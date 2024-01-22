2023'te elektrikteki kurulu güç artışının %99.5'i yenilenebilir enerjiden geldi

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının %99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi. Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2.845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğunu belirten Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2.858 megavatlık kurulu güç artışının %99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59.236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

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Yenilenebilir enerji, üretimde %42, kurulu güçte %55 paya sahip

Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı %42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise %56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını %65'e, üretim içindeki payını ise %55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:

Kaynaklar Kurulu güç (megavat) Doğalgaz 25.350,6 Barajlı 23.650,2 Rüzgar 11.803,3 Güneş 11.315,6 İthal Kömür 10.373,8 Linyit 10.194 Akarsu 8.313,9 Biyokütle 2.076,6 Jeotermal 1.691,3 Taşkömür 840,8 Asfaltit Kömür 405 Atık Isı 384,5 Fuel Oil 260,1

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2023'te elektrikte kurulu güç artışının %99.5'i yenilenebilirden