Yeni Polestar 4 tanıtıldı: Arka camı olmayan binek otomobil

Tam Boyutta Gör Uzun süredir kamuflajını üzerinden çıkarmayan yeni Polestar 4 nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan yeni Polestar 4, son dönemde aşina olduğumuz fastback crossover stili gövde şekliyle dikkat çekiyor.

Polestar 4, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Polestar 4, markanın daha önce tanıttığı Polestar Precept konseptinden ilham alıyor. Ön tarafa baktığımızda T formu oluşturan iki parçalı LED farlar hemen göze çarpıyor. Aerodinamik verimlilik adına burun kısmı alçak şekilde tasarlanan modelin merkez hava girişi ve kenarlardaki dikey hava kanalları da tasarımdaki dinamizmi destekliyor.

Alt bölümlerdeki siyah detaylarla crossover stilini destekleyen yeni Polestar 4'ün yan tarafında krom çerçeveler, güçlü omuz çizgisi, gizli kapı kolları ve çift renkli tasarıma sahip büyük jantlar mevcut. Ayrıca ön çamurluklar ve yan aynalarda bulunan kameralar da otomobilin teknolojik özellikleri için bir ön gösterim niteliğinde.

Tam Boyutta Gör Polestar 4'ün en dikkat çekici tasarım özelliği ise arkada cam bulunmaması. Bunun yerine tavandaki kameradan elde edilen görüntü doğrudan iç taraftaki dijital dikiz aynasına gönderiliyor. Arka tarafta genel olarak sade ve akıcı bir tasarım diliyle karşımıza çıkan modelin boydan boya uzanan stopları ve dikey hava kanalları göze çarpan detaylar oluyor.

Geely'nin SEA platformunu kullanan Polestar 4, 2999 mm'lik büyük bir aks aralığına sahip. Bu değerin en yakın rakiplerinden biri olan Hyundai Ioniq 5 ile neredeyse aynı olduğunu söylemek mümkün. Bu sayede geniş bir yaşam alanı sunan modelin tavanın neredeyse tamamını kaplayan standart cam tavanı da bu özelliğini destekliyor. Cam tavan, opsiyon olarak otomatik kararma özelliğiyle tercih edilebiliyor.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Polestar'dan söz ettiğimiz için iç mekânda bolca sürdürülebilir malzeme kullanılmış olması bizleri şaşırtmıyor. Bu alandaki kilit özellikler ise 10.2 inç dijital gösterge, 14.7 inç head up display ve Android Automotive OS'dan güç alan 15.4 inç dokunmatik multimedya sistemi olarak karşımıza çıkıyor. 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sisteminin de opsiyon olarak sunulduğu araçta Nappa paketinin tercih edilmesi durumunda ön koltuklardaki başlıklara da hoparlör ekleniyor.

Motor ve batarya

Yeni Polestar 4'te farklı motor konfigürasyonları mevcut fakat hepsinde 102 kWsa kapasiteli batarya paketi standart. Giriş seviyesinde yer alan Long Range Single Motor versiyonunda 272 hp güç ve 343 Nm tork üreten bir elektrik motoru arka tekerleklere güç veriyor. Bu versiyonda WLTP'ye göre 600 km menzil hedefleniyor.

Menzilin birazını performans ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle takas etmek isteyenler için de Long Range Dual Motor versiyonu sunuluyor. Toplamda 544 hp güç ve 686 Nm tork üreten iki e-motordan güç alan bu versiyonda menzil 560 km'ye düşüyor. Söz konusu versiyondaki ön elektrik motoru, performans gerektirmeyen durumlarda tahrik sisteminden çıkarılabiliyor.

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Polestar 4'ün tüm versiyonlarında 22 kW AC şarj ve 200 kW'a kadar DC şarj desteği standart. Kabin ve batarya sıcaklığının ayarlanması konusunda verimliliği artıran ısı pompasının da bulunduğu araçta V2L teknolojisi sayesinde bataryadaki enerjiyle bir eve veya çeşitli elektronik cihazlara güç sağlamak mümkün.

Tam Boyutta Gör Söz konusu modelin Long Range Dual Motor versiyonu 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniye gibi etkileyici bir sürede tamamlayabiliyor. Bu versiyonda ayrıca yarı aktif süspansiyona da yer verilmiş.

Güvenlik ve fiyat

Polestar 4'te Mobileye kaynaklı SuperVision gelişmiş sürücü asistan sistemi kullanılıyor. 12 kamera, bir radar, 12 ultrasonik sensör ve sürücü durumu izleme sisteminin standart olarak sunulduğu paket haricinde bir de sinyal verilmesi durumunda otomatik şerit değiştirme fonksiyonunu da içeren Pilot paketi de opsiyon listesinde bulunuyor.

Yeni elektrikli model, Geely'nin Çin'deki Hangzhou Bay fabrikasında üretilecek ve Kasım ayında Çin'de satışa sunulacak. 2024'ün ilk çeyreğinde ise Avrupa dahil diğer pazarlara açılacak. Polestar 4 fiyatının Avrupa'da yaklaşık 60 bin dolar olacağı belirtiliyor.

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2024 Polestar 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri