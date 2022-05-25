Stellantis ve Samsung SDI, 2.5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak

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Fiat, Jeep, Dodge ve Chrysler gibi 16 markayı bünyesinde barındıran Stellantis ile Samsung SDI, ABD'nin Indiana eyaletindeki Kokomo şehrinde yeni bir batarya fabrikası kuracak.

Toplam 2.5 milyar dolara mâl olması planlanan lityum iyon batarya fabrikasının yapımına bu yılın sonlarına doğru başlanması planlanıyor. Eğer işler planlandığı gibi giderse, 2025'in ilk çeyreğinde üretime geçilecek. Stellantis, söz konusu fabrikada üretilecek lityum iyon batarya modüllerinin şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tamamen elektrikli araçlar olmak üzere pek çok modelde kullanılacağını belirtti.

Stellantis'ten yapılan açıklamada, Kokomo'daki tesisin yıllık üretim kapasitesi ilk etapta 23 gigawatt saat (GWh) olacak. İlerleyen süreçte bu kapasitenin 33 gigawatt saate çıkarılması hedefleniyor. Yapılan yatırımın kademeli olarak 3.1 milyar dolara kadar çıkarılabileceği fabrikada toplam 1400 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

Samsung SDI, söz konusu fabrikada batarya hücreleri ve modülleri üretmek için PRiMX adını verdiği teknolojiyi uygulayacak. Şirket, yeni batarya markası PRiMX'i geçtiğimiz yıl duyurmuş ve bu bataryaların nikel-dominant katot ve silikon anot kimyası ile yüksek performans, güvenilirlik ve dayanıklılık sunacağını belirtmişti. Ayrıca, hücrelerin iç direncinin düşürülmesi ile süper hızlı şarj sürelerinin de mümkün olacağı açıklanmıştı.

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Stellantis, elektrikli araç yarışında rakiplerine göre biraz geride kalmış olsa da bünyesindeki markaların çıkaracağı yeni elektrikli araçlar ile 2030'a kadar bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Tamamen elektrikli Dodge "muscle car", elektrikli RAM pickup ve Chrysler Airflow'un üretim versiyonu gibi pek çok model karşımıza çıkacak. Şirket, 2025'e kadar elektrikli araçlara toplamda 35.5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Son olarak, Stellantis, bir başka batarya üretim fabrikası için LG ile iş birliği yaptı. Kanada'nın Ontario bölgesinde kurulacak 4.1 milyar dolarlık fabrikanın da 2024 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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Stellantis ve Samsung, elektrikli araç batarya fabrikası kuracak