2023 yılında bütün illere yüksek hızlı şarj istasyonları kurulacak

Altınay: 2023'te 81 ilde hızlı şarj istasyonları olacak
Türkiye Cumhuriyeti'nin yüksek hızlı şarj istasyonlarının kurulumu için önemli katkılar sağladığını belirten deneyimli yönetici, ülkemizin bu konuda Avrupa ve Dünya standartlarının oldukça iyi bir noktasında olduğunu belirtti.
Altınay'a göre insanlar önümüzdeki yılın sonunda ülkemizin her şehrinde elektrikli otomobilleri besleyebilen şarj kaynakları bulabilecek. Eşarj Genel Müdürü elektrikli bir aracın 100 kilometrede 15-16 kW civarında elektrik tükettiğini söyledi.
Bu bağlamda evde gerçekleştirilen şarj işlemi en düşük maliyete sahip. Halkın kullanabildiği elektrikli şarj istasyonları evdeki şarj düzeneğinden biraz daha pahalı ancak benzinden ve dizelden daha ucuz. Bunun dışında Türkiye'de 2 ay önce elektrikli otomobil satışlarında bir rekora imza atıldı.
Altınay bir şarj dolum işleminin gelecekte 5 dakikadan az bir sürede tamamlanabileceğine inanıyor. Kendisine göre elektrikli bir aracın şarj edilmesi için gereken süreyle akaryakıt ile çalışan bir aracın dolumu için gereken süre çok yakında aynı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam