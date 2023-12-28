2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracı belli oldu: İşte liste

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi nedeniyle 2023 yılı birçok kişi tarafından "yapay zeka (AI) yılı" olarak anılıyor. Gerçekten de bu yıl hem heyecan verici hem de endişe uyandırıcı yapay zeka gelişmelerine şahit olduk. Yapılan yeni bir araştırma 2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracını ortaya çıkardı.

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Çevrimiçi içerik yazma şirketi Writerbuddy.ai tarafından yapılan ankete göre, Eylül 2022 ile Ağustos 2023 dönemleri arasında 14 milyardan fazla ziyaret alan ChatGPT, dünyanın en popüler üretken yapay zeka aracı konumunda. Hemen arkasında 3.8 milyar kullanıcı ile Character.ai hizmeti bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Metin yazmaya yönelik bir sinir ağı olan Quillbot ise 1.1 milyar toplam ziyaret ile üçüncü sırada. Görüntü oluşturucu Midjourney dördüncülükte yer alırken onu Hugging Face aracı takip ediyor. Google'ın sohbet robotu Bard'ın ise 241.6 milyon ziyaret ile altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2023'ün en popüler 10 yapay zeka aracı:

1. ChatGPT - 14.6 milyar ziyaret

2. Character.ai - 3.8 milyar ziyaret

3. Quillbot - 1.1 milyar ziyaret

4. Midjourney - 500.4 milyon ziyaret

5. Hugging Face - 316.6 milyon ziyaret

6. Bard - 241.6 milyon ziyaret

7. NovelAI - 238.7 milyon ziyaret

8. Capcut - 203.8 milyon ziyaret

9. Janitor AI - 192.4 milyon ziyaret

10. Civitai - 177.2 milyon ziyaret

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2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracı belli oldu