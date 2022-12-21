2023 MTV zammına düzenleme: MTV zammı yüzde 61,5 olarak uygulanacak!

2023 MTV zammı ne kadar olacak?
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 61,5 oranında zam gelecek. Örneğin 1-3 yaş için en düşük MTV dilimi olan 1300 cc altı otomobillerin MTV’si 1.313 TL’den 2.120 TL’ye yükselecek.
Geçen sene de benzer olay yaşanmıştı. 2022 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenirken MTV zammının yüzde 25 olarak uygulanmasına karar verilmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...