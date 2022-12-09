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    2023'te B sınıfı ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi geçecek

    Tüm dünyayı yeni yıl heyecanı sarmışken bizler yeni zamlarla boğuşmaya hazırlanıyoruz. Ehliyet harçlarına ve kurs ücretlerine gelecek zamlarla birlikte yeni yılda ehliyet almanın maliyeti artacak.
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    2023'te B sınıfı ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi geçecek Tam Boyutta Gör
    Bırakın yeni bir otomobil sahibi olmayı artık ehliyet almak bile maddi olarak fazlasıyla güç bir hâl aldı. Üstelik 2023 yılında gelmesi beklenen yeni zamlarla birlikte fiyatların daha da artacağı ve B sınıfı ehliyet maliyetinin toplamda 10 bin lirayı aşacağı belirtiliyor.

    2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL'den 825,73 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 1116,90 TL'den 2489,90 TL'ye yükselecek. Yeni sürücü kursu ücretlerinin ise gelecek zamlarla birlikte ilden ile değişmekle birlikte 7000 ila 7500 TL arasında olacağı konuşuluyor. Bakanlığın düzenlediği yazılı sınav ve direksiyon sınavının ücretini de eklediğimiz zaman ehliyetin bedeli toplam 10 bin 500 lirayı bulacak.

    Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kurslarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte belirleniyor. Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, yeni kurs ücretlerinin yılbaşını beklemeden 10 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacağını aktarmış. 2023 yılı için belirlenen bu sürücü kursu ücretleri bir yıl boyunca sabit kalacak.

    Artan sürücü kursu ve harç ücretleri nedeniyle vatandaşların ehliyet almakta dahi zorlandığı ifade ediliyor. İnsanların barınma, giyinme ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına odaklandığı ve bu yüzden zorunda kalmadıkça ehliyet almayı ertelediği ifade ediliyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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