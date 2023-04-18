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    Nissan, yeni elektrikli SUV konsepti Arizon'u Çin'de tanıttı

    Çinli müşterilerin tercihleri göz önünde bulundurularak geliştirildiği belirtilen yeni Nissan Arizon konsepti, sanal asistan ve interaktif kabin aydınlatma sistemi gibi birçok teknolojiye sahip.
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    Yeni Nissan Arizon elektrikli SUV konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nissan, Şanghay Otomobil Fuarı'nda yeni tam elektrikli SUV konseptini görücüye çıkardı. Nissan Arizon adı verilen konseptin Çin'de geliştirildiği belirtiliyor. Bu sebeple üretim versiyonu sadece Çin'e özel olabilir.

    Nissan Arizon, yakından tanıdığımız Qashqai ile benzer boyutlara sahip. Ancak daha fütüristik ve keskin hatların öne çıktığı tasarımıyla çok daha farklı görünüyor. Kaslı bir görünüm sunan ön kaputun ucunda aydınlatılmış Nissan logosu ve boydan boya uzanan ışık imzası göze çarpıyor. Tamponun alt kısmına kadar uzanan aydınlatmalar ise Peugeot'nun aslan dişlerini anımsatıyor.

    Ön tamponun alt kısmındaki alüminyum plaka ve siyah bölümler, Nissan Arizon'a arazi aracı görünümü veriyor. Aslına bakılırsa oldukça fazla olan yerden yükseklik de bunu destekler nitelikte. Profilden bakıldığında ise şişkin çamurluklar, köşeli çamurluk uçları, fütüristik tekerlekler, dijital aynalar ve yüzgeç gibi görünen C sütunu dikkat çekiyor. Tavan raylarının gövdeye entegre edilme şekli de oldukça şık olmuş doğrusu.

    Yeni Nissan Arizon elektrikli SUV konsepti tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Nissan Arizon'un içerisinde beş kişilik yaşam alanı sunuluyor. Konseptin arka kapıları ters açılıyor ve B sütunu yok. Bu özellik yüksek ihtimalle üretim versiyonunda olmayacaktır. Konsolda üst kolonu bulunmayan bir direksiyon, bolca dokunmatik yüzey ve geniş bir ekrana sahip dijital kokpit mevcut. Cam tavan ise otomatik kararma özelliğine sahip. Son tanıtılan otomobillerde sıkça görmeye başladığımız sanal asistan da var. Nissan bu asistana Eporo adını vermiş.

    Yapılan açıklamaya baktığımızda konseptin CMF-EV platformu üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. Bu platform aynı zamanda Ariya ve Megane E-Tech Electric modellerinde de kullanılıyor. Güç aktarma sistemi konusunda henüz bir açıklama yok ancak bu platformun tek ve çift e-motor konfigürasyonlarıyla uyumlu olduğunu biliyoruz. Örnek olması açısından Ariya e-4ORCE modelinde 389 hp güç sunan motorlar ve 87 kWsa batarya paketi bulunuyor.

    Nissan, 2030'a kadar 27 yeni elektrik destekli model tanıtmayı planlıyor. Bunların 19 tanesi tam elektrikli olacak. Arizon'un da aralarında olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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