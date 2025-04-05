Midjourney’den ChatGPT’ye yanıt: Yeni model yayınlandı

Tam Boyutta Gör Görsel yapay zeka alanında öne çıkan platformlardan Midjourney, yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk yeni yapay zeka modelini duyurdu. “V7” adıyla tanıtılan bu model, kısa süre önce alfa sürümüyle kullanıcılarla buluşmaya başladı. Bu gelişme, geçtiğimiz hafta OpenAI’ın ChatGPT içine entegre ettiği ve Ghibli tarzı görseller üretebilen yeni 4o Image Generation özelliğinin yarattığı büyük yankının hemen ardından geldi.

Tamamen yeniden tasarlandı

Midjourney CEO’su David Holz, Midjourney V7 modelinin önceki sürümlere kıyasla “tamamen farklı bir mimariye” sahip olduğunu belirtti. Holz’e göre V7, özellikle metin komutlarını yorumlama konusunda daha akıllı; oluşturulan görseller ise daha yüksek kalite, daha doğal dokular ve insan figürlerinde —özellikle eller gibi zorlu alanlarda— belirgin bir iyileşme sunuyor.

Tam Boyutta Gör Geliştirilen modelin, kullanıcıdan aldığı görsel tercih verileriyle kişiselleştirilmiş sonuçlar üretmesi dikkat çekiyor. Eğer kullanıcı daha önce Midjourney üzerinde yaklaşık 200 görseli oylayarak kişiselleştirilmiş profil oluşturmadıysa, V7’den tam performans alınabilmek ve kullanabilmek için bu adımın tamamlanması gerekiyor. Bu kişiselleştirme özelliği, V7 ile birlikte ilk kez varsayılan olarak aktif hale geldi.

Ayrıca Midjourney V7, iki farklı çalışma modu ile sunuluyor: "Turbo" ve "Relax". Ayrıca görüntüleri standart modun 10 katı hızda ve yarı maliyetle işleyen Taslak Modu adlı yeni bir aracı da destekliyor. Bu modda üretilen görseller düşük çözünürlüklü olsa da, tek tıkla iyileştirme ve yeniden işleme yapılabiliyor. Henüz erken aşamada olan V7’de bazı standart özellikler —örneğin görsel büyütme (upscaling) ve yeniden dokulandırma (retexturing)— henüz aktif değil. Ancak Holz, bu özelliklerin önümüzdeki iki ay içinde kullanıma sunulacağını ifade etti.

Midjourney’in geleceği

Tam Boyutta Gör 2022 yılında Leap Motion’un kurucularından David Holz tarafından başlatılan Midjourney, bugüne kadar dış yatırım almadan büyümeyi başardı. 2023 sonunda 200 milyon dolar civarında gelir elde etmeyi bekleyen şirket, kısa süre önce donanım projeleri üzerinde çalışacak özel bir ekip kurduğunu duyurdu. Aynı zamanda video ve 3D nesne üretimi için geliştirilmekte olan modellerin eğitimine de devam ediliyor.

Wikipedia’nın başı yapay zeka botlarıyla dertte 2 gün önce eklendi

Öte yandan, şirket halen devam eden bazı telif hakkı davalarıyla karşı karşıya. Midjourney’in, izinsiz olarak internetten toplanan milyonlarca sanat eserini yapay zeka eğitiminde kullandığı iddia ediliyor. Şirket bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.

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