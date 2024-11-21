ABD’nin en büyük kömür santrallerinden biri güneş enerjisine geçti

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Tam Boyutta Gör Xcel Energy, ABD’nin en büyük güneş enerjisi projelerinden birinden elde ettiği karbon içermeyen temiz elektriği vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Üstelik bu önemli başarının farklı bir noktası daha var. Xcel Energy’nin projesi yine ABD’nin en büyük kömür santrallerinden birisinin olduğu yerde yükseliyor. Böylece, kömürden temiz enerjiye geçişin önemli örneklerinden birisi oluyor.

Kömürden güneş enerjisine dönüş

Sherburne County Generating Station (Sherco) sahasında inşa edilen Sherco Solar, Minnesota’nın en büyük kömürle çalışan enerji santralinin yerini alacak. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 710 megavat (MW) enerji üretebilecek olan tesisin ilk aşaması tamamlandı ve şimdiden 220 MW’lık temiz enerji şebekeye aktarılmaya başladı. Projenin ikinci ve üçüncü aşamalarının ise 2025 ve 2026 yıllarında devreye alınması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yaklaşık 1,1 milyar dolara mal olacak projenin 480 milyon dolarlık kısmı federal vergi teşvikleriyle karşılanacak. Xcel, bu teşvikleri doğrudan müşterilerine yansıtmayı planlıyor. Kömür santralinin mevcut şebeke bağlantılarını kullanarak inşa edilen Sherco Solar, bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de geçiş sürecini hızlandırıyor. Yani aslında bu, hem ikonik hem de stratejik bir dönüşüm.

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Proje tamamlandığında yaklaşık 150 bin haneye veya yaklaşık yarım milyon kişiye yetecek kadar elektrik üretecek ve kömür kaynaklı enerji üretiminin önemli bir bölümünü ikame edecek. Ayrıca projenin bölge ekonomisine yaklaşık 350 milyon dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. Sherco kömür santrali ise 2030 yılına kadar paralel olarak devre dışı bırakılacak.

Xcel Energy, Sherco sahasında enerji depolama teknolojilerine de yatırım yapıyor. Şirket, Form Energy ile birlikte uzun süreli enerji depolama projeleri üzerinde çalışmalara başladı. Ayrıca Sherco Solar’ın dördüncü fazında kapasitenin 200 MW daha artırılması planlanıyor.

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