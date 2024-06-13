Yenilenebilir enerjinin maliyeti fosil yakıtlardan çok daha düşük: Türkiye'de durum ne?

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Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerjinin küresel enerjideki payı artmaya devam ederken buna bağlı olarak maliyetler de hızla düşüyor. Maliyet düşüşünün hızlanmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtlardan maliyet noktasında daha avantajlı bir konuma gelmesini sağlıyor. Lazard tarafından yayınlanan yeni bir rapor da tam olarak buna işaret ediyor. Rapora göre fosil yakıt maliyetleri artık şebeke ölçekli güneş enerjisinin iki katına ulaşmış durumda.

Yenilenebilir, fosilden çok daha ucuz

Tam Boyutta Gör Lazard’ın raporu, üretim kaynaklarının maliyet verimliliğini ölçen seviyelendirilmiş elektrik maliyetini (LCOE) göz önüne alıyor. Bilmeyenler için LCOE, bir elektrik santralinin ömür boyu ortalama elektrik üretim maliyetini (net bugünkü değer bazında) gösteren bir ölçüm. Bu değer, tesisin toplam maliyetinin, ömrü boyunca üreteceği elektrik miktarına bölünmesiyle elde ediliyor.

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Yayınlanan yeni rapor ise kara rüzgarı ve şebeke ölçeğinde güneş enerjisinin büyük bir farkla en düşük LCOE'ye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Karasal rüzgar enerjisinin MWh başına 27 dolar ile 73 dolar arasında maliyetlerle en düşük elektrik üretim kaynağı olduğu beliriliyor. İkinci sırada ise MWh başına 29 dolar ile 92 dolar arasında maliyetlere sahip olan güneş enerjisi geliyor.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte en radikal maliyet düşüş eğrisine kamu ölçekli güneş enerjisinin sahip olduğu belirtiliyor. Aktarılanlara göre güneş enerjisi üretiminde maliyetler 2009 yılına göre yaklaşık olarak yüzde 83 oranında düşmüş durumda.

Ayrıca şebeke ölçeğindeki güneş enerjisinin en ucuz fosil yakıt üretim kaynağı olan kömürün LCOE'sinden çok daha düşük maliyetli olduğunun altı çiziliyor. Kömürün maliyetleri MWh başına 69 dolar ile 169 dolar arasında değişiyor. Doğal gaz tarafında bu değerler ortalama 169 dolar, nükleer enerjide ise 182 dolar seviyesinde.

Türkiye'de durum ne?

Tam Boyutta Gör Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından yürütülen 2020 tarihli raporagöre, Türkiye’de rüzgardan elde edilen elektriğin seviyelendirilmiş maliyeti 40,8 dolar/MWh, güneşten elde edilen elektriğin seviyelendirilmiş maliyeti ise 51,9 dolar /MWh. Kıyas açısından; ithal kömürle çalışan termik santraller için ortalama marjinal maliyet MWh başına 73 dolar seviyesinde.

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