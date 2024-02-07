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    Yeni BMW 5 Serisi Touring, 600 beygirlik elektrikli versiyonuyla tanıtıldı

    %100 elektrikli i5 M60 xDrive Touring versiyonuyla gücü 600 beygire kadar dayanan yeni nesil station wagon, bu gücü geniş yaşam alanı ve büyük bagajıyla birleştiriyor.

    Geçtiğimiz yıl mayıs ayında tanıtılan yeni nesil BMW 5 Serisi ailesi, aynı tasarım dilini daha pratik bir kullanımla birleştiren Touring versiyonlarıyla büyümeye devam ediyor. Yeni BMW 5 Serisi Touring, sedan gövde tipinde olduğu gibi i5 isimli %100 elektrikli versiyonla birlikte geldi.

    Yeni BMW 5 Serisi Touring, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Tıpkı sedan model gibi keskin hatlara sahip olan yeni 5 Serisi Touring'in ön bölümünde yenilenen köşeli aydınlatmalar, büyük böbrek ızgara ve onu saran opsiyonel Iconic Glow aydınlatması dikkat çekiyor. Yan tarafta ise belirgin omuz çizgisi, hemzemin kapı kolları, versiyona göre 18 veya 19 inç olarak gelen yeni jantlar (21 inç opsiyonel) göze çarparken arkada ince LED stoplar ve agresif difüzör bizleri karşılıyor.

    Yeni BMW 5 Serisi Touring; M Sport, M Sport Pro ve M Carbon adı verilen dış tasarım paketleriyle tercih edilebiliyor. Boyutlara baktığımızda ise selefine kıyasla 97 mm daha uzun ve 32 mm daha geniş olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında aks mesafesinde de 20 mm kadar artış söz konusu.

    2024 BMW 5 Serisi Touring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda diğer BMW modellerinden aşina olduğumuz kavisli dijital panel bizleri karşılıyor. Bu panel, 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 14.9 inç multimedya ekranından oluşuyor. Ekranların BMW Operating System 8.5 üzerinde çalıştığı modelde iki kollu sportif direksiyon simidi, spor koltuklar, iki telefonun aynı anda şarj edilebildiği kablosuz şarj ünitesi ve markanın açıklamasına göre "tamamen vegan" malzemeler bulunuyor.

    Panoramik cam tavan, BMW Individual Merino deri döşeme, 18 hoparlörlü Bowers & Wilkins premium ses sistemi ve BMW Interaction Bar ise opsiyon listesinde yer alıyor.

    Touring gövde tipini sedandan ayıran bagajda kullanıcılara 570 litre hacim sunuluyor. Bu alan, arka koltukların katlanmasıyla 1700 litreye kadar genişletilebiliyor. Yükleme zemininin altında da bir depolama alanının sunulduğunu belirten BMW, elektrikli bagaj kapağının da yükleme ve boşaltmada kullanım kolaylığı sunduğunu dile getiriyor.

    %100 elektrikli i5 Touring versiyonunda 81.2 kWsa kapasiteye sahip batarya bulunuyor. i5 eDrive40 Touring, arka aks üzerine konumlandırılmış Söz konusu motor 250 kW (340 PS) güç ve 430 Nm tork üretiyor. Bu kombinasyon, elektrikli modelin 0-100 km/s hızlanmasını 6,1 saniyede tamamlamasını ve WLTP'ye göre karma kullanımda 560 kilometreye kadar sürüş menzili sunmasını sağlıyor.

    2024 BMW 5 Serisi Touring tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise 442 kW (601 PS) güç ve 820 Nm tork sunan çift motorlu i5 M60 xDrive Touring bayrağı devralıyor. 506 kilometre sürüş menzili sunan model, 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor. Performanslı modelin son hızı ise 230 km/s ile sınırlandırılmış. Versiyona göre 22 kW'a kadar AC şarj desteğiyle donatılan modellerde 205 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği de mevcut.

    i5 dışında içten yanmalı motorlu 5 Serisi Touring'i ele aldığımızda ise hafif hibrit motorlardan söz etmemiz gerekiyor. Bunlara 194 hp güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli turbo dizel motor da dahil. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motorda opsiyon olarak dört tekerlekten çekiş özelliği de mevcut. İlerleyen süreçte altı silindirli dizel ve son nesil şarj edilebilir hibrit sisteme sahip iki versiyon da devreye girecek.

    Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunulan yeni BMW 5 Serisi Sedan'ın 5.628.700 TL satış fiyatına sahip olduğunu hatırlatalım. i5 Sedan ise %40 ÖTV dilimine giren eDrive40 versiyonuyla 3.879.700 TL'den başlıyor. Touring versiyonu için fiyatlar henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 38 dakika önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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