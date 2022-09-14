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    Opel, sportif modelleri için 'GSe' rozetini geri getiriyor

    Opel, 'GSe' alt markasını elektrikli araçlarının en üst versiyonlarına vereceği bir rozet olarak geri getiriyor. GSe ismini ilk etapta Alman üreticinin PHEV modellerinde de görebileceğiz.
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    Opel, sportif modelleri için 'GSe' rozetini geri getiriyor
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    Aslında geçtiğimiz yıl mayıs ayında ilk sinyallerini almıştık. Opel Manta'nın günümüze uyarlandığı konsept çalışmasında 'GSe' rozetinin bulunması merak uyandırmıştı. Şimdi ise Opel, GSe'yi dinamik modellerinde kullanacağı bir alt marka olarak yeniden hayata döndürdüğünü duyurdu.

    Commodore GS/E ve Monza GSE gibi araçları akıllara getiren bu takının o zamanki açılımı "Grand Sport Einspritzung" (Grand Sport Injection) idi. Şimdi ise bu durum değişti ve 2028'de tamamen elektrikli araç satan bir marka olma taahhüdü veren şirketin sondaki 'e' harfini 'elektrik' kelimesini temsilen kullanması bizleri şaşırtmadı. Evet, artık GSe'nin açılımı 'Grand Sport electric' olacak.

    Ancak bu durum hemen %100 elektrikli modelleri aklınıza getirmesin. Zira tam geçiş süreci sağlanana kadar GSe rozetinin Opel'in PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerinde de karşımıza çıkma ihtimali yüksek. Bir hatırlatma olarak Alman markanın 2024 itibarıyla tüm modellerinde PHEV versiyon bulundurmayı taahhüt ettiğini belirtelim. 2028'den itibaren de içten yanmalı motorlar ürün gamından tamamen kaldırılacak.

    Opel'in GSe takısını ilk olarak hangi modele ekleyeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak Manta'nın 2025 yılında bambaşka bir araç olarak ve %100 güç aktarma sistemiyle piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Kendisi bu konuda güçlü bir aday. Öte yandan 2023'te tanıtılacağı açıklanan elektrikli Astra da GSe takısı alan güçlü bir versiyonla gelebilir.

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    %100 elektrikli Peugeot E-308

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