriyor. Sistemin çalışma şekli tam olarak detaylandırılmadı fakat Ford'a göre bu sistem drift atmayı kolaylaştıracak.

Kaputun altında 2.3 litre EcoBoost ve üst seviyede 5.0 litre V8 seçeneklerini görmekteyiz. Güç, tork ve performans verileri henüz belli değil ancak şirket düşük hacimli motorun tamamen yenilendiğini söyledi. V8'deki yenilikler ilki kadar değil ancak bu motorda da ikili 'cold air intake' yani açık hava filtresi kullanılmış. Şanzıman olaraksa 10 ileri otomatik ve en güçlü GT versiyonda 6 ileri manuel seçeneklerine yer veriliyor. Daha önce olduğu gibi manuelde rev matching özelliği bulunuyor.

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