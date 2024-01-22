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    Anlık Bildirim

    2023'te elektrikteki kurulu güç artışının %99.5'i yenilenebilir enerjiden geldi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının %99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi.
    2023'te elektrikte kurulu güç artışının %99.5'i yenilenebilirden Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen yıl elektrikteki kurulu güç artışının %99,5'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını bildirdi. Bakan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikte geçen yıl 2.845 megavatlık ilave yenilenebilir kurulu güç artışı yaşandığını belirtti.

    2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğunu belirten Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2.858 megavatlık kurulu güç artışının %99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59.236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.

    Yenilenebilir enerji, üretimde %42, kurulu güçte %55 paya sahip

    Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı %42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise %56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını %65'e, üretim içindeki payını ise %55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.

    Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:

    Kaynaklar Kurulu güç (megavat)
    Doğalgaz 25.350,6
    Barajlı 23.650,2
    Rüzgar 11.803,3
    Güneş 11.315,6
    İthal Kömür 10.373,8
    Linyit 10.194
    Akarsu 8.313,9
    Biyokütle 2.076,6
    Jeotermal 1.691,3
    Taşkömür 840,8
    Asfaltit Kömür 405
    Atık Isı 384,5
    Fuel Oil 260,1
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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