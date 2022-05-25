Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Stellantis ve Samsung SDI, 2.5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak

    ABD'nin Indiana eyaletinde 2.5 milyar dolar yatırımla hayata geçirilecek olan fabrika, şirketin Kuzey Amerika'daki elektrikli araç üretim tesislerine lityum iyon batarya tedariki sağlayacak.
    Oy Ver

    Stellantis ve Samsung, elektrikli araç batarya fabrikası kuracak
    Tam Boyutta Gör

    Fiat, Jeep, Dodge ve Chrysler gibi 16 markayı bünyesinde barındıran Stellantis ile Samsung SDI, ABD'nin Indiana eyaletindeki Kokomo şehrinde yeni bir batarya fabrikası kuracak.

    Toplam 2.5 milyar dolara mâl olması planlanan lityum iyon batarya fabrikasının yapımına bu yılın sonlarına doğru başlanması planlanıyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse, 2025'in ilk çeyreğinde üretime geçilecek. Stellantis, söz konusu fabrikada üretilecek lityum iyon batarya modüllerinin şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli araçlar olmak üzere pek çok modelde kullanılacağını belirtti.

    Stellantis'ten yapılan açıklamada, Kokomo'daki tesisin yıllık üretim kapasitesi ilk etapta 23 gigawatt saat (GWh) olacak. İlerleyen süreçte bu kapasitenin 33 gigawatt saate çıkarılması hedefleniyor. Yapılan yatırımın kademeli olarak 3.1 milyar dolara kadar çıkarılabileceği fabrikada toplam 1400 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

    Stellantis ve Samsung, elektrikli araç batarya fabrikası kuracak

    Samsung SDI, söz konusu fabrikada batarya hücreleri ve modülleri üretmek için PRiMX adını verdiği teknolojiyi uygulayacak. Şirket, yeni batarya markası PRiMX'i geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu bataryaların nikel-dominant katot ve silikon anot kimyası ile yüksek performans, güvenilirlik ve dayanıklılık sunacağını belirtmişti. Ayrıca, hücrelerin iç direncinin düşürülmesi ile süper hızlı şarj sürelerinin de mümkün olacağı açıklanmıştı.

    Stellantis, elektrikli araç yarışında rakiplerine göre biraz geride kalmış olsa da bünyesindeki markaların çıkaracağı yeni elektrikli araçlar ile 2030'a kadar bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Tamamen elektrikli Dodge "muscle car", elektrikli RAM pickup ve Chrysler Airflow'un üretim versiyonu gibi pek çok model karşımıza çıkacak. Şirket, 2025'e kadar elektrikli araçlara toplamda 35.5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

    Son olarak, Stellantis, bir başka batarya üretim fabrikası için LG ile iş birliği yaptı. Kanada'nın Ontario bölgesinde kurulacak 4.1 milyar dolarlık fabrikanın da 2024 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    AirSupport 3 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 3 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız