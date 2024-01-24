2023'te Türkiye'nin elektriğinin üçte birinden fazlası kömürden üretildi

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrik üretiminde kömürün payı artmaya devam ediyor. 2023 yılında üretilen 326,3 milyar kilovatsaat elektriğin %36,3’ü kömürle çalışan termik santrallerden sağlandı. Bu oran 2021 yılında %31,4, 2022 yılında ise %34,6’ydı.

Elektrik üretiminde kömürü, %21,4 oran ile doğalgaz santralleri takip etti. Böylece, kömür ve gaz gibi iki fosil yakıtın elektrik üretimindeki payı bir önceki yıla göre yaklaşık bir puan artarak %57,7’yi buldu.

Yenilenebilir enerjide en büyük pay HES'lerin

Yenilenebilir enerji tarafında ise hidroelektrik santralleri %19,6 ile ilk sırada yer aldı. Hidroelektrik santrallerini %10,4 ile rüzgar, %5,7 ile güneş, %3,4 ile jeotermal enerji santralları izledi. Elektrik üretiminin %3,2’lik kısmı ise diğer enerji kaynaklarından elde edildi.

Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eceçelik, kömürün elektrik üretimindeki payının artmasıyla Türkiye’nin sera gazı emisyon miktarının da artacağına dikkat çekerek, “Elektrik üretiminde fosil yakıtların payının son iki yılda yeniden yükselişe geçmesi, Türkiye’nin iklim hedeflerine ulaşmasını zorlaştıracak. Net sıfır emisyon hedefine bir an önce ulaşmamız için kömürlü termik santralleri kullanmaktan vazgeçmeli, enerji yoğunluğunu düşürerek yenilenebilir enerjinin payını artırmalıyız. Bir plan dahilinde kömürlü termik santrallerin kapatılması için tarih vermeliyiz” şeklinde konuştu.

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"Güneşteki artış yeterli değil"

Eceçelik sözlerini, “Güneş ve rüzgar gibi enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payları ise küresel eğilimin aksine ciddi bir artış göstermedi. Rüzgardan elektrik üretimi 0,2 puan geriledi, jeotermal yerinde saydı güneş ise sadece 0,6 puan arttı. Türkiye gibi bir güneş ülkesi için bu artış yeterli değil. Enerji dönüşümünü hızlandırabilir, böylece hem iklim krizine katkımızı azaltır hem de hava kirliliği gibi sorunların büyümesini önleriz. Enerji ithalatına ödediğimiz para da azalmış olur” diyerek tamamladı.

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