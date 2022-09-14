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TOGG, dün sosyal medya hesaplarından Turkish Cargo'nun da dahil olduğu kısa bir video paylaşmıştı. O paylaşımın detayları bugün belli oldu.

Bugün yapılan açıklamada TOGG C-SUV'un Turkish Cargo'nun Boeing 777F kargo uçağı ile kış testleri için Arjantin Tierra del Fuego’ya taşındığı belirtildi. Şirketten yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Karda, kışta, çamurda, gerekirse dünyanın öbür ucunda sözümüzün arkasındayız. TOGG Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık!"

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Türk Hava Yolları ise konuyla ilgili açıklamasında "Teknolojiyi göklerde taşıyoruz! Turkish Cargo'nun yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımı ile Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, Arjantin'e taşındı. Dönüşüm ve gelişimle dolu bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz!" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin otomobili projesinde adım adım seri üretime yaklaşılıyor. Gemlik'te inşa edilen tesisin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak. Çeşitli homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da TOGG C-SUV'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulduğunu göreceğiz.

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TOGG C-SUV prototipi kış testleri için Arjantin'de