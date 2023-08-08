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    2023'ün ilk yarısında her 10 elektrikli araçtan 6'sı Çin'de satıldı

    CPCA verilerine göre yılın Ocak-Haziran döneminde dünya genelinde 7.22 milyon adet elektrikli araç satıldı. Çin'deki satışlar bunun yüzde 61'ini oluşturuyor.      
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    2023'ün ilk yarısında her 10 elektrikliden 6'sı Çin'de satıldı Tam Boyutta Gör

    Elektrikli araç denince akla ilk gelen ülkelerden biri Çin oluyor. İrili ufaklı birçok elektrikli araç markasının bulunduğu ülkede satışlar da hayli yüksek. Gelen son verilere göre, 2023'ün ilk yarısında dünya genelindeki 7.22 milyonluk elektrikli araç satışının yüzde 61'i Çin pazarında gerçekleştirilmiş.

    Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) paylaştığı verilere göre ülkede 2023 Ocak-Haziran döneminde 6.05 milyon yeni enerjili araç (şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli) satışı gerçekleştirildi. Bu da geçen yıla göre yüzde 45 artış anlamına geliyor. Sadece Haziran ayında bile Çin'de 1.28 milyon yeni enerjili araç satılmış. Bu konuda da yine yüzde 43'lük bir büyüme söz konusu.

    Yılın ilk yarısında Çin'deki %100 elektrikli araç pazarının lideri Tesla. Yüzde 24 pazar payına sahip olan ABD'li üreticiyi sırasıyla yine Çin menşeli üreticiler olan BYD ve SAIC takip ediyor. Özellikle BYD, elektrikli araç pazarında büyük bir atak yapmış durumda ve büyümesini sürdürüyor. Şirket, kısa süre önce yaptığı duyuruda 9 Ağustos tarihinde 5 milyonuncu otomobilini üreteceğini açıkladı.

    2023'ün ilk yarısında Çin'deki lider elektrikli araç üreticileri şöyle:

    2023'ün ilk yarısında Çin'deki lider elektrikli araç üreticileri
    Sıra Grup Pay (%)
    1. Tesla 24
    2. BYD 15
    3. SAIC 8
    4. Volkswagen 7
    5. Geely-Volvo 6
    6. GAC 5
    7. Hyundai-Kia 4
    8. Renault-Nissan 3
    9. Stellantis 3
    10. BMW 3
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