2023'te elektrikteki kurulu güç artışının %99.5'i yenilenebilir enerjiden geldi

2053 karbon sıfır hedefleri doğrultusunda yaşanan enerji dönüşümünün en büyük destekçisinin yenilenebilir enerji olduğunu belirten Bayraktar, "2023 yenilenebilirin yılı oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan 2.858 megavatlık kurulu güç artışının %99,5'ini yenilenebilir kaynaklardan sağladık. Böylece yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü 59.236 megavata çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.
Yenilenebilir enerji, üretimde %42, kurulu güçte %55 paya sahip
Bayraktar, geçen yıl 326,3 teravatlık elektrik üretimi yapıldığına dikkati çekerek, "Yenilenebilir kaynakların üretim içindeki payı %42 oldu. Buna karşın kurulu güç içindeki payı ise %56 olarak gerçekleşti. Hedefimiz, 2035 yılında yenilenebilirin kurulu güç içindeki payını %65'e, üretim içindeki payını ise %55'e yükseltmek." değerlendirmesinde bulundu.
Geçen yıl elektrik kurulu gücü içindeki enerji kaynaklarının dağılımı şu şekilde:
|Kaynaklar
|Kurulu güç (megavat)
|Doğalgaz
|25.350,6
|Barajlı
|23.650,2
|Rüzgar
|11.803,3
|Güneş
|11.315,6
|İthal Kömür
|10.373,8
|Linyit
|10.194
|Akarsu
|8.313,9
|Biyokütle
|2.076,6
|Jeotermal
|1.691,3
|Taşkömür
|840,8
|Asfaltit Kömür
|405
|Atık Isı
|384,5
|Fuel Oil
|260,1
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.