2023 MTV zammına düzenleme: MTV zammı yüzde 61,5 olarak uygulanacak!

Tam Boyutta Gör 24 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak ilan edilmişti. IMEI kayıt harcı, pasaport harcı gibi vergiler yeni yılda yüzde 122,93 oranında zamlanacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranına göre zamlanıyor ancak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla MTV zammının yüzde 61,5 olarak uygulanmasına karar verildi.

2023 MTV zammı ne kadar olacak?

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 61,5 oranında zam gelecek. Örneğin 1-3 yaş için en düşük MTV dilimi olan 1300 cc altı otomobillerin MTV’si 1.313 TL’den 2.120 TL’ye yükselecek.

Geçen sene de benzer olay yaşanmıştı. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenirken MTV zammının yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verilmişti.

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2023 MTV zammı yüzde 61,5 olarak uygulanacak!