2023 Nissan X-Trail Japonya'da tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Yeni nesil 2023 Nissan X-Trail'ın Japonya'da satılacak versiyonu ortaya çıktı. ABD'deki ikizi Rogue'un aksine sadece hibrit güç aktarma sistemiyle tercih edilebilecek olan yeni X-Trail'da 2WD ve 4WD (e-4ORCE) opsiyonu da bulunacak. Avrupa'da satılacak versiyonda da aynı sistemin yer alması bekleniyor.

Yeni Nissan X-Trail, özellikleriyle neler sunuyor?

CMF-C platformunu kullanan yeni Nissan X-Trail, değişken sıkıştırma oranına sahip 1.5 litre VC-Turbo üç silindirli benzinli motor ile ikinci nesil e-POWER sistemini bir araya getiren hibrit güç aktarma sistemine sahip. Nissan, söz konusu hibrit sistemin öncekine göre güç, akıcılık ve sessizlik açısından iyileştirildiğini belirtiyor.

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Yeni Nissan X-Trail'daki hibrit sistemin detaylı özellikleri açıklanmadı fakat bu sistemi Qashqai'den tanıyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz benzinli motor, tekerleklere güç vermek yerine elektrik motorları için jeneratör görevi görüyor. Nissan, bu sayede motorun sürekli optimum düzeyde çalışarak verimliliği artırdığını ve diğer içten yanmalı motorlu araçlara göre yakıt tüketimini azalttığını belirtiyor.

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Dört tekerlekten çekişli versiyonlarda, önde ve arkada yer alan birer elektrik motoru ile e-4ORCE sistemi sunuluyor. Bunun yanında X-Trail'da sürücü gaz pedalından ayağını kaldırdığında fren pedalına gerek olmadan otomobili yavaşlatan ve bu esnada enerji geri kazanımı sağlayan e-Pedal rejeneratif frenleme özelliği de mevcut.

Yeni X-Trail, görsel açıdan 2020 yılında tanıtılan Rogue ile aynı. Ön tarafta bölünmüş far tasarımı ve krom çerçeveli V-Motion ızgara dikkat çekerken profilden bakıldığında büyük tekerlekler, geniş çamurluklar ve bazı donanım seviyelerinde yan aynalar, A sütunu ve tavandan oluşan parlak siyah tasarım teması göze çarpıyor. Arka bölümde ise bagaj spoyleri, LED stoplar, siyah tampon ve gri koruma plakasından oluşan, eskiye göre çok daha köşeli bir tasarım mevcut.

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Yaşam alanına baktığımızda iki farklı moda sahip 12.3 inç dijital gösterge paneli karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra 12.3 inç dokunmatik multimedya ekranı ve 10.8 inç head-up display de mevcut. İki veya üç sıra koltuk düzeniyle tercih edilebilen SUV'da Bose Premium ses sistemi, 1500 Watt maksimum çıkışa sahip 100V AC güç kaynağı ve versiyona göre kumaş veya deri materyallerden oluşan kişiselleştirme seçenekleri de karşımıza çıkıyor.

Yeni Nissan X-Trail, 25 Temmuz'dan itibaren Japonya'da satışa sunulacak. Fiyatlar giriş seviyesindeki 2WD hibrit versiyon ile birlikte 3.198.800 Yen (407.000 TL) seviyesinden başlayıp 4.499.000 Yen'e (573.000 TL) kadar yükseliyor. X-Trail'ın aynı hibrit sistemle birlikte bu yaz Avrupa'ya da gelmesi bekleniyor.

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