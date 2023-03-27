Yeni Hyundai Sonata tanıtıldı: "Basit bir makyajdan daha fazlası"

2024 Hyundai Sonata'ya profilden baktığımızda yeni tasarım jantlar ve parlak siyah marşpiyel ekleri dışında herhangi bir değişim göremiyoruz. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar değişmiş ve daha keskin bir görünüm kazanmış. Tampon kenarlarında yer verilen sahte hava kanalları da otomobilin sportif karakterini destekliyor. Standart versiyon bile oldukça agresif görünürken, Sonata N Line'ın farklı tamponlar, özel 19 inç jantlar ve dörtlü egzoz çıkışıyla işin dozunu bir miktar daha artırdığını söylemek mümkün.
Yeni Sonata'nın iç mekânı da adeta evrim geçirmiş gibi görünüyor. Buradaki en dikkat çekici değişim, ilk kez bu modelde kullanılan ve 12.3 inçlik bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel oluyor. Her şey dijitalleşirken Hyundai'nin hâla alt tarafta klima kontrollerine yer vermesi sevindirici. Ancak bu alanda fiziksel tuşların yerini dokunmatik kontrollerin almış olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Teknik detaylar şimdilik belli değil ancak yaklaşık üç hafta önce Sonata'nın kamuflajlı bir prototipi test edilirken kameralara yakalanmıştı. Bu prototipin camına yapıştırılan bir kağıtta 2.5 GDI AT AWD ibaresi yer alıyordu. 2.5 litre motor ve otomatik şanzıman zaten mevcut modelde olan şeyler ancak eğer doğruysa dört tekerlekten çekiş sistemi Sonata için bir ilk olacak.
2024 Hyundai Sonata, 30 Mart'ta kapılarını açacak olan Seul Mobilite Fuarı kapsamında tamamen ortaya çıkacak. Detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)