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    2023 MTV zammına düzenleme: MTV zammı yüzde 61,5 olarak uygulanacak!

    Yeniden değerleme oranına göre yüzde 122,93 oranında zamlanması beklenen Motorlu Taşıtlar Vergisi zammının Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 61,5 oranında uygulanmasına karar verildi.
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    2023 MTV zammı yüzde 61,5 olarak uygulanacak! Tam Boyutta Gör
    24 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak ilan edilmişti. IMEI kayıt harcı, pasaport harcı gibi vergiler yeni yılda yüzde 122,93 oranında zamlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor ancak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla MTV zammının yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verildi.

    2023 MTV zammı ne kadar olacak?

    1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 61,5 oranında zam gelecek. Örneğin 1-3 yaş için en düşük MTV dilimi olan 1300 cc altı otomobillerin MTV’si 1.313 TL’den 2.120 TL’ye yükselecek.

    Geçen sene de benzer olay yaşanmıştı. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenirken MTV zammının yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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