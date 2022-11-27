2023 yılında bütün illere yüksek hızlı şarj istasyonları kurulacak

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobiller için yüksek hızlı şarj istasyonları hayati bir öneme sahip. Eşarj Genel Müdürü tarafından aktarılan bir veri ülkemizde 4 binden fazla istasyon olduğunu ve bunların halk tarafından kullanılabildiğini tebarüz ettirdi. Bu istasyonlar şimdilik belli şehirlerde yoğunlaşmış durumda.

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Altınay: 2023'te 81 ilde hızlı şarj istasyonları olacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için önemli katkılar sağladığını belirten deneyimli yönetici, ülkemizin bu konuda Avrupa ve Dünya standartlarının oldukça iyi bir noktasında olduğunu belirtti.

Altınay'a göre insanlar önümüzdeki yılın sonunda ülkemizin her şehrinde elektrikli otomobilleri besleyebilen şarj kaynakları bulabilecek. Eşarj Genel Müdürü elektrikli bir aracın 100 kilometrede 15-16 kW civarında elektrik tükettiğini söyledi.

Tam Boyutta Gör Altınay, bir konutta şarj dolumu yapan bir kişinin 100 kilometrede yaklaşık 45 ila 50 liralık bir masrafa gireceğini ifade etti. Abdulkadir Günyol tarafından yayımlanan ilgili habere göre Eşarj'ın istasyonlarındaki kW maliyetleri 6,5 TL ila 7 TL arasında değişiyor ve bu da 100 TL'nin altında bir maliyete denk geliyor çünkü bu şarj kaynakları 15 kW yakıyor.

Bu bağlamda evde gerçekleştirilen şarj işlemi en düşük maliyete sahip. Halkın kullanabildiği elektrikli şarj istasyonları evdeki şarj düzeneğinden biraz daha pahalı ancak benzinden ve dizelden daha ucuz. Bunun dışında Türkiye'de 2 ay önce elektrikli otomobil satışlarında bir rekora imza atıldı.

Altınay bir şarj dolum işleminin gelecekte 5 dakikadan az bir sürede tamamlanabileceğine inanıyor. Kendisine göre elektrikli bir aracın şarj edilmesi için gereken süreyle akaryakıt ile çalışan bir aracın dolumu için gereken süre çok yakında aynı olacak.

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2023'te bütün illere yüksek hızlı şarj istasyonları kurulacak