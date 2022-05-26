Yeni Maserati MC20'nin üstü açılabilir versiyonu Cielo tanıtıldı

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Tanıtımının üzerinden neredeyse iki yıl geçen Maserati MC20 bu kez yeni bir versiyonla karşımızda. 2023 Maserati MC20 Cielo adını taşıyan model, coupe'nin şık tasarımını açılabilir tavan özelliğiyle birleştiriyor.

Yeni MC20 Cielo, özellikleriyle neler sunuyor?

İtalyancada gökyüzü anlamına gelen Cielo, tam da adına yakışır bir tavana sahip. Tavandaki cam panel, ihtiyaca göre tek tuşla saydam veya opak bir hal alabiliyor. Tavanın tamamen açılması istenirse de arka bölümdeki yuvaya doğru katlanması sadece 12 saniye sürüyor. MC20 Cielo, açılabilir tavan sistemi nedeniyle coupe versiyondan 65 kg daha ağır. Otomobilin kuru ağırlığı 1540 kg olarak açıklandı.

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Otomobilin kalbinde coupe'de olduğu gibi Nettuno V6 ünite yatıyor. 621 beygir güç ve 730 Nm tork üreten 3.0 litrelik ünite, 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. 320 km/s azami hıza sahip olan MC20 Cielo, 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 9.2 saniyede tamamlıyor. Bu da coupe versiyona göre bu hızlanmalarda sırasıyla 0.1 ve 0.4 saniye daha yavaş olduğu anlamına geliyor.

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MC20 Cielo'nun tasarımı genel olarak coupe versiyonla aynı. Tavanın katlandığı arka bölümde bir değişim karşımıza çıkıyor. Ayrıca çift X şekli oluşturan yeni elmas kesim alaşımlı jantlar da yenilikler arasında. Maserati, söz konusu modelde ağırlığı 30 kg azaltan karbon fiber jant seçeneğine de yer verecek. 360 derece kamera, otonom acil durum freni ve trafik işareti tanıma gibi yeni güvenlik teknolojilerine de sahip olan Cielo'nun 60 adetle sınırlı PrimaSerie Launch Edition versiyonu da bulunacak.

Yeni Maserati MC20 Cielo'nun fiyatı henüz belli değil ancak coupe versiyonun 217 bin dolarlık fiyatı, söz konusu modelin 230 bin dolar civarında olabileceğini gösteriyor.

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2023 Maserati MC20 Cielo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri