Tam Boyutta Gör Yeni nesil Peugeot 508 Sedan'ın tanıtılmasının üzerinden tam beş yıl geçti. Markanın yeni tasarım diliyle tepeden tırnağa güncellenen model, görünüşüyle büyük bir kesimin beğenisini toplamıştı. Şimdi Peugeot 508 için tazelenme zamanı geldi.

Makyajlı Peugeot 508, 24 Şubat Cuma günü resmi olarak tanıtılacak. Bu bilgiyi kısa süre önce paylaşılan bir ipucu videosuyla öğrendik. Videodaki ufak detaylar arasında Peugeot Sport Engineered (PSE) logolu kaliperler ve küçük kanatlar görmekteyiz. Bu da bizlere serinin en sportif üyesi 508 PSE'yi de aynı tanıtımda göreceğimizi işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Peugeot 508'deki değişim ön bölüme yoğunlaşacak. Bu alanda yeni marka logosunun yanı sıra panjur, farlar ve tamponda da değişiklik göreceğiz. Bunun dışında arka stoplar, aslan pençelerini yeni grafiklerle sergileyecek. İç mekânda ise multimedya sisteminin güncelleneceği belirtiliyor.

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Ufak bir makyaj operasyonundan söz ettiğimiz için motor gamında değişiklik olmayacaktır. Bu da sedan modelde benzinli ve dizel motorlar görmeye devam edeceğimiz anlamına geliyor. 508 PSE ise 1.6 litre benzinli motor, bir elektrik motoru, 8 ileri otomatik şanzıman ve 12.4 kWsa bataryanın birleşiminden oluşan şarj edilebilir hibrit sisteme sahip. Bu sistem toplamda 360 hp güç ve 520 Nm tork üretiyor.

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Makyajlı Peugeot 508'in tanıtılacağı tarih belli oldu