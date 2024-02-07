Yeni BMW 5 Serisi Touring, 600 beygirlik elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtılan yeni nesil BMW 5 Serisi ailesi, aynı tasarım dilini daha pratik bir kullanımla birleştiren Touring versiyonlarıyla büyümeye devam ediyor. Yeni BMW 5 Serisi Touring, sedan gövde tipinde olduğu gibi i5 isimli %100 elektrikli versiyonla birlikte geldi.
Yeni BMW 5 Serisi Touring, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tıpkı sedan model gibi keskin hatlara sahip olan yeni 5 Serisi Touring'in ön bölümünde yenilenen köşeli aydınlatmalar, büyük böbrek ızgara ve onu saran opsiyonel Iconic Glow aydınlatması dikkat çekiyor. Yan tarafta ise belirgin omuz çizgisi, hemzemin kapı kolları, versiyona göre 18 veya 19 inç olarak gelen yeni jantlar (21 inç opsiyonel) göze çarparken arkada ince LED stoplar ve agresif difüzör bizleri karşılıyor.
Yeni BMW 5 Serisi Touring; M Sport, M Sport Pro ve M Carbon adı verilen dış tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor. Boyutlara baktığımızda ise selefine kıyasla 97 mm daha uzun ve 32 mm daha geniş olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında aks mesafesinde de 20 mm kadar artış söz konusu.
Panoramik cam tavan, BMW Individual Merino deri döşeme, 18 hoparlörlü Bowers & Wilkins premium ses sistemi ve BMW Interaction Bar ise opsiyon listesinde yer alıyor.
Touring gövde tipini sedandan ayıran bagajda kullanıcılara 570 litre hacim sunuluyor. Bu alan, arka koltukların katlanmasıyla 1700 litreye kadar genişletilebiliyor. Yükleme zemininin altında da bir depolama alanının sunulduğunu belirten BMW, elektrikli bagaj kapağının da yükleme ve boşaltmada kullanım kolaylığı sunduğunu dile getiriyor.
%100 elektrikli i5 Touring versiyonunda 81.2 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. i5 eDrive40 Touring, arka aks üzerine konumlandırılmış Söz konusu motor 250 kW (340 PS) güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyon, elektrikli modelin 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlamasını ve WLTP'ye göre karma kullanımda 560 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor.
i5 dışında içten yanmalı motorlu 5 Serisi Touring'i ele aldığımızda ise hafif hibrit motorlardan söz etmemiz gerekiyor. Bunlara 194 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor da dahil. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motorda opsiyon olarak dört tekerlekten çekiş özelliği de mevcut. İlerleyen süreçte altı silindirli dizel ve son nesil şarj edilebilir hibrit sisteme sahip iki versiyon da devreye girecek.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın 5.628.700 TL satış fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. i5 Sedan ise %40 ÖTV dilimine giren eDrive40 versiyonuyla 3.879.700 TL'den başlıyor. Touring versiyonu için fiyatlar henüz belli değil.
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.