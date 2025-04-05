Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Midjourney’den ChatGPT’ye yanıt: Yeni model yayınlandı

    Bir zamanlar yapay zeka görsel üretiminde en popüler firmalardan olan Midjourney, 1 yıllık uzun sessizliğini ChatGPT’ye entegre edilen yeni model sonra bozdu: Midjourney v7 çıktı.
    Midjourney’den ChatGPT’ye yanıt: Yeni model yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Görsel yapay zeka alanında öne çıkan platformlardan Midjourney, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk yeni yapay zeka modelini duyurdu. “V7” adıyla tanıtılan bu model, kısa süre önce alfa sürümüyle kullanıcılarla buluşmaya başladı. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta OpenAI’ın ChatGPT içine entegre ettiği ve Ghibli tarzı görseller üretebilen yeni 4o Image Generation özelliğinin yarattığı büyük yankının hemen ardından geldi.

    Tamamen yeniden tasarlandı

    Midjourney CEO’su David Holz, Midjourney V7 modelinin önceki sürümlere kıyasla “tamamen farklı bir mimariye” sahip olduğunu belirtti. Holz’e göre V7, özellikle metin komutlarını yorumlama konusunda daha akıllı; oluşturulan görseller ise daha yüksek kalite, daha doğal dokular ve insan figürlerinde —özellikle eller gibi zorlu alanlarda— belirgin bir iyileşme sunuyor.

    Midjourney’den ChatGPT’ye yanıt: Yeni model yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen modelin, kullanıcıdan aldığı görsel tercih verileriyle kişiselleştirilmiş sonuçlar üretmesi dikkat çekiyor. Eğer kullanıcı daha önce Midjourney üzerinde yaklaşık 200 görseli oylayarak kişiselleştirilmiş profil oluşturmadıysa, V7’den tam performans alınabilmek ve kullanabilmek için bu adımın tamamlanması gerekiyor. Bu kişiselleştirme özelliği, V7 ile birlikte ilk kez varsayılan olarak aktif hale geldi.

    Ayrıca Midjourney V7, iki farklı çalışma modu ile sunuluyor: "Turbo" ve "Relax". Ayrıca görüntüleri standart modun 10 katı hızda ve yarı maliyetle işleyen Taslak Modu adlı yeni bir aracı da destekliyor. Bu modda üretilen görseller düşük çözünürlüklü olsa da, tek tıkla iyileştirme ve yeniden işleme yapılabiliyor. Henüz erken aşamada olan V7’de bazı standart özellikler —örneğin görsel büyütme (upscaling) ve yeniden dokulandırma (retexturing)— henüz aktif değil. Ancak Holz, bu özelliklerin önümüzdeki iki ay içinde kullanıma sunulacağını ifade etti.

    Midjourney’in geleceği

    Midjourney’den ChatGPT’ye yanıt: Yeni model yayınlandı Tam Boyutta Gör
    2022 yılında Leap Motion’un kurucularından David Holz tarafından başlatılan Midjourney, bugüne kadar dış yatırım almadan büyümeyi başardı. 2023 sonunda 200 milyon dolar civarında gelir elde etmeyi bekleyen şirket, kısa süre önce donanım projeleri üzerinde çalışacak özel bir ekip kurduğunu duyurdu. Aynı zamanda video ve 3D nesne üretimi için geliştirilmekte olan modellerin eğitimine de devam ediliyor.

    Öte yandan, şirket halen devam eden bazı telif hakkı davalarıyla karşı karşıya. Midjourney’in, izinsiz olarak internetten toplanan milyonlarca sanat eserini yapay zeka eğitiminde kullandığı iddia ediliyor. Şirket bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    A
    Alperenylmzk 2 gün önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 4 gündüz ledi yanmıyor ayt netleri nasıl artar alpine swe 815 veterinerde kedi uyutma ücreti isveç"in neyi meşhur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum