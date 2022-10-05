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    Peugeot'nun elektrik dönüşümü: 3008 ve 5008 için yeni hibrit motor, yeni elektrikli scooter ve daha fazlası

    2023'ü elektrik yılı ilan eden Peugeot, bu kapsamda piyasaya süreceği yeni ürünlerini duyurdu. Elektrikli 308, elektrikli 408, hidrojen yakıtlı Expert ve yeni elektrikli scooter geliyor.
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    Peugeot 3008 ve 5008'e yeni hibrit motor geliyor Tam Boyutta Gör
    2023 yılı Peugeot için 'elektrik' yılı olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yılın ilk yarısından itibaren tüm Peugeot modelleri en az bir veya daha fazla hibrit, şarj edilebilir hibrit (PHEV) veya %100 elektrikli versiyona sahip olacak.

    Peugeot 3008 ve 5008'e yeni hibrit sistem

    Peugeot bu kapsamda 3008 ve 5008 ürün gamına dahil edeceği yeni hibrit sistemin duyurusunu da yaptı. Söz konusu sistemi hafif hibrit olarak nitelendirebiliriz. Açıklamaya göre bu sistemde yeni nesil 136 hp PureTech benzinli motor, elektronik kontrollü çift kavramalı şanzıman ve 48V batarya bulunacak.

    Peugeot'ya göre bu hibrit sistem alt devirlerde ekstra tork desteği sağlarken yakıt tüketimini de yüzde 15 oranında azaltacak. Üstelik sistemin çok olmasa da düşük hızlarda 1 km'ye kadar saf elektrikli sürüş modunda kullanılabileceği belirtiliyor.

    Bunun dışında %100 elektrikli Peugeot e-308 ve e-308 SW modelleri de önümüzdeki yıl aileye dahil olacak. Fransız üretici bu modelleri geçen ay tanıtmıştı. Detayları buradaki haberimizden okuyabilirsiniz. Sonrasında 2023 model yılı için güçlenen ve menzili artan Peugeot e-208'i de sahalarda göreceğiz.

    Şirket aynı zamanda tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Peugeot 408'in %100 elektrikli versiyonu e-408'i de ürün gamına dahil edecek. e-408'in detayları şimdilik belli değil. Bunun dışında Peugeot 408'in iki adet PHEV yani şarj edilebilir seçeneğe sahip olacağını da zaten tanıtım esnasında öğrenmiştik.

    Elektrikli ve hidrojenli hafif ticariler

    Peugeot'nun elektrifikasyon hamlesi sadece binek araçlarla sınırlı değil. Hafif ticari araç tarafında da e-Partner, e-Expert ve e-Boxer gibi modeller Fransız üreticiyi elektrikli araç pazarında temsil edecek. Bunun dışında hidrojen yakıt hücreli e-Expert Hydrogen de piyasaya çıkıyor. Tam Boyutta Gör
    Peugeot'nun elektrifikasyon hamlesi sadece binek araçlarla sınırlı değil. Hafif ticari araç tarafında da e-Partner, e-Expert ve e-Boxer gibi modeller Fransız üreticiyi elektrikli araç pazarında temsil edecek. Bunun dışında hidrojen yakıt hücreli e-Expert Hydrogen de piyasaya çıkıyor.

    Peugeot e-Expert Hydrogen, tıpkı kuzeni Opel Vivaro'da olduğu gibi geçen yıl tanıtılan hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor. Hidrojen tankları 3 dakikada doldurulabilen araç 400 kilometre sürüş menzili sunuyor. Önden çekişli olarak sunulan araçta 136 hp güç ve 260 Nm tork bulunuyor. 1000 kg yük taşıma kapasitesi ve 6.1 metreküp kargo hacmi de hidrojen yakıt hücreli aracın özellikleri arasında.

    112 km menzile sahip elektrikli scooter

    Peugeot 3008 ve 5008'e yeni hibrit motor geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrifikasyon sürecinde iki tekerlekli araçlara da yer veren Peugeot, bu süreçte bir elektrikli bisiklet ve bir elektrikli scooter ile karşımıza çıkacak. Peugeot e-Streetzone adı verilen elektrikli scooter, 112 km'ye varan sürüş menziliyle Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak.
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    Emirhan1978 1 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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