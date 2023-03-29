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    AB, otomobillerin geleceğini belirledi: 2035’e kadar sıfır emisyon ve e-yakıt

    Avrupa Birliği Konseyi, 2035 yılına kadar yeni binek araçlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını ortadan kaldırmak için hazırlanan yönetmeliği kabul etti.
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    AB, otomobillerin geleceğini belirledi: Net sıfır ve e-yakıtlar Tam Boyutta Gör
    Lüks otomobil üreticilerinin sentetik e-yakıtlara yönelmesi, Avrupa Birliği'nin gelecekte içten yanmalı motorları yollardan kaldırma planını zayıflattı. Haftalar süren gecikmenin ardından Avrupa Birliği Konseyi bugün, 2035 yılına kadar yeni otomobil ve kamyonetlerden karbondioksit emisyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik ‘Fit for 55’ düzenlemeleri kabul etti.

    Yapılan son dakika değişikliği ile içten yanmalı motorlu araçlar için e-yakıt muafiyeti getirildi. Dolayısıyla artık benzin yerine ilerleyen yıllarda e-yakıtlar kullanılacak. Eğer bu değişiklik olmasaydı onaylanan yönetmelik içten yanmalı motorlu (ICE) araçların etkili bir şekilde yasaklanması anlamına gelecekti.

    E-yakıtlar 2035'ten sonrasında kullanılabilecek

    E-yakıt, elektrik kullanılarak hava ve sudan yapılabilen sentetik bir alternatiftir. Benzin yerine e-yakıtla çalışmak karbondioksit emisyonlarını azaltabilir ancak yine de alternatif, maliyetli ve verimsiz. AB'nin bugün kabul ettiği düzenlemeler, otomobil ve kamyonetlerden kaynaklanan gezegeni ısıtan karbondioksit emisyonlarının 2035 yılına kadar yüzde 100 azaltılmasını hedefliyor. Benzinle çalışan bir otomobilin bu hedefe ulaşması mümkün değil, bu nedenle içten yanmalı motorlara sahip yeni otomobillerin satışına fiili bir yasak getirebilirdi. Kuralın ay başında nihai hale getirilmesi bekleniyordu ancak Almanya, kurallar geleneksel otomobillerin e-yakıtla çalışmasına açıkça izin verecek şekilde revize edilene kadar oylamayı erteledi.

    E-yakıt, havadan karbondioksit ve sudan hidrojen alınarak üretilebiliyor. Bu moleküller birleştirilerek yeni sentetik yakıtlar elde ediliyor. Dolayısıyla doğrudan hava yakalama yöntemiyle CO2'nin atmosferden çekilmesini mümkün kılınıyor. Bu da dolaylı olarak e-yakıtların "karbon nötr" olarak kabul edilebileceği anlamına geliyor.

    E-yakıtlar pahalı olacak

    AB, otomobillerin geleceğini belirledi: Net sıfır ve e-yakıtlar Tam Boyutta Gör
    2035 ve sonrası için planlanan e-yakıtlar başlangıçta oldukça pahalı olacak diyebiliriz. Şu anda halihazırda ticari bir arz yok. Sentetik e-yakıtlar kullanılmaya başlandığında ise ICCT'nin tahminlerine göre litresi 7 dolardan fazla olacak. E-yakıtların AB'nin ulaşımdan kaynaklanan emisyonları azaltma planına entegrasyonu , içten yanmalı motorlarıyla ünlü Ferrari, Lamborghini ve Porsche gibi üreticiler tarafından muhtemelen memnuniyetle karşılanacaktır

    Yeni kurallar

    • 2021 seviyelerine kıyasla 2030'dan 2034'e kadar yeni otomobiller için yüzde 55 ve yeni kamyonetler için yüzde 50 CO2 emisyon azaltımı.
    • 2035'ten itibaren yeni otomobiller ve kamyonetler için yüzde 100 CO2 emisyon azaltımı

    Yönetmelikte e-yakıtlara da atıfta bulunulmakta olup, paydaşlarla yapılacak istişarenin ardından Komisyon, 2035 yılından sonra, AB yasalarına uygun, filo standartlarının kapsamı dışında ve AB'nin iklim nötrlüğü hedefine uygun olarak, sadece CO2-nötr yakıtlarla çalışan araçların tescil edilmesi için bir teklifte bulunacak. 2023 yılında Komisyon, hedefler doğrultusunda ilerlenip ilerlenmediğini görmek için tekrardan toplanacak.

    AB pazarına sunulan otomobil ve pick-up/kamyonetlerin de geleceği Komisyon tarafından 2025 yılına kadar geliştirilecek ortak bir AB metodolojisi ile belirlenecek. Küçük hacimli üreticiler için ise 2035 yılı sonuna kadar istisna sağlanacak. AB, Fit for 55 paketi ile birlikte net sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az yüzde 55 oranında azaltmayı ve 2050 yılında iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor. AB Konseyi tarafından kabul edilen düzenleme AB Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve yayınlanmasını takip eden yirminci gün yürürlüğe girecek.

    Kaynakça https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/03/28/fit-for-55-council-adopts-regulation-on-co2-emissions-for-new-cars-and-vans/ https://www.theverge.com/2023/3/28/23660005/e-fuels-internal-combustion-engine-car-european-union-2035-climate-deadline
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 1 saat önce

    daha çekiliş yapılmamış, nerden onaylamadılar seni? çamur at izi kalsınmı yoksa senşn tarzın.

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    Hukum1970 1 gün önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 3 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 3 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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