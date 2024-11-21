Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin en büyük kömür santrallerinden biri güneş enerjisine geçti

    ABD’nin en büyük kömür yakıtlı enerji santrallerinden birisi olan Sherburne County Generating Station (Sherco), büyük bir dönüşümle güneş enerjisine geçiş yapıyor.
    ABD’nin devasa kömür santrallerinden biri güneş enerjisine geçti Tam Boyutta Gör
    Xcel Energy, ABD’nin en büyük güneş enerjisi projelerinden birinden elde ettiği karbon içermeyen temiz elektriği vatandaşlara ulaştırmaya başladı. Üstelik bu önemli başarının farklı bir noktası daha var. Xcel Energy’nin projesi yine ABD’nin en büyük kömür santrallerinden birisinin olduğu yerde yükseliyor. Böylece, kömürden temiz enerjiye geçişin önemli örneklerinden birisi oluyor.

    Kömürden güneş enerjisine dönüş

    Sherburne County Generating Station (Sherco) sahasında inşa edilen Sherco Solar, Minnesota’nın en büyük kömürle çalışan enerji santralinin yerini alacak. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 710 megavat (MW) enerji üretebilecek olan tesisin ilk aşaması tamamlandı ve şimdiden 220 MW’lık temiz enerji şebekeye aktarılmaya başladı. Projenin ikinci ve üçüncü aşamalarının ise 2025 ve 2026 yıllarında devreye alınması planlanıyor.

    ABD’nin devasa kömür santrallerinden biri güneş enerjisine geçti Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 1,1 milyar dolara mal olacak projenin 480 milyon dolarlık kısmı federal vergi teşvikleriyle karşılanacak. Xcel, bu teşvikleri doğrudan müşterilerine yansıtmayı planlıyor. Kömür santralinin mevcut şebeke bağlantılarını kullanarak inşa edilen Sherco Solar, bu sayede hem maliyetleri düşürüyor hem de geçiş sürecini hızlandırıyor. Yani aslında bu, hem ikonik hem de stratejik bir dönüşüm.

    Proje tamamlandığında yaklaşık 150 bin haneye veya yaklaşık yarım milyon kişiye yetecek kadar elektrik üretecek ve kömür kaynaklı enerji üretiminin önemli bir bölümünü ikame edecek. Ayrıca projenin bölge ekonomisine yaklaşık 350 milyon dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. Sherco kömür santrali ise 2030 yılına kadar paralel olarak devre dışı bırakılacak.

    Xcel Energy, Sherco sahasında enerji depolama teknolojilerine de yatırım yapıyor. Şirket, Form Energy ile birlikte uzun süreli enerji depolama projeleri üzerinde çalışmalara başladı. Ayrıca Sherco Solar’ın dördüncü fazında kapasitenin 200 MW daha artırılması planlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 22 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba benim üzerime ama başkası kullanıyor hidrofor basınç şalteri ayarı intihar etmekten korkmak cam kase fırına girer mi clio 2 lastik ebatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız