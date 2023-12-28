2023 yılının en popüler 10 yapay zeka aracı belli oldu: İşte liste

Çevrimiçi içerik yazma şirketi Writerbuddy.ai tarafından yapılan ankete göre, Eylül 2022 ile Ağustos 2023 dönemleri arasında 14 milyardan fazla ziyaret alan ChatGPT, dünyanın en popüler üretken yapay zeka aracı konumunda. Hemen arkasında 3.8 milyar kullanıcı ile Character.ai hizmeti bulunuyor.
2023'ün en popüler 10 yapay zeka aracı:
1. ChatGPT - 14.6 milyar ziyaret
2. Character.ai - 3.8 milyar ziyaret
3. Quillbot - 1.1 milyar ziyaret
4. Midjourney - 500.4 milyon ziyaret
5. Hugging Face - 316.6 milyon ziyaret
6. Bard - 241.6 milyon ziyaret
7. NovelAI - 238.7 milyon ziyaret
8. Capcut - 203.8 milyon ziyaret
9. Janitor AI - 192.4 milyon ziyaret
10. Civitai - 177.2 milyon ziyaret
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.