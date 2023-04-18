Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Polestar 4 tanıtıldı: Arka camı olmayan binek otomobil

    Markanın en yeni ve aynı zamanda en hızlı modeli olan Polestar 4, Precept konseptinden ilham alan etkileyici tasarımı, teknolojileri ve performansıyla göz dolduruyor.
    Oy Ver
    2024 Polestar 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Uzun süredir kamuflajını üzerinden çıkarmayan yeni Polestar 4 nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan yeni Polestar 4, son dönemde aşina olduğumuz fastback crossover stili gövde şekliyle dikkat çekiyor.

    Polestar 4, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Polestar 4, markanın daha önce tanıttığı Polestar Precept konseptinden ilham alıyor. Ön tarafa baktığımızda T formu oluşturan iki parçalı LED farlar hemen göze çarpıyor. Aerodinamik verimlilik adına burun kısmı alçak şekilde tasarlanan modelin merkez hava girişi ve kenarlardaki dikey hava kanalları da tasarımdaki dinamizmi destekliyor.

    Alt bölümlerdeki siyah detaylarla crossover stilini destekleyen yeni Polestar 4'ün yan tarafında krom çerçeveler, güçlü omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve çift renkli tasarıma sahip büyük jantlar mevcut. Ayrıca ön çamurluklar ve yan aynalarda bulunan kameralar da otomobilin teknolojik özellikleri için bir ön gösterim niteliğinde.

    2024 Polestar 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Polestar 4'ün en dikkat çekici tasarım özelliği ise arkada cam bulunmaması. Bunun yerine tavandaki kameradan elde edilen görüntü doğrudan iç taraftaki dijital dikiz aynasına gönderiliyor. Arka tarafta genel olarak sade ve akıcı bir tasarım diliyle karşımıza çıkan modelin boydan boya uzanan stopları ve dikey hava kanalları göze çarpan detaylar oluyor.

    Geely'nin SEA platformunu kullanan Polestar 4, 2999 mm'lik büyük bir aks aralığına sahip. Bu değerin en yakın rakiplerinden biri olan Hyundai Ioniq 5 ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede geniş bir yaşam alanı sunan modelin tavanın neredeyse tamamını kaplayan standart cam tavanı da bu özelliğini destekliyor. Cam tavan, opsiyon olarak otomatik kararma özelliğiyle tercih edilebiliyor.

    İç tasarım

    2024 Polestar 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Polestar'dan söz ettiğimiz için iç mekânda bolca sürdürülebilir malzeme kullanılmış olması bizleri şaşırtmıyor. Bu alandaki kilit özellikler ise 10.2 inç dijital gösterge, 14.7 inç head up display ve Android Automotive OS'dan güç alan 15.4 inç dokunmatik multimedya sistemi olarak karşımıza çıkıyor. 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sisteminin de opsiyon olarak sunulduğu araçta Nappa paketinin tercih edilmesi durumunda ön koltuklardaki başlıklara da hoparlör ekleniyor.

    Motor ve batarya

    Yeni Polestar 4'te farklı motor konfigürasyonları mevcut fakat hepsinde 102 kWsa kapasiteli batarya paketi standart. Giriş seviyesinde yer alan Long Range Single Motor versiyonunda 272 hp güç ve 343 Nm tork üreten bir elektrik motoru arka tekerleklere güç veriyor. Bu versiyonda WLTP'ye göre 600 km menzil hedefleniyor.

    Menzilin birazını performans ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle takas etmek isteyenler için de Long Range Dual Motor versiyonu sunuluyor. Toplamda 544 hp güç ve 686 Nm tork üreten iki e-motordan güç alan bu versiyonda menzil 560 km'ye düşüyor. Söz konusu versiyondaki ön elektrik motoru, performans gerektirmeyen durumlarda tahrik sisteminden çıkarılabiliyor.

    Polestar 4'ün tüm versiyonlarında 22 kW AC şarj ve 200 kW'a kadar DC şarj desteği standart. Kabin ve batarya sıcaklığının ayarlanması konusunda verimliliği artıran ısı pompasının da bulunduğu araçta V2L teknolojisi sayesinde bataryadaki enerjiyle bir eve veya çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamak mümkün.

    2024 Polestar 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Söz konusu modelin Long Range Dual Motor versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamlayabiliyor. Bu versiyonda ayrıca yarı aktif süspansiyona da yer verilmiş.

    Güvenlik ve fiyat

    Polestar 4'te Mobileye kaynaklı SuperVision gelişmiş sürücü asistan sistemi kullanılıyor. 12 kamera, bir radar, 12 ultrasonik sensör ve sürücü durumu izleme sisteminin standart olarak sunulduğu paket haricinde bir de sinyal verilmesi durumunda otomatik şerit değiştirme fonksiyonunu da içeren Pilot paketi de opsiyon listesinde bulunuyor.

    Yeni elektrikli model, Geely'nin Çin'deki Hangzhou Bay fabrikasında üretilecek ve Kasım ayında Çin'de satışa sunulacak. 2024'ün ilk çeyreğinde ise Avrupa dahil diğer pazarlara açılacak. Polestar 4 fiyatının Avrupa'da yaklaşık 60 bin dolar olacağı belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nh35a mekanizma araba ilk çalıştığında beyaz duman atıyor escorttan hastalık bulaşır mı airfel maestro smart kombi yorumları asus bios tuşu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız