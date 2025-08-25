Elektrikli Maserati Grecale Folgore, Türkiye'de satışa sunuldu

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör İtalyan lüks otomobil markası Maserati’nin tarihindeki ilk yüzde yüz elektrikli SUV’u Grecale Folgore, Türkiye’de 9.250.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Grecale'nin yüzde 100 elektrikli versiyonu, 550 beygirlik azami gücüyle markanın performans odağından ödün vermiyor.

Maserati, Grecale’nin Folgore versiyonuyla elektrifikasyonun geleceğine doğru önemli bir adım atıyor. Folgore’nin ön tasarımı, ilhamını serinin en performanslı modeli Trofeo’dan alıyor. Aracın aerodinamik tasarımı, yeniden tasarlanan arka difüzör gibi elementlerin de katkısıyla rekabetçi bir aerodinamik sürükleme katsayısı vadediyor.

Grecale Folgore'nin iç mekân tasarımı, ön paneldeki tanımlayıcı Folgore kabartma deseni ve ambiyans ışıklarıyla vurgulanan ayırt edici karbon bakır 3D dokunmatik iç kaplamayla öne çıkıyor. 14 yönlü ECONYL elektrikli koltuklar, yenilikçi lazer tekniğiyle birlikte ısıtmalı ve havalandırmalı özellikleriyle sunuyor. Yenilikçi rejenere iplik aynı zamanda tavan kaplamasına ve halıya karakteristik bir özellik katıyor.

Tam Boyutta Gör Grecale Folgore ile teknoloji, araç içi keyifte de devam ediyor. Duygulara hitap eden sistemlerde dijital arayüzler sürücüye göre uyarlanıyor. Hem 12,3 inç merkezi ekran hem de 8,8 inç konforlu ekran, kontrollere erişimi kolaylaştırmak için ergonomik olarak konumlandırılıyor. Grecale Folgore, aynı zamanda hızlı ve kolay dijital iklim kontrollerine sahip. Maserati'ye özel yeni hızlı hareket kontrolleri, gözleri yoldan ayırmadan sıcaklık ve fan hızı üzerinde anında kontrol sağlıyor.

Tamamen elektrikli Grecale’de kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, akıllı telefon deneyimini yalnızca birkaç saniye içinde entegre ediyor. Yeniden yapılandırılabilir baş üstü gösterge ekranı, hız, haritalar ve yönler gibi temel bilgileri doğrudan ön cama yansıtarak sürüş sırasında dikkatin dağılmasını en aza indiriyor.

Tesla, araçlarına “Düşük Güç Modu” getiriyor 1 gün önce eklendi

İtalya’da tasarlanıp üretilen ve 8 yıl batarya garantisiyle yollara çıkan Grecale Folgore, 400V teknolojisi ve 105 kWsa pil ile donatılıyor. Maserati'nin yeni elektrikli SUV'u, 550 HP’lik (410 kW) güç ile 820 Nm'ye kadar tork üreterek markaya özgü performansı garanti ediyor. Grecale Folgore, yüzde 100 elektrikli tahrik sistemiyle 220 km/s azami hız sunarken 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniyede tamamlıyor

Tam Boyutta Gör Grecale Folgore aynı zamanda Maserati'nin elektrik dünyasına yaklaşımının temelini oluşturan metamorfoz kavramı ile özdeşleşen ve ışıkla etkileşime girdiğinde ton değiştiren “Rame Folgore" rengiyle diğer Grecale’lerden ayrışıyor.

MIA Maserati Akıllı Asistan, Grecale Folgore için optimize edilerek dijital deneyime benzersiz bir dinamizm ve grafiksel gelişim kazandırıyor. Sürüş deneyimini daha hızlı hale getirmek ve sürücünün otomobili ihtiyaçlarına yönelik; MAX RANGE, GT, SPORT, OFFROAD olmak üzere dört farklı sürüş moduyla sunuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Maserati Grecale Folgore, Türkiye'de satışa sunuldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: