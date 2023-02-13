Yeni Ram 1500 REV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

2024 Ram 1500 REV'in gövde tasarımı, konseptten üretime geçişte daha geleneksel bir görünüme kavuşmuş. Yandan bakıldığında büyük oranda içten yanmalı motorlu versiyonla benzerlik gösteren elektrikli pickup'ın ön ve arka bölümleri konseptteki modern çizgilerden izler taşıyor. Ön paneldeki Ram logosu, konseptte kullanılan LED ışık imzasına sahip farlar, L şekilli stop lambaları ile kaslı bir görünüm sunan ön kaput ve tamponlar, bu temel farklılıklar arasında.
Teknik özellikler henüz açıklanmadı fakat konsept ile açıklanan özellikleri baz alırsak elektrikli pickup'ın STLA Frame platformu üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında 804 km'ye kadar sürüş menzili, 800V şarj mimarisi ve 350 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 160 km menzil kazanımı gibi özellikler de dikkat çekmişti.
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah