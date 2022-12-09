Tam Boyutta Gör Bırakın yeni bir otomobil sahibi olmayı artık ehliyet almak bile maddi olarak fazlasıyla güç bir hâl aldı. Üstelik 2023 yılında gelmesi beklenen yeni zamlarla birlikte fiyatların daha da artacağı ve B sınıfı ehliyet maliyetinin toplamda 10 bin lirayı aşacağı belirtiliyor.

2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı kapsamında A sınıfı sürücü belgesi harcı 370,40 TL'den 825,73 TL'ye, B sınıfı ehliyet harcı ise 1116,90 TL'den 2489,90 TL'ye yükselecek. Yeni sürücü kursu ücretlerinin ise gelecek zamlarla birlikte ilden ile değişmekle birlikte 7000 ila 7500 TL arasında olacağı konuşuluyor. Bakanlığın düzenlediği yazılı sınav ve direksiyon sınavının ücretini de eklediğimiz zaman ehliyetin bedeli toplam 10 bin 500 lirayı bulacak.

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Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, milli eğitim müdürlüğü ve sürücü kurslarının temsilcilerinden oluşan bir heyetle birlikte belirleniyor. Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, yeni kurs ücretlerinin yılbaşını beklemeden 10 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacağını aktarmış. 2023 yılı için belirlenen bu sürücü kursu ücretleri bir yıl boyunca sabit kalacak.

Artan sürücü kursu ve harç ücretleri nedeniyle vatandaşların ehliyet almakta dahi zorlandığı ifade ediliyor. İnsanların barınma, giyinme ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarına odaklandığı ve bu yüzden zorunda kalmadıkça ehliyet almayı ertelediği ifade ediliyor.

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2023'te B sınıfı ehliyet almanın maliyeti 10 bin TL'yi geçecek