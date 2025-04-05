Midjourney’den ChatGPT’ye yanıt: Yeni model yayınlandı

Midjourney CEO’su David Holz, Midjourney V7 modelinin önceki sürümlere kıyasla “tamamen farklı bir mimariye” sahip olduğunu belirtti. Holz’e göre V7, özellikle metin komutlarını yorumlama konusunda daha akıllı; oluşturulan görseller ise daha yüksek kalite, daha doğal dokular ve insan figürlerinde —özellikle eller gibi zorlu alanlarda— belirgin bir iyileşme sunuyor.
Ayrıca Midjourney V7, iki farklı çalışma modu ile sunuluyor: "Turbo" ve "Relax". Ayrıca görüntüleri standart modun 10 katı hızda ve yarı maliyetle işleyen Taslak Modu adlı yeni bir aracı da destekliyor. Bu modda üretilen görseller düşük çözünürlüklü olsa da, tek tıkla iyileştirme ve yeniden işleme yapılabiliyor. Henüz erken aşamada olan V7’de bazı standart özellikler —örneğin görsel büyütme (upscaling) ve yeniden dokulandırma (retexturing)— henüz aktif değil. Ancak Holz, bu özelliklerin önümüzdeki iki ay içinde kullanıma sunulacağını ifade etti.
Midjourney’in geleceği
Öte yandan, şirket halen devam eden bazı telif hakkı davalarıyla karşı karşıya. Midjourney’in, izinsiz olarak internetten toplanan milyonlarca sanat eserini yapay zeka eğitiminde kullandığı iddia ediliyor. Şirket bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.
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