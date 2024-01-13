NASA’nın havacılık devrimi yapacağı X-59 süpersonik uçağı tanıtıldı

Tam Boyutta Gör NASA ve Lockheed Martin, X-59 süpersonik uçağını kısa bir süre önce görücüye çıkardı. Düzenlenen bir törenle, deneysel uçak bir dizi havacılık ve alanında öncü kişilerin bulunduğu halka tanıtıldı. 35 dakika süren törende X-59 hakkında ayrıntılı teknik bilgilere girilmese de önemli açıklamalar gerçekleştirildi.

NASA, X-59 süpersonik uçağını tanıttı

2016 yılından bu yana geliştirilmekte olan X-59 Quiet SuperSonic Technology (Quesst), ticari sivil süpersonik uçakları yeniden kullanıma sunacak teknolojileri geliştirmeyi hedefliyor. Concorde'un 2003 yılında emekliye ayrılmasından bu yana ticari anlamda hiçbir süpersonik uçak gökyüzüne çıkamadı. Bunun nedeni ise süpersonik taşımacılıkla ilgili en büyük sorun olan ve Mach 1'in üzerinde uçan uçaklar tarafından üretilen sonik şok dalgası.

Tam Boyutta Gör X-59, son derece uzun iğne burnu ve özel olarak tasarlanmış gövdesiyle şok dalgasını dağıtarak ve onu bir araba kapısının çarpmasından daha yüksek olmayan bir gümbürtüye dönüştürmeyi hedefliyor. 29 metre uzunluğunda ve 9 metre kanat açıklığına sahip olan X-59, 22,000 lb (9,979 kg) itiş gücü üreten art yakıcılı bir General Electric F414 motoru kullanıyor. Böylece uçak 55,000 ft (16,800 m) yükseklikte Mach 1.5 hızına ulaşabiliyor.

Aşırı aerodinamik yapısı nedeniyle pilot, 4K kamera aracılığıyla dışarıdan görüş sağlayan gelişmiş bir görüş sistemi kullanacak. İlk uçuş tarihi henüz açıklanmadı ancak NASA, bu yıl yer testlerini tamamlamayı ve uçağı yıl sonunda havalandırmayı hedefliyor. X-59 havalandığında, sadece süpersonik uçuş teknolojisini geliştirmek için değil, aynı zamanda 1970'lerde yazılan FAA (Federal Havacılık İdaresi) düzenlemelerini güncellemek için kullanılacak bir veri tabanı oluşturmak için de kullanılacak.

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Bu tek kişilik test uçağı, havalandığında sıradan halk tarafından test edilecek aslında. NASA, X-59’u belirli yerleşim yerlerinin üzerinde süpersonik hızlarda uçuracak. Uçağın yapacağı sonik patlama ise yerdeki insanlar tarafından deneyimlenecek ve NASA, bu deneyimleri veri haline getirecek. Sonrasında veriler FAA ve diğer havacılık düzenleme kuruluşlarına gönderilecek. Eğer gerçekten de sonik patlama sesi bir kapı çarpması kadar ses çıkarırsa süpersonik havacılık hayatımıza geri dönebilecek. Bu sayede İngiltere ve ABD arasındaki bir uçuş 4 saate kadar düşebilir. Aşağıdaki videodan seremoniyi izleyebilirsiniz.

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