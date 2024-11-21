ABD’nin en büyük kömür santrallerinden biri güneş enerjisine geçti

Kömürden güneş enerjisine dönüş
Sherburne County Generating Station (Sherco) sahasında inşa edilen Sherco Solar, Minnesota’nın en büyük kömürle çalışan enerji santralinin yerini alacak. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 710 megavat (MW) enerji üretebilecek olan tesisin ilk aşaması tamamlandı ve şimdiden 220 MW’lık temiz enerji şebekeye aktarılmaya başladı. Projenin ikinci ve üçüncü aşamalarının ise 2025 ve 2026 yıllarında devreye alınması planlanıyor.
Proje tamamlandığında yaklaşık 150 bin haneye veya yaklaşık yarım milyon kişiye yetecek kadar elektrik üretecek ve kömür kaynaklı enerji üretiminin önemli bir bölümünü ikame edecek. Ayrıca projenin bölge ekonomisine yaklaşık 350 milyon dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. Sherco kömür santrali ise 2030 yılına kadar paralel olarak devre dışı bırakılacak.
Xcel Energy, Sherco sahasında enerji depolama teknolojilerine de yatırım yapıyor. Şirket, Form Energy ile birlikte uzun süreli enerji depolama projeleri üzerinde çalışmalara başladı. Ayrıca Sherco Solar’ın dördüncü fazında kapasitenin 200 MW daha artırılması planlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.