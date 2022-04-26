Elektrikli 2022 Mercedes-Benz EQE Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Geçen yıl tanıtılan ve 'küçük EQS' dedirten tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken elektrikli 2022 Mercedes-Benz EQE'nin fiyatı 2.379.500 TL olarak karşımıza çıkıyor. EQE 350+ versiyonu veAMG paketiyle gelen modele %60 ÖTV uygulanıyor.

Elektrikli Mercedes EQE özellikleriyle neler sunuyor?

Elektrikli Mercedes-Benz EQE'nin aks mesafesi EQS'ten 90 mm daha kısa. Ancak standart E-Serisi'ne göre 80 mm daha uzun. Bu yönden içten yanmalı motorlu kardeşine göre daha ferah bir yaşam alanına sahip. Öte yandan, EQE'nin bagaj hacmi 430 litre. Bu noktada E-Serisi'nden 110 litre ve hatta C-Serisi'nden de 25 litre daha küçük olduğunu söylemek mümkün.

Yıldızlarla bezeli siyah ön panel, onunla entegre gibi görünen LED aydınlatmalar ve sportif ön tampon tasarımı, EQE'nin dikkat çeken tasarım unsurları arasında. Profilden bakıldığında ise geniş omuz çizgisi, 19 inçlik beş kollu AMG tasarım jantlar ve gizli kapı kolları göze çarpıyor. Boydan boya uzanan stop grubuna sahip elektrikli sedanda panoramik sunroof, konforlu süspansiyon ve 10 derecelik arka aks yönlendirme sistemi de bulunuyor.

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Yeni EQE 350+'ın iç mekanında iki bölgeli otomatik klima, ısıtmalı, elektrikli ve hafızalı ön koltuklar, aktif ambiyans aydınlatması, otomatik bagaj kapatma sistemi, aydınlatmalı kapı eşikleri, 12.3 inç tamamen dijital gösterge paneli, 12.8 inç OLED multimedya ekranı, MBUX multimedya sistemi, Burmester 3D surround ses sistemi, AR destekli navigasyon ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi özellikler bulunuyor.

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Elektrikli sedanın güvenlik ve teknoloji tarafında ise digital light, adaptif uzun far yardımcısı, aktif şerit takip yardımcısı, orta konsol hava yastığı, sürücü diz hava yastığı, Pre-Safe Impulse yan güvenlik sistemi ve lastik basınç kontrol sistemi gibi özellikler göze çarpıyor. Bunun dışında 360 derece kameralı park paketi, otomatik kararan aynalar (sol dış ve iç), elektrikli katlanır dış aynalar ve keyless-go özellikleri de mevcut.

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Rota bazlı hız uyarlaması, aktif şerit değiştirme yardımcısı, aktif hız sınırına otomatik uyarlama yardımcısı, kör nokta yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı, aktif takip yardımcısı ve Sürüş Yardım Paketi Plus gibi sürücünün işini kolaylaştıran pek çok donanım da Mercedes-Benz EQE'nin sunduğu özellikler arasında.

EQE 350+ versiyonunda, arka tekerleklere güç veren, 215 kW (292 PS) güç ve 565 Nm tork üreten bir elektrik motoru bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlayan aracın azami hızı 210 km/s ile sınırlandırılmış. 90,56 kWsa'lik lityum iyon batarya, WLTP'ye göre 613 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. EQE'de 170 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği bulunduğunu da belirtelim.

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Elektrikli 2022 Mercedes-Benz EQE Türkiye fiyatı ve özellikleri