AB, otomobillerin geleceğini belirledi: 2035’e kadar sıfır emisyon ve e-yakıt

Tam Boyutta Gör Lüks otomobil üreticilerinin sentetik e-yakıtlara yönelmesi, Avrupa Birliği'nin gelecekte içten yanmalı motorları yollardan kaldırma planını zayıflattı. Haftalar süren gecikmenin ardından Avrupa Birliği Konseyi bugün, 2035 yılına kadar yeni otomobil ve kamyonetlerden karbondioksit emisyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik ‘Fit for 55’ düzenlemeleri kabul etti.

Yapılan son dakika değişikliği ile içten yanmalı motorlu araçlar için e-yakıt muafiyeti getirildi. Dolayısıyla artık benzin yerine ilerleyen yıllarda e-yakıtlar kullanılacak. Eğer bu değişiklik olmasaydı onaylanan yönetmelik içten yanmalı motorlu (ICE) araçların etkili bir şekilde yasaklanması anlamına gelecekti.

E-yakıtlar 2035'ten sonrasında kullanılabilecek

E-yakıt, elektrik kullanılarak hava ve sudan yapılabilen sentetik bir alternatiftir. Benzin yerine e-yakıtla çalışmak karbondioksit emisyonlarını azaltabilir ancak yine de alternatif, maliyetli ve verimsiz. AB'nin bugün kabul ettiği düzenlemeler, otomobil ve kamyonetlerden kaynaklanan gezegeni ısıtan karbondioksit emisyonlarının 2035 yılına kadar yüzde 100 azaltılmasını hedefliyor. Benzinle çalışan bir otomobilin bu hedefe ulaşması mümkün değil, bu nedenle içten yanmalı motorlara sahip yeni otomobillerin satışına fiili bir yasak getirebilirdi. Kuralın ay başında nihai hale getirilmesi bekleniyordu ancak Almanya, kurallar geleneksel otomobillerin e-yakıtla çalışmasına açıkça izin verecek şekilde revize edilene kadar oylamayı erteledi.

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E-yakıt, havadan karbondioksit ve sudan hidrojen alınarak üretilebiliyor. Bu moleküller birleştirilerek yeni sentetik yakıtlar elde ediliyor. Dolayısıyla doğrudan hava yakalama yöntemiyle CO2'nin atmosferden çekilmesini mümkün kılınıyor. Bu da dolaylı olarak e-yakıtların "karbon nötr" olarak kabul edilebileceği anlamına geliyor.

E-yakıtlar pahalı olacak

Tam Boyutta Gör 2035 ve sonrası için planlanan e-yakıtlar başlangıçta oldukça pahalı olacak diyebiliriz. Şu anda halihazırda ticari bir arz yok. Sentetik e-yakıtlar kullanılmaya başlandığında ise ICCT'nin tahminlerine göre litresi 7 dolardan fazla olacak. E-yakıtların AB'nin ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltma planına entegrasyonu , içten yanmalı motorlarıyla ünlü Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi üreticiler tarafından muhtemelen memnuniyetle karşılanacaktır

Yeni kurallar

2021 seviyelerine kıyasla 2030'dan 2034'e kadar yeni otomobiller için yüzde 55 ve yeni kamyonetler için yüzde 50 CO2 emisyon azaltımı.

ve yeni CO2 emisyon azaltımı. 2035'ten itibaren yeni otomobiller ve kamyonetler için yüzde 100 CO2 emisyon azaltımı

Yönetmelikte e-yakıtlara da atıfta bulunulmakta olup, paydaşlarla yapılacak istişarenin ardından Komisyon, 2035 yılından sonra, AB yasalarına uygun, filo standartlarının kapsamı dışında ve AB'nin iklim nötrlüğü hedefine uygun olarak, sadece CO2-nötr yakıtlarla çalışan araçların tescil edilmesi için bir teklifte bulunacak. 2023 yılında Komisyon, hedefler doğrultusunda ilerlenip ilerlenmediğini görmek için tekrardan toplanacak.

AB pazarına sunulan otomobil ve pick-up/kamyonetlerin de geleceği Komisyon tarafından 2025 yılına kadar geliştirilecek ortak bir AB metodolojisi ile belirlenecek. Küçük hacimli üreticiler için ise 2035 yılı sonuna kadar istisna sağlanacak. AB, Fit for 55 paketi ile birlikte net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltmayı ve 2050 yılında iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor. AB Konseyi tarafından kabul edilen düzenleme AB Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve yayınlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe girecek.

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AB, otomobillerin geleceğini belirledi: Net sıfır ve e-yakıtlar