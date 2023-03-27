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    Anlık Bildirim

    Yeni Hyundai Sonata tanıtıldı: "Basit bir makyajdan daha fazlası"

    Hyundai, sekizinci nesil Sonata modelini makyajladı. Ancak yeni Hyundai Sonata üzerinde yapılan değişiklikler basit bir makyajdan çok yeni bir jenerasyona geçiş yapılmış görünüyor.
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    2024 Hyundai Sonata tanıtıldı: İşte yenilenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen 2024 Hyundai Sonata'daki en büyük değişim ön tarafta karşımıza çıkıyor. Koreli üreticinin Kona ve Staria gibi yeni modellerinde kullanılan ince LED ışık imzası Sonata'da da yerini almış. Ana aydınlatmalar ise hemen alt tarafta tampon kenarlarına entegre edilmiş. Yepyeni bir tasarımla gelen geniş altıgen panjur ve kenarlarındaki kanat detaylarının da yeni Sonata'ya sportif bir ruh katmış.

    2024 Hyundai Sonata'ya profilden baktığımızda yeni tasarım jantlar ve parlak siyah marşpiyel ekleri dışında herhangi bir değişim göremiyoruz. Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar değişmiş ve daha keskin bir görünüm kazanmış. Tampon kenarlarında yer verilen sahte hava kanalları da otomobilin sportif karakterini destekliyor. Standart versiyon bile oldukça agresif görünürken, Sonata N Line'ın farklı tamponlar, özel 19 inç jantlar ve dörtlü egzoz çıkışıyla işin dozunu bir miktar daha artırdığını söylemek mümkün.

    Yeni Sonata'nın iç mekânı da adeta evrim geçirmiş gibi görünüyor. Buradaki en dikkat çekici değişim, ilk kez bu modelde kullanılan ve 12.3 inçlik bitişik ekranlardan oluşan kavisli panel oluyor. Her şey dijitalleşirken Hyundai'nin hâla alt tarafta klima kontrollerine yer vermesi sevindirici. Ancak bu alanda fiziksel tuşların yerini dokunmatik kontrollerin almış olduğu da gözlerden kaçmıyor.

    2024 Hyundai Sonata tanıtıldı: İşte yenilenen tasarımı Tam Boyutta Gör
    Bunların dışında, yenilenen havalandırma ızgaraları ve göbeğinde dört noktaya (mors alfabesinde H harfine karşılık geliyor) sahip yeni direksiyon simidi de yapılan değişiklikler arasında. Vites seçicinin direksiyonun arkasındaki kola taşınmasıyla orta konsolun da daha sade bir görünüme kavuşmuş olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

    Teknik detaylar şimdilik belli değil ancak yaklaşık üç hafta önce Sonata'nın kamuflajlı bir prototipi test edilirken kameralara yakalanmıştı. Bu prototipin camına yapıştırılan bir kağıtta 2.5 GDI AT AWD ibaresi yer alıyordu. 2.5 litre motor ve otomatik şanzıman zaten mevcut modelde olan şeyler ancak eğer doğruysa dört tekerlekten çekiş sistemi Sonata için bir ilk olacak.

    2024 Hyundai Sonata, 30 Mart'ta kapılarını açacak olan Seul Mobilite Fuarı kapsamında tamamen ortaya çıkacak. Detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    semih kaptan 6 dakika önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 8 dakika önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    uzun şase kısa şase farkı ewing sarkomu yenenler bedelsiz ağır hasar kayıtlı araç alınır mı kırtasiye açmak istiyorum yorumlar yurtdışından karavan getirmek

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