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    Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük: Türkiye'de durum ne?

    Yenilenebilir enerjinin küresel enerjideki payı artarken maliyetler de düşüyor. Yayınlanan yeni rapora göre fosil yakıt maliyetleri artık şebeke ölçekli güneş enerjisinin iki katına ulaşmış durumda.
    Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerjinin küresel enerjideki payı artmaya devam ederken buna bağlı olarak maliyetler de hızla düşüyor. Maliyet düşüşünün hızlanmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlardan maliyet noktasında daha avantajlı bir konuma gelmesini sağlıyor. Lazard tarafından yayınlanan yeni bir rapor da tam olarak buna işaret ediyor. Rapora göre fosil yakıt maliyetleri artık şebeke ölçekli güneş enerjisinin iki katına ulaşmış durumda.

    Yenilenebilir, fosilden çok daha ucuz

    Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük Tam Boyutta Gör
    Lazard’ın raporu, üretim kaynaklarının maliyet verimliliğini ölçen seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) göz önüne alıyor. Bilmeyenler için LCOE, bir elektrik santralinin ömür boyu ortalama elektrik üretim maliyetini (net bugünkü değer bazında) gösteren bir ölçüm. Bu değer, tesisin toplam maliyetinin, ömrü boyunca üreteceği elektrik miktarına bölünmesiyle elde ediliyor.

    Yayınlanan yeni rapor ise kara rüzgarı ve şebeke ölçeğinde güneş enerjisinin büyük bir farkla en düşük LCOE'ye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Karasal rüzgar enerjisinin MWh başına 27 dolar ile 73 dolar arasında maliyetlerle en düşük elektrik üretim kaynağı olduğu beliriliyor. İkinci sırada ise MWh başına 29 dolar ile 92 dolar arasında maliyetlere sahip olan güneş enerjisi geliyor.

    Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte en radikal maliyet düşüş eğrisine kamu ölçekli güneş enerjisinin sahip olduğu belirtiliyor. Aktarılanlara göre güneş enerjisi üretiminde maliyetler 2009 yılına göre yaklaşık olarak yüzde 83 oranında düşmüş durumda.

    Ayrıca şebeke ölçeğindeki güneş enerjisinin en ucuz fosil yakıt üretim kaynağı olan kömürün LCOE'sinden çok daha düşük maliyetli olduğunun altı çiziliyor. Kömürün maliyetleri MWh başına 69 dolar ile 169 dolar arasında değişiyor. Doğal gaz tarafında bu değerler ortalama 169 dolar, nükleer enerjide ise 182 dolar seviyesinde.

    Türkiye'de durum ne?

    Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük Tam Boyutta Gör
    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yürütülen 2020 tarihli raporagöre, Türkiye’de rüzgardan elde edilen elektriğin seviyelendirilmiş maliyeti 40,8 dolar/MWh, güneşten elde edilen elektriğin seviyelendirilmiş maliyeti ise 51,9 dolar /MWh. Kıyas açısından; ithal kömürle çalışan termik santraller için ortalama marjinal maliyet MWh başına 73 dolar seviyesinde.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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