Makyajlı 2023 Mercedes-Benz A-Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Makyajlı Mercedes-Benz A-Serisi'nin tasarımı neredeyse aynı. LED opsiyonuyla sunulan farlarda ufak dokunuşlar yapılmış. Panjurda da küçük yıldızlardan oluşan bir tasarıma yer verilmiş. Standart LED stoplar, yeni arka difüzör ve dört yeni jant tasarımı da kompakt modeldeki kozmetik değişiklikler arasında.
Kabin tarafındaki değişim de aynı şekilde oldukça küçük. 7 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç multimedya ekranı standart olarak gelirken, 10.25'er inçlik bitişik ekranlardan oluşan panel ise opsiyon listesinde. Bunun yanı sıra Nappa deri döşemeli yeni direksiyon simidi ve MBUX için dokunmatik panelin bulunmadığı daha sade bir merkez dikkat çekiyor.
Kaputun altındaki seçeneklere bakıldığında ise benzinli motorların 48V hafif hibrit teknolojisiyle donatıldığını görmekteyiz. Bu motorlar standart olarak 7 veya 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Hafif hibrit teknolojisi, 10 kW fazladan destek ile kalkışlarda aracın daha çevik olmasını sağlıyor.
Standart A-Serisi'nin yanı sıra AMG A35 ve AMG A45 S versiyonları da tanıtıldı. Sedan veya hatchback formunda tercih edilebilen AMG A35'te hafif hibrit desteği mevcut. Ayrıca 7 ileri şanzımandan 8 ileri DCT'ye geçiş yapılmış. Güç çıkışı ise 302 hp ve 400 Nm tork şeklinde yani değişmemiş.
AMG 45 S ise sınırlı üretim 'Street Style' versiyonuyla dikkat çekiyor. Görsel değişiklikler sunan bu versiyonda yeni 19 inç mat siyah jantlar, kırmızı kaliperler, çıkartmalar ve parlak turuncu detaylar göze çarpıyor. 416 hp güç ve 500 Nm tork sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlarken 270 km/s son hıza çıkıyor.
Bunların dışında makyajlı 2023 Mercedes-Benz A-Serisi'nin A 180, A 200, A 220 4MATIC, A 250 4MATIC, A 180 d, A 200 d ve A 220 d olmak üzere benzinli ve dizel motorlarla satılmaya devam edeceğini görüyoruz.
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