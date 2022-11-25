Togg CEO'sundan fiyat, yerlilik, istihdam, şarj ve batarya açıklaması

Tam Boyutta Gör Vatandaşlar 1 ay önce Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg kampüsünde C segmentindeki SUV Togg'u görme fırsatına erişti. Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'u Türkiye'nin otomobili olarak tanımlıyor.

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"Togg ne kadar yerli?" sorusu gündemde

Karakaş, Sputnik'in ilgili haberine göre Togg'un şu anda 4 milyar 336 milyon 274 bin lira ile Türkiye'de mobilite alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı ve şunları söyledi:

"Togg, akıllı cihaz gelirleri ile diğer gelirlerin dengeli olduğu bir planla yola çıktı. Hem cihazların satışından hem mobil hizmetlerinin kullanımından gelir elde edecek. Aynı zamanda batarya ve yazılım maliyetlerini kontrol edebildiği için karlılığına bunun da katkısı olacak."

Tam Boyutta Gör "Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak. İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak. Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak."

"Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak.

Togg ve YeniLig ilişkisi nedir?

Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un 2030 yılının sonunda 1 milyon üretim hedefine ulaşacağını söyledi. Kendisine göre kamuya 2035 senesine kadar 30 bin adet Togg satılacak. Karakaş'ın YeniLig için yaptığı tanım şöyle:

"Togg bu döneme 'YeniLig' diyor. YeniLig'in başarılı oyuncuları da yeni nesil teknoloji kullanıcıları merkeze alarak geliştiren şirketler olacak. Togg, YeniLig'in iddialı oyuncularından biri. Her şeyden önce otomotivde ön planda olmayan teknolojiler olacak. Örneğin, 'oyunlaştırma', 'siber güvenlik', 'büyük veri ve veri analitiği', 'sensör teknolojileri', 'fintek' ve 'blok zinciri."

Tam Boyutta Gör "Togg, blok zinciri, dijital ödeme sistemleri, harita bazlı işler gibi girişimler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AvaLabs, Türk Hava Yolları, Paycell, Smart-iX, Etiya, Shell, Hopi, BlindLook, Trendyol gibi şirketlerle yaptığı iş birlikleriyle bir değer ağı örüyor. Bütün bunlar otomobilin A noktasından B noktasına yolculuk yapılan bir araç olmaktan çıkıp, yeni bir hayat alanı olduğunun ipuçlarını veriyor."

"Üstelik bunlar yarından sonranın değil, bugünün ve yakın geleceğin teknolojileri olarak hayatımıza giriyor. Örneğin Togg, Türk Hava Yolları Miles&Smiles ile yaptığı işbirliğiyle dünyada karayolunda statü mili kazandıran ilk mobilite markası olacak. İşbirliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg mobilite ekosisteminin sunacağı fırsatları mil ve statü mil olmak üzere iki farklı mile dönüştürebilecek."

Karakaş'a göre Togg millî bir proje

Togg'un millî bir proje olduğunun altını çizen Karakaş yerlilik konusunda da bir açıklama yaptı:

"Fikrî ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde yüz yerli bir proje. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75'ini Türkiye’den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51’e karşılık geliyor. Togg'un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68'lik bir yerlilik oranına ulaşmak."

İstihdam sayısı 4 bin 300 kişiye yükseltilecek

Togg'da şu an 1400 kişinin çalıştığını duyuran Karakaş, bu sayıya 2900 kişinin daha ekleneceğini beyan etti ve satış stratejisi için konuştu:

"Togg’un doğrudan yöneteceği fiziki temas noktaları dönemsel deneyim merkezi, marka deneyim merkezi ile satış ve satış sonrası bütün hizmetleri sunacak olan 360 derece deneyim merkezleri olmak üzere üç tip. Deneyim merkezlerinin ilkini Zorlu Center'da açan Togg, bu sayıyı 2023 yılı sonuna kadar 12’ye, 2025 yılında da 35 noktaya çıkaracak."

Tam Boyutta Gör "Şirket aynı zamanda kullanıcıların taleplerine göre esnek teslimat noktaları oluşturmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor. 2023 yılında 25 sabit satış sonrası deneyim merkezi (servis) açacak olan Togg, 2025'te 30 sabit servis noktasına sahip olacak."

"Şirketin 2023 yılında 8 adet olacak mobil servis hizmet aracı sayısı da 2025'te 40’ın üzerine çıkacak. Togg, kullanıcılarına uçtan uca online/dijital deneyim sağlamak üzere hem Togg mobil uygulamasını hem de yapay zeka destekli dijital asistanı ToggCare'i devreye sokacak."

Karakaş: 1000 yüksek performanslı şarj cihazı kurulacak

"Trugo markasıyla Türkiye'de kullanılaca kesintsizi ve sorunsuz bir deneyim yaşatma hedefiyle harekete geçtik. Togg bu markanın yüzde 100 sahibi. 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için yola çıkan Togg, ilk istasyonlarını İstanbul ve Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası olan Bolu’nun hareketli mekanı HighWay Dinlenme Tesisi’nde kurdu. Togg, şarj etme kapasiteleri 180 kw ve 300 kw olan cihazlarla hizmet verecek."

"Belirlenen bu lokasyonların 320’sinde Togg, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak. Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı yaklaşık 600 adet. Şarj cihazları trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25 kilometrekarede, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrekarede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20 doluluk oranından yüzde 80 doluluk oranına ulaşabilecek. Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak."

Tam Boyutta Gör "Siro, 2023 yılı başından itibaren Togg montaj üretim biriminin yanındaki Batarya Teknoloji Merkezi binasında batarya modül ve paketlerinin seri üretimine başlayacak. 2023 yılında Farasis’in en son geliştirdiği teknolojiler üzerine Siro batarya hücrelerini geliştirme faaliyetlerine başlayacak ve geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak."​

"2024 yılı sonundan itibaren kendi kampüsünde üretime başlayacak olan Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs’e ulaşacak. Siro, Türkiye’nin yanında bölgede 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda var olacak."

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Togg CEO'sundan yerlilik, istihdam, şarj ve batarya açıklaması