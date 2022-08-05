2023 Honda Fit (Jazz) ailesine sportif RS versiyon da katılıyor

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Honda, 2019 yılında Crosstar versiyonuyla birlikte piyasaya sürdüğü dördüncü nesil Jazz/Fit modelini 2023 model yılı için bir dizi güncellemeden geçirdi. 2023 Honda Jazz/Fit, daha güçlü hibrit motor ve sportif RS donanım seviyesiyle geliyor.

2023 Honda Jazz/Fit aslında önümüzdeki sonbaharda Japonya'da tanıtılacak fakat bugün tasarıma ilişkin ön gösterim yapıldı. Söz konusu modelin donanım seviyeleri Basic, Home, Luxe, Crosstar ve RS'ten oluşacak. Donanım seviyelerine göre dış tasarımda dişe dokunur bir değişim yok ancak daha sportif görünen RS versiyonu eskiye göre fark yaratıyor.

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Ön tarafta panjuru ve RS logolu tamponuyla dikkat çeken modelde siyah renkli marşpiyel ekleri de bulunuyor. Bunun dışında daha büyük alaşım jantlar ve arka spoyler da Jazz/Fit RS'in özellikleri arasında. Bunun dışında RS'e özel bir süspansiyon sistemi veya başka bir mekanik güncelleme olup olmadığını henüz bilmiyoruz.

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İç mekanda ise gri dikişlerle bezeli deri direksiyon simidi göze çarpıyor. Hemen arkasında ise rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlamayı sağlayan yeni kulakçıklar ve yeni sürüş modu seçici bulunuyor. Japon üretici iç mekandaki diğer detaylara dokunmamış. Bu kapsamda 7 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç multimedya ekranı varlığını sürdürüyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bugün sadece 2023 Honda Jazz'ın tasarımıyla karşı karşıyayız. Teknik detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak şirket, e:HEV isimli hibrit sistemin daha fazla güç ve gaz tepkisi sunacak biçimde güncellendiğini belirtmiş. Hatırlanacak olursa mevcut model toplamda 109 PS güç ve 253 Nm tork sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 175 km/s hıza ulaşıyor.

Mevcut modelin ülkemizdeki güncel fiyatları şöyle:

1.5L i-MMD Hybrid Executive 724.300 TL

1.5L i-MMD Hybrid Crosstar Executive 745.000 TL

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2023 Honda Fit (Jazz) ailesine sportif RS versiyon da katılıyor