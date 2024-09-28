Şarj istasyonları aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araçların (EV) satışları dünya genelinde yavaş ama istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu artışla birlikte şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Ancak, MIT tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu şarj istasyonlarının beklenmedik bir ekonomik fayda sağladığını ortaya koyuyor: Sürücüler, araçlarını şarj ederken çevredeki dükkanlar ve restoranlarda daha fazla harcama yapıyor.

Aracını şarj edenler civardaki işletmelerde para harcıyor

MIT araştırmacıları, sonuçlarını bu ay Nature Communications dergisinde yayımladıkları çalışmada paylaştı. Araştırmada ABD, Kaliforniya’daki 4.000’den fazla şarj istasyonundan ve 140.000 işletmeden alınan anonimleştirilmiş kredi ve banka kartı işlem verileri incelendi. Elde edilen veriler, oldukça dikkat çekici.

2019 yılında, yeni bir şarj istasyonunun kurulması, çevredeki işletmelerde yıllık harcamaların ortalama 1.500 dolar veya yüzde 1,4 oranında artmasını sağladı. Bu oran küçük gibi görünse de, o yıl şarj cihazlarının birkaç yüz metre yakınındaki tüm işletmelerde toplamda 23.000 dolarlık bir harcama artışı anlamına geliyor. Sadece birkaç “priz” takarak bu kadar önemli bir ekonomik etki yaratmak oldukça etkileyici.

Tam Boyutta Gör Şarj sırasında müşterilerin daha fazla harcama yapmasının ardındaki sebep ise oldukça basit: bekleme süresi. Benzin istasyonlarında birkaç dakika süren dolum işlemi, elektrikli araçlarda 20-40 dakika sürebiliyor. Bu süre zarfında sürücüler, çevredeki kafe, restoran veya mağazalara uğrayarak kahve içiyor, yemek yiyor ya da anlık alışverişler yapıyor.

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Bununla birlikte, çalışmanın 2021-2023 döneminde, belki de şarj cihazı doygunluğu ve pandemi sarsıntısından sonra işletme başına daha düşük harcama nedeniyle harcama artışları bir miktar azaldı. Ancak bir şarj istasyonunun devreye alınması, bu süre zarfında çevredeki işletmelerin gelirlerini yıllık 400 dolar artırdı ve bu da kurulum maliyetinin yüzde 11,2'sini karşılamaya yetti.

Çalışma ABD’de yapılmış olsa da aslında benzer bir durum tüm dünyada ve Türkiye’de de geçerli. Sürücüler araçlarını şarj ederken araç içinde beklemiyor ve etrafta bulunan mağaza veya restoranlara yöneliyor. Eğer bu işletmeler kendi bünyelerinde şarj istasyonları kurarsa (veya bunu bölgedeki işletmeler bir ortaklık şeklinde yaparsa) hem şarj istasyonlarının sayısı daha hızlı artabilir hem de işletmeler potansiyel müşterileri kapılarına kadar getirmiş olur.

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