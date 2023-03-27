Yeni Hyundai Sonata tanıtıldı: "Basit bir makyajdan daha fazlası"

Tam Boyutta Gör Yenilenen 2024 Hyundai Sonata'daki en büyük değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Koreli üreticinin Kona ve Staria gibi yeni modellerinde kullanılan ince LED ışık imzası Sonata'da da yerini almış. Ana aydınlatmalar ise hemen alt tarafta tampon kenarlarına entegre edilmiş. Yepyeni bir tasarımla gelen geniş altıgen panjur ve kenarlarındaki kanat detaylarının da yeni Sonata'ya sportif bir ruh katmış.

2024 Hyundai Sonata'ya profilden baktığımızda yeni tasarım jantlar ve parlak siyah marşpiyel ekleri dışında herhangi bir değişim göremiyoruz. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar değişmiş ve daha keskin bir görünüm kazanmış. Tampon kenarlarında yer verilen sahte hava kanalları da otomobilin sportif karakterini destekliyor. Standart versiyon bile oldukça agresif görünürken, Sonata N Line'ın farklı tamponlar, özel 19 inç jantlar ve dörtlü egzoz çıkışıyla işin dozunu bir miktar daha artırdığını söylemek mümkün.

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Yeni Sonata'nın iç mekânı da adeta evrim geçirmiş gibi görünüyor. Buradaki en dikkat çekici değişim, ilk kez bu modelde kullanılan ve 12.3 inçlik bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel oluyor. Her şey dijitalleşirken Hyundai'nin hâla alt tarafta klima kontrollerine yer vermesi sevindirici. Ancak bu alanda fiziksel tuşların yerini dokunmatik kontrollerin almış olduğu da gözlerden kaçmıyor.

Tam Boyutta Gör Bunların dışında, yenilenen havalandırma ızgaraları ve göbeğinde dört noktaya (mors alfabesinde H harfine karşılık geliyor) sahip yeni direksiyon simidi de yapılan değişiklikler arasında. Vites seçicinin direksiyonun arkasındaki kola taşınmasıyla orta konsolun da daha sade bir görünüme kavuşmuş olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Teknik detaylar şimdilik belli değil ancak yaklaşık üç hafta önce Sonata'nın kamuflajlı bir prototipi test edilirken kameralara yakalanmıştı. Bu prototipin camına yapıştırılan bir kağıtta 2.5 GDI AT AWD ibaresi yer alıyordu. 2.5 litre motor ve otomatik şanzıman zaten mevcut modelde olan şeyler ancak eğer doğruysa dört tekerlekten çekiş sistemi Sonata için bir ilk olacak.

2024 Hyundai Sonata, 30 Mart'ta kapılarını açacak olan Seul Mobilite Fuarı kapsamında tamamen ortaya çıkacak. Detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 Hyundai Sonata tanıtıldı: İşte yenilenen tasarımı