Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük: Türkiye'de durum ne?

Yayınlanan yeni rapor ise kara rüzgarı ve şebeke ölçeğinde güneş enerjisinin büyük bir farkla en düşük LCOE'ye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Karasal rüzgar enerjisinin MWh başına 27 dolar ile 73 dolar arasında maliyetlerle en düşük elektrik üretim kaynağı olduğu beliriliyor. İkinci sırada ise MWh başına 29 dolar ile 92 dolar arasında maliyetlere sahip olan güneş enerjisi geliyor.
Ayrıca şebeke ölçeğindeki güneş enerjisinin en ucuz fosil yakıt üretim kaynağı olan kömürün LCOE'sinden çok daha düşük maliyetli olduğunun altı çiziliyor. Kömürün maliyetleri MWh başına 69 dolar ile 169 dolar arasında değişiyor. Doğal gaz tarafında bu değerler ortalama 169 dolar, nükleer enerjide ise 182 dolar seviyesinde.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.