Şarj istasyonları aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor

Aracını şarj edenler civardaki işletmelerde para harcıyor
MIT araştırmacıları, sonuçlarını bu ay Nature Communications dergisinde yayımladıkları çalışmada paylaştı. Araştırmada ABD, Kaliforniya’daki 4.000’den fazla şarj istasyonundan ve 140.000 işletmeden alınan anonimleştirilmiş kredi ve banka kartı işlem verileri incelendi. Elde edilen veriler, oldukça dikkat çekici.
2019 yılında, yeni bir şarj istasyonunun kurulması, çevredeki işletmelerde yıllık harcamaların ortalama 1.500 dolar veya yüzde 1,4 oranında artmasını sağladı. Bu oran küçük gibi görünse de, o yıl şarj cihazlarının birkaç yüz metre yakınındaki tüm işletmelerde toplamda 23.000 dolarlık bir harcama artışı anlamına geliyor. Sadece birkaç “priz” takarak bu kadar önemli bir ekonomik etki yaratmak oldukça etkileyici.
Bununla birlikte, çalışmanın 2021-2023 döneminde, belki de şarj cihazı doygunluğu ve pandemi sarsıntısından sonra işletme başına daha düşük harcama nedeniyle harcama artışları bir miktar azaldı. Ancak bir şarj istasyonunun devreye alınması, bu süre zarfında çevredeki işletmelerin gelirlerini yıllık 400 dolar artırdı ve bu da kurulum maliyetinin yüzde 11,2'sini karşılamaya yetti.
Çalışma ABD’de yapılmış olsa da aslında benzer bir durum tüm dünyada ve Türkiye’de de geçerli. Sürücüler araçlarını şarj ederken araç içinde beklemiyor ve etrafta bulunan mağaza veya restoranlara yöneliyor. Eğer bu işletmeler kendi bünyelerinde şarj istasyonları kurarsa (veya bunu bölgedeki işletmeler bir ortaklık şeklinde yaparsa) hem şarj istasyonlarının sayısı daha hızlı artabilir hem de işletmeler potansiyel müşterileri kapılarına kadar getirmiş olur.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu