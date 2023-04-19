Yeni Nissan Pathfinder konsepti tanıtıldı: Çin pazarı için yedi kişilik SUV

Tam Boyutta Gör Dün detaylarını siz değerli okurlarımıza aktardığımız Nissan Arizon konsepti Japon üreticinin Şanghay Otomobil Fuarı'ndaki tek sürprizi değildi. Firma aynı zamanda yeni Nissan Pathfinder konseptini de görücüye çıkardı.

Bu çalışma, Çin'de satışa sunulması planlanan yedi kişilik SUV modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Adından da anlaşılacağı üzere geliştirilen SUV için mevcut Pathfinder'ın Çin versiyonu diyebiliriz ancak tasarımı epey farklı. Tam elektrikli Arizon'un aksine içten yanmalı motorlu olarak piyasaya sürülecek olan bu SUV, Dongfeng Nissan tarafından Çin'de üretilecek.

Yeni Nissan Pathfinder konsepti genel olarak sade ve akıcı bir tasarıma sahip. Ön bölümdeki ince farlar, panjur üzerinde uzanan LED ışık imzasıyla birleşiyor. Yeni Nissan logosunun yer aldığı panjur oldukça geniş ve yatay çizgilerle ayrılan dört katmandan oluşuyor. Kenarlarında ise yine katmanlı olarak LED aydınlatmalar göze çarpıyor. Tampon kenarlarında ise üçgen şekilli dikey havalandırmalar dikkat çekiyor.

Nissan X-Trail ile benzer ölçülere sahip olan konsepte yandan baktığımızda çok kollu tasarıma sahip çift renkli jantların tasarıma hareket kattığını görmekteyiz. Çamurluk uçlarındaki parlak siyah dodikler, tamponlarda, yan aynalarda, sütunlarda ve tavandaki diğer siyah detaylarla uyumlu ve gövde rengiyle güzel bir kontrast oluşturuyor. Güçlü omuz çizgisi hemen boydan boya uzanan piksel LED stopların ucunda son bulan modelin arka kısmında da siyah renkli spoyler ve yüzgeç anten bulunuyor.

Yeni Nissan Arizon elektrikli SUV konsepti tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Üretime fazlasıyla hazır görünen Nissan Pathfinder konseptinin kabininde 2+2+3 şeklinde oturma düzenine yer verilmiş. Siyah ve beyaz kombinasyonundan oluşan deri döşemelerin bulunduğu alanda gövde rengiyle uyumlu bakır detaylar karşımıza çıkıyor. Üç kollu direksiyon simidinin arkasında dijital gösterge ve multimedya ekranları bitişik şekilde yer alıyor. Merkezde dokunmatik klima kontrolleri bulunurken, arka yolcular için de aynı kontrollerin sunulması pratik kullanım açısından güzel bir detay olmuş.

Nissan Pathfinder konseptinin teknik detayları henüz belli değil. Yeni X-Trail'de kullanılan CMF-CD platformu üzerine inşa edilmesi muhtemel. Üstelik yerel medyaya göre SUV'da 2.0 litre turbo benzinli motor ile otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş kombinasyonu göreceğiz.

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2023 Nissan Pathfinder konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı