Yeni BMW 5 Serisi Touring, 600 beygirlik elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtılan yeni nesil BMW 5 Serisi ailesi, aynı tasarım dilini daha pratik bir kullanımla birleştiren Touring versiyonlarıyla büyümeye devam ediyor. Yeni BMW 5 Serisi Touring, sedan gövde tipinde olduğu gibi i5 isimli %100 elektrikli versiyonla birlikte geldi.

Yeni BMW 5 Serisi Touring, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tıpkı sedan model gibi keskin hatlara sahip olan yeni 5 Serisi Touring'in ön bölümünde yenilenen köşeli aydınlatmalar, büyük böbrek ızgara ve onu saran opsiyonel Iconic Glow aydınlatması dikkat çekiyor. Yan tarafta ise belirgin omuz çizgisi, hemzemin kapı kolları, versiyona göre 18 veya 19 inç olarak gelen yeni jantlar (21 inç opsiyonel) göze çarparken arkada ince LED stoplar ve agresif difüzör bizleri karşılıyor.

Yeni BMW 5 Serisi Touring; M Sport, M Sport Pro ve M Carbon adı verilen dış tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor. Boyutlara baktığımızda ise selefine kıyasla 97 mm daha uzun ve 32 mm daha geniş olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında aks mesafesinde de 20 mm kadar artış söz konusu.

Tam Boyutta Gör İç mekanda diğer BMW modellerinden aşina olduğumuz kavisli dijital panel bizleri karşılıyor. Bu panel, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranından oluşuyor. Ekranların BMW Operating System 8.5 üzerinde çalıştığı modelde iki kollu sportif direksiyon simidi, spor koltuklar, iki telefonun aynı anda şarj edilebildiği kablosuz şarj ünitesi ve markanın açıklamasına göre "tamamen vegan" malzemeler bulunuyor.

Panoramik cam tavan, BMW Individual Merino deri döşeme, 18 hoparlörlü Bowers & Wilkins premium ses sistemi ve BMW Interaction Bar ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Touring gövde tipini sedandan ayıran bagajda kullanıcılara 570 litre hacim sunuluyor. Bu alan, arka koltukların katlanmasıyla 1700 litreye kadar genişletilebiliyor. Yükleme zemininin altında da bir depolama alanının sunulduğunu belirten BMW, elektrikli bagaj kapağının da yükleme ve boşaltmada kullanım kolaylığı sunduğunu dile getiriyor.

%100 elektrikli i5 Touring versiyonunda 81.2 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. i5 eDrive40 Touring, arka aks üzerine konumlandırılmış Söz konusu motor 250 kW (340 PS) güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyon, elektrikli modelin 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlamasını ve WLTP'ye göre karma kullanımda 560 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Performans tarafında ise 442 kW (601 PS) güç ve 820 Nm tork sunan çift motorlu i5 M60 xDrive Touring bayrağı devralıyor. 506 kilometre sürüş menzili sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Performanslı modelin son hızı ise 230 km/s ile sınırlandırılmış. Versiyona göre 22 kW'a kadar AC şarj desteğiyle donatılan modellerde 205 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut.

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i5 dışında içten yanmalı motorlu 5 Serisi Touring'i ele aldığımızda ise hafif hibrit motorlardan söz etmemiz gerekiyor. Bunlara 194 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor da dahil. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motorda opsiyon olarak dört tekerlekten çekiş özelliği de mevcut. İlerleyen süreçte altı silindirli dizel ve son nesil şarj edilebilir hibrit sisteme sahip iki versiyon da devreye girecek.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın 5.628.700 TL satış fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. i5 Sedan ise %40 ÖTV dilimine giren eDrive40 versiyonuyla 3.879.700 TL'den başlıyor. Touring versiyonu için fiyatlar henüz belli değil.

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