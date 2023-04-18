Yeni Polestar 4 tanıtıldı: Arka camı olmayan binek otomobil

Polestar 4, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Polestar 4, markanın daha önce tanıttığı Polestar Precept konseptinden ilham alıyor. Ön tarafa baktığımızda T formu oluşturan iki parçalı LED farlar hemen göze çarpıyor. Aerodinamik verimlilik adına burun kısmı alçak şekilde tasarlanan modelin merkez hava girişi ve kenarlardaki dikey hava kanalları da tasarımdaki dinamizmi destekliyor.
Alt bölümlerdeki siyah detaylarla crossover stilini destekleyen yeni Polestar 4'ün yan tarafında krom çerçeveler, güçlü omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve çift renkli tasarıma sahip büyük jantlar mevcut. Ayrıca ön çamurluklar ve yan aynalarda bulunan kameralar da otomobilin teknolojik özellikleri için bir ön gösterim niteliğinde.
Geely'nin SEA platformunu kullanan Polestar 4, 2999 mm'lik büyük bir aks aralığına sahip. Bu değerin en yakın rakiplerinden biri olan Hyundai Ioniq 5 ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede geniş bir yaşam alanı sunan modelin tavanın neredeyse tamamını kaplayan standart cam tavanı da bu özelliğini destekliyor. Cam tavan, opsiyon olarak otomatik kararma özelliğiyle tercih edilebiliyor.
İç tasarım
Motor ve batarya
Yeni Polestar 4'te farklı motor konfigürasyonları mevcut fakat hepsinde 102 kWsa kapasiteli batarya paketi standart. Giriş seviyesinde yer alan Long Range Single Motor versiyonunda 272 hp güç ve 343 Nm tork üreten bir elektrik motoru arka tekerleklere güç veriyor. Bu versiyonda WLTP'ye göre 600 km menzil hedefleniyor.
Menzilin birazını performans ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle takas etmek isteyenler için de Long Range Dual Motor versiyonu sunuluyor. Toplamda 544 hp güç ve 686 Nm tork üreten iki e-motordan güç alan bu versiyonda menzil 560 km'ye düşüyor. Söz konusu versiyondaki ön elektrik motoru, performans gerektirmeyen durumlarda tahrik sisteminden çıkarılabiliyor.
Polestar 4'ün tüm versiyonlarında 22 kW AC şarj ve 200 kW'a kadar DC şarj desteği standart. Kabin ve batarya sıcaklığının ayarlanması konusunda verimliliği artıran ısı pompasının da bulunduğu araçta V2L teknolojisi sayesinde bataryadaki enerjiyle bir eve veya çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamak mümkün.
Güvenlik ve fiyat
Polestar 4'te Mobileye kaynaklı SuperVision gelişmiş sürücü asistan sistemi kullanılıyor. 12 kamera, bir radar, 12 ultrasonik sensör ve sürücü durumu izleme sisteminin standart olarak sunulduğu paket haricinde bir de sinyal verilmesi durumunda otomatik şerit değiştirme fonksiyonunu da içeren Pilot paketi de opsiyon listesinde bulunuyor.
Yeni elektrikli model, Geely'nin Çin'deki Hangzhou Bay fabrikasında üretilecek ve Kasım ayında Çin'de satışa sunulacak. 2024'ün ilk çeyreğinde ise Avrupa dahil diğer pazarlara açılacak. Polestar 4 fiyatının Avrupa'da yaklaşık 60 bin dolar olacağı belirtiliyor.
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