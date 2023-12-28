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    2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracı belli oldu: İşte liste

    Yapay zeka alanındaki baş döndürücü gelişmelere sahne olan 2023, "yapay zeka" yılı olarak nitelendiriliyor. Yapılan yeni bir araştırma 2023'ün en popüler 10 yapay zeka aracını ortaya çıkardı.
    2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydedilmesi nedeniyle 2023 yılı birçok kişi tarafından "yapay zeka (AI) yılı" olarak anılıyor. Gerçekten de bu yıl hem heyecan verici hem de endişe uyandırıcı yapay zeka gelişmelerine şahit olduk. Yapılan yeni bir araştırma 2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracını ortaya çıkardı.

    Çevrimiçi içerik yazma şirketi Writerbuddy.ai tarafından yapılan ankete göre, Eylül 2022 ile Ağustos 2023 dönemleri arasında 14 milyardan fazla ziyaret alan ChatGPT, dünyanın en popüler üretken yapay zeka aracı konumunda. Hemen arkasında 3.8 milyar kullanıcı ile Character.ai hizmeti bulunuyor.

    2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Metin yazmaya yönelik bir sinir ağı olan Quillbot ise 1.1 milyar toplam ziyaret ile üçüncü sırada. Görüntü oluşturucu Midjourney dördüncülükte yer alırken onu Hugging Face aracı takip ediyor. Google'ın sohbet robotu Bard'ın ise 241.6 milyon ziyaret ile altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    2023'ün en popüler 10 yapay zeka aracı:

    1. ChatGPT - 14.6 milyar ziyaret
    2. Character.ai - 3.8 milyar ziyaret
    3. Quillbot - 1.1 milyar ziyaret
    4. Midjourney - 500.4 milyon ziyaret
    5. Hugging Face - 316.6 milyon ziyaret
    6. Bard - 241.6 milyon ziyaret
    7. NovelAI - 238.7 milyon ziyaret
    8. Capcut - 203.8 milyon ziyaret
    9. Janitor AI - 192.4  milyon ziyaret
    10. Civitai - 177.2 milyon ziyaret

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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