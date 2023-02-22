Makyajlı Peugeot 508'in tanıtılacağı tarih belli oldu

Makyajlı Peugeot 508, 24 Şubat Cuma günü resmi olarak tanıtılacak. Bu bilgiyi kısa süre önce paylaşılan bir ipucu videosuyla öğrendik. Videodaki ufak detaylar arasında Peugeot Sport Engineered (PSE) logolu kaliperler ve küçük kanatlar görmekteyiz. Bu da bizlere serinin en sportif üyesi 508 PSE'yi de aynı tanıtımda göreceğimizi işaret ediyor.
Ufak bir makyaj operasyonundan söz ettiğimiz için motor gamında değişiklik olmayacaktır. Bu da sedan modelde benzinli ve dizel motorlar görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor. 508 PSE ise 1.6 litre benzinli motor, bir elektrik motoru, 8 ileri otomatik şanzıman ve 12.4 kWsa bataryanın birleşiminden oluşan şarj edilebilir hibrit sisteme sahip. Bu sistem toplamda 360 hp güç ve 520 Nm tork üretiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.