Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şarj istasyonları aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor

    Şarj istasyonları sadece elektrikli araçlara güç sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yakındaki işletmeleri de canlandırıyor. Araştırma, istasyonların ekonomiye katkı sağladığını gösteriyor.
    Şarj istasyonları aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların (EV) satışları dünya genelinde yavaş ama istikrarlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Bu artışla birlikte şarj istasyonlarının sayısı da artıyor. Ancak, MIT tarafından yapılan yeni bir araştırma, bu şarj istasyonlarının beklenmedik bir ekonomik fayda sağladığını ortaya koyuyor: Sürücüler, araçlarını şarj ederken çevredeki dükkanlar ve restoranlarda daha fazla harcama yapıyor.

    Aracını şarj edenler civardaki işletmelerde para harcıyor

    MIT araştırmacıları, sonuçlarını bu ay Nature Communications dergisinde yayımladıkları çalışmada paylaştı. Araştırmada ABD, Kaliforniya’daki 4.000’den fazla şarj istasyonundan ve 140.000 işletmeden alınan anonimleştirilmiş kredi ve banka kartı işlem verileri incelendi. Elde edilen veriler, oldukça dikkat çekici.

    2019 yılında, yeni bir şarj istasyonunun kurulması, çevredeki işletmelerde yıllık harcamaların ortalama 1.500 dolar veya yüzde 1,4 oranında artmasını sağladı. Bu oran küçük gibi görünse de, o yıl şarj cihazlarının birkaç yüz metre yakınındaki tüm işletmelerde toplamda 23.000 dolarlık bir harcama artışı anlamına geliyor. Sadece birkaç “priz” takarak bu kadar önemli bir ekonomik etki yaratmak oldukça etkileyici.

    Şarj istasyonları aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Şarj sırasında müşterilerin daha fazla harcama yapmasının ardındaki sebep ise oldukça basit: bekleme süresi. Benzin istasyonlarında birkaç dakika süren dolum işlemi, elektrikli araçlarda 20-40 dakika sürebiliyor. Bu süre zarfında sürücüler, çevredeki kafe, restoran veya mağazalara uğrayarak kahve içiyor, yemek yiyor ya da anlık alışverişler yapıyor.

    Bununla birlikte, çalışmanın 2021-2023 döneminde, belki de şarj cihazı doygunluğu ve pandemi sarsıntısından sonra işletme başına daha düşük harcama nedeniyle harcama artışları bir miktar azaldı. Ancak bir şarj istasyonunun devreye alınması, bu süre zarfında çevredeki işletmelerin gelirlerini yıllık 400 dolar artırdı ve bu da kurulum maliyetinin yüzde 11,2'sini karşılamaya yetti.

    Çalışma ABD’de yapılmış olsa da aslında benzer bir durum tüm dünyada ve Türkiye’de de geçerli. Sürücüler araçlarını şarj ederken araç içinde beklemiyor ve etrafta bulunan mağaza veya restoranlara yöneliyor. Eğer bu işletmeler kendi bünyelerinde şarj istasyonları kurarsa (veya bunu bölgedeki işletmeler bir ortaklık şeklinde yaparsa) hem şarj istasyonlarının sayısı daha hızlı artabilir hem de işletmeler potansiyel müşterileri kapılarına kadar getirmiş olur.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lifecell nedir tek gecelik ilişki için uygulama bilkent sınıf öğretmenliği en iyi avon erkek parfümü yorumları harama bakmanın zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ289
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ289
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız