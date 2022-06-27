Yeni Hyundai Ioniq 6'ya ilişkin yeni ipucu görselleri paylaşıldı

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2020 yılında Prophecy konseptiyle ön gösterimi yapılan elektrikli Hyundai Ioniq 6 sonunda üretim gövdesiyle karşımıza çıkmaya hazır. Bu hafta içerisinde resmi olarak görücüye çıkmasını beklediğimiz modelden yeni ipucu görselleri geldi.

Paylaşılan görsellerde Hyundai Ioniq 6'nın dış tasarımına ilişkin kesitler bulunuyor. Ioniq 6'nın konseptteki kadar eğimli olmasa da coupe stili çatı hattını sürdüreceğini biliyoruz. Görsellerden birinde otomobilin C sütunu gösterilerek bu noktaya dikkat çekiliyor. Aynı bölümde otomobilin arka kapısındaki gizli kapı kolu da görülebiliyor.

Diğer iki görselde Ioniq 6'nın tamponlarındaki detaylar göze çarpıyor. Ön bölümde dikey hava girişi, ona eşlik eden parlak siyah detaylar ve siyah ön lip dikkat çekerken arkada Prophecy konseptine atıfta bulunan dikey yerleşimli reflektörler bulunuyor. Son iki görselde ise Ioniq 6'nın jantlarına, dijital yan aynalarına ve arka spoyler'a entegre edilen geniş Pixel LED aydınlatmaya dikat çekiliyor.

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Teknik detaylar henüz netleşmedi ancak Hyundai Ioniq 6'nın tıpkı Ioniq 5 gibi E-GMP platformu üzerine inşa edileceğini biliyoruz. Ayrıca daha önce gelen bilgilere göre, elektrikli model, 483 km'ye kadar sürüş menzili sağlayan 73 kWsa kapasiteli batarya paketi ile donatılacak. Önden ve dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle satışa sunulmasını beklediğimiz aracın en güçlü versiyonunda 313 PS güç sunması da beklentiler arasında.

Hyundai'nin resmi internet sitesinde verilen ipucuna göre 28 Haziran'da yani yarın Ioniq 6 ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2023 Hyundai Ioniq 6'ya ilişkin yeni ipucu görselleri paylaşıldı