Mercedes-Benz, dijital dönüşüm kapsamında Microsoft Cloud hizmetlerinden yararlanacak

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, dijital dönüşümü hızlandırmak ve üretim verimini artırmak amacıyla Microsoft ile endüstri için önemli olan bir birlikteliğin içerisine girdiklerini duyurdu. Alman otomobil üreticisi, küresel fabrikalarını birbirine bağlayarak tedarik zinciri noktasında da gelişim hedeflemekte.

Mercedes-Benz, yeni MO360 Veri Platformu ile dünya çapındaki yaklaşık 30 binek otomobil fabrikasını Microsoft Cloud’a bağlayarak üretimde, tedarik zincirinde ve öngörülebilirlikte bir adım daha ileriye atmaya çalışacak. Mercedes-Benz’in kullandığı ve artık Microsoft Azure ile desteklediği MO360 Veri Platformu, üretim hattından tedarik kısmına kadar gerçek zamanlı verileri kullanarak esasında birebir bir simülasyon ortamı sağlıyor.

Mercedes-Benz ve Microsoft ortaklığı verimliliği artıracak

Dönüşüm tamamlandığında Mercedes-Benz, üretim verimliliğini 2025 yılına kadar yüzde 20 oranında artıracak. Aynı zamanda tedarik zincirinde yaşanan darboğazlardan kaçınmak veya sorunu çözmek için daha etkin lojistik faaliyetler yürütülebilecek.

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Mercedes-Benz Group AG'nin üretim ve tedarik zinciri yönetimi yönetim kurulu üyesi Joerg Burzer, “Microsoft ve Mercedes-Benz arasındaki bu yeni ortaklık, artan jeopolitik ve makroekonomik zorluklar çağında küresel üretim ağımızı daha akıllı, sürdürülebilir ve esnek hale getirecek. Üretim ve lojistikteki sorunları tahmin etme ve önleme yeteneği, tamamen elektriğe geçerken önemli bir rekabet avantajı haline gelecek.” açıklamalarında bulunarak durumu özetliyor.

Geçmişe nazaran artık çok daha dijital bir hal alan otomobiller, teknoloji şirketleri ve otomobil üreticilerini bir araya getiriyor. İki sektörün bir araya gelmesiyle çip krizi gibi bazı önemli sıkıntıların ve tedarik sorunlarının çözülmesi kolaylaşacak.

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Mercedes-Benz ve Microsoft önemli ortaklıklarını duyurdu