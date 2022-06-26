Tam Boyutta Gör

Norveç Kamu Karayolu İdaresi, karayolu trafiğinde elektrikli araçlar için sunulmuş olan bazı avantajların kaldırılmasını istiyor. Bu sayede yollardaki araba sayısını azaltmak ve daha fazla insanı toplu taşıma araçlarından yararlanmaya teşvik etmek amaçlanıyor.

EV'ler için yeni düzenlemeler isteniyor

Norveç Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen bir yazıda Kamu Karayolu İdaresi, elektrikli araçların yollardaki avantajını kaldırarak bir bütün olarak araç trafiğinin nasıl daha da azaltılabileceğini özetliyor. Yazıda, elektrikli araçların artık tahsisli otobüs ve taksi şeritlerini kullanmasına izin verilmemesi öneriliyor.

Ayrıca elektrikli araçların sahip olduğu geçiş ücreti avantajında da bir yükseltme isteniyor. EV'ler, geçiş ücreti için içten yanmalı otomobillerin fiyatının %50'sini ödüyor. Daha düşük geçiş ücretlerinin tamamen ortadan kaldırılacağı 2025 yılına kadar bu oranın %70'e çıkarılması öneriliyor.

Yol Direktörü Ingrid Dahl Hovland yaptığı açıklamada: "Elektrikli araba aynı zamanda trafikte yer kaplayan bir arabadır. Şehirlerdeki araç trafiğini azaltmak istiyoruz.

Toyota, EV pillerinin geri dönüşümü için Redwood ile çalışacak 4 sa. önce eklendi

Norveç hükümeti de bir süre önce elektrikli araçlara yönelik ayrıcalıkları azaltmak istiyor. Bu bağlamda hükümet, 1 Ocak 2023'ten itibaren 500.000 kronun(yaklaşık 49.000 euro) üzerindeki elektrikli otomobiller için KDV muafiyetini kaldıracağını duyurdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Norveç, EV'ler için sunulan avantajları azaltmayı düşünüyor