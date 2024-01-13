NASA’nın havacılık devrimi yapacağı X-59 süpersonik uçağı tanıtıldı

NASA, X-59 süpersonik uçağını tanıttı
2016 yılından bu yana geliştirilmekte olan X-59 Quiet SuperSonic Technology (Quesst), ticari sivil süpersonik uçakları yeniden kullanıma sunacak teknolojileri geliştirmeyi hedefliyor. Concorde'un 2003 yılında emekliye ayrılmasından bu yana ticari anlamda hiçbir süpersonik uçak gökyüzüne çıkamadı. Bunun nedeni ise süpersonik taşımacılıkla ilgili en büyük sorun olan ve Mach 1'in üzerinde uçan uçaklar tarafından üretilen sonik şok dalgası.
Aşırı aerodinamik yapısı nedeniyle pilot, 4K kamera aracılığıyla dışarıdan görüş sağlayan gelişmiş bir görüş sistemi kullanacak. İlk uçuş tarihi henüz açıklanmadı ancak NASA, bu yıl yer testlerini tamamlamayı ve uçağı yıl sonunda havalandırmayı hedefliyor. X-59 havalandığında, sadece süpersonik uçuş teknolojisini geliştirmek için değil, aynı zamanda 1970'lerde yazılan FAA (Federal Havacılık İdaresi) düzenlemelerini güncellemek için kullanılacak bir veri tabanı oluşturmak için de kullanılacak.
Bu tek kişilik test uçağı, havalandığında sıradan halk tarafından test edilecek aslında. NASA, X-59’u belirli yerleşim yerlerinin üzerinde süpersonik hızlarda uçuracak. Uçağın yapacağı sonik patlama ise yerdeki insanlar tarafından deneyimlenecek ve NASA, bu deneyimleri veri haline getirecek. Sonrasında veriler FAA ve diğer havacılık düzenleme kuruluşlarına gönderilecek. Eğer gerçekten de sonik patlama sesi bir kapı çarpması kadar ses çıkarırsa süpersonik havacılık hayatımıza geri dönebilecek. Bu sayede İngiltere ve ABD arasındaki bir uçuş 4 saate kadar düşebilir. Aşağıdaki videodan seremoniyi izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.