Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Makyajlı 2023 Mercedes-Benz A-Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    İç ve dış tasarımda küçük dokunuşlarla güncellenen Mercedes-Benz A-Serisi'nin benzinli motorlarına 48V hafif hibrit desteği getirilmiş. PHEV versiyonlarda da daha güçlü elektromotor kullanılmış.
    Oy Ver
    2023 Mercedes A-Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz A-Serisi, 2023 model yılı için küçük dokunuşlarla makyajlandı. Hatchback ve sedan formunda karşımıza çıkan 2023 Mercedes-Benz A-Serisi'nde hafif hibrit desteğine sahip motor seçenekleri dikkat çekiyor. PHEV, yani şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise elektrik motoru biraz daha güçlendirilmiş.

    Makyajlı Mercedes-Benz A-Serisi'nin tasarımı neredeyse aynı. LED opsiyonuyla sunulan farlarda ufak dokunuşlar yapılmış. Panjurda da küçük yıldızlardan oluşan bir tasarıma yer verilmiş. Standart LED stoplar, yeni arka difüzör ve dört yeni jant tasarımı da kompakt modeldeki kozmetik değişiklikler arasında.

    Kabin tarafındaki değişim de aynı şekilde oldukça küçük. 7 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç multimedya ekranı standart olarak gelirken, 10.25'er inçlik bitişik ekranlardan oluşan panel ise opsiyon listesinde. Bunun yanı sıra Nappa deri döşemeli yeni direksiyon simidi ve MBUX için dokunmatik panelin bulunmadığı daha sade bir merkez dikkat çekiyor.

    Kaputun altındaki seçeneklere bakıldığında ise benzinli motorların 48V hafif hibrit teknolojisiyle donatıldığını görmekteyiz. Bu motorlar standart olarak 7 veya 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine ediliyor. Hafif hibrit teknolojisi, 10 kW fazladan destek ile kalkışlarda aracın daha çevik olmasını sağlıyor.

    2023 Mercedes A-Serisi tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    2023 Mercedes-Benz A-Serisi'nin PHEV versiyonlarında (A 250 e) ise elektrik motoru 80 kW güç ve 300 Nm tork üretiyor. Yani eskiye göre 5 kW daha güçlü. Bu da sistemin toplamda 218 hp güç ve 450 Nm tork sunmasını sağlıyor. 15.6 kWsa'lik bataryada AC şarj opsiyonu artık 7.4 kW yerine 11 kW olacak şekilde güçlendirilmiş. Ayrıca 22 kW DC şarj seçeneği de devam ediyor ki bu da bataryanın 25 dk'da yüzde 10'dan yüzde 80 doluma ulaşmasını sağlıyor.

    Standart A-Serisi'nin yanı sıra AMG A35 ve AMG A45 S versiyonları da tanıtıldı. Sedan veya hatchback formunda tercih edilebilen AMG A35'te hafif hibrit desteği mevcut. Ayrıca 7 ileri şanzımandan 8 ileri DCT'ye geçiş yapılmış. Güç çıkışı ise 302 hp ve 400 Nm tork şeklinde yani değişmemiş.

    AMG 45 S ise sınırlı üretim 'Street Style' versiyonuyla dikkat çekiyor. Görsel değişiklikler sunan bu versiyonda yeni 19 inç mat siyah jantlar, kırmızı kaliperler, çıkartmalar ve parlak turuncu detaylar göze çarpıyor. 416 hp güç ve 500 Nm tork sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlarken 270 km/s son hıza çıkıyor.

    Bunların dışında makyajlı 2023 Mercedes-Benz A-Serisi'nin A 180, A 200, A 220 4MATIC, A 250 4MATIC, A 180 d, A 200 d ve A 220 d olmak üzere benzinli ve dizel motorlarla satılmaya devam edeceğini görüyoruz.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız