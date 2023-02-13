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    Yeni Ram 1500 REV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Stellantis çatısı altındaki markaların elektrifikasyon süreci hızla devam ediyor. Ram de bu kapsamda ilk elektrikli pickup modeli Ram 1500 REV'i görücüye çıkardı.
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    2024 Ram 1500 REV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2023 kapsamında görücüye çıkarılan Ram 1500 Revolution BEV isimli elektrikli pickup konseptinin üretim versiyonu tanıtıldı. Ön siparişe açılan modelin üretimine ve satışına 2024'ün sonlarına doğru başlanacak.

    2024 Ram 1500 REV'in gövde tasarımı, konseptten üretime geçişte daha geleneksel bir görünüme kavuşmuş. Yandan bakıldığında büyük oranda içten yanmalı motorlu versiyonla benzerlik gösteren elektrikli pickup'ın ön ve arka bölümleri konseptteki modern çizgilerden izler taşıyor. Ön paneldeki Ram logosu, konseptte kullanılan LED ışık imzasına sahip farlar, L şekilli stop lambaları ile kaslı bir görünüm sunan ön kaput ve tamponlar, bu temel farklılıklar arasında.

    2024 Ram 1500 REV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Ram 1500 REV'in iç mekânına ilişkin çok az görsel paylaşılsa da bu alanın da büyük oranda standart modele benzediğini görmekteyiz. Ekstra bir özellik olarak, elektrikli pickup'ta ön yolcu için de küçük bir dokunmatik ekran sunuluyor. Konseptte ihtiyaç haline açılabilen üçüncü sıra koltuklar vardı. Bu özelliğin üretim versiyonunda olup olmadığı açıklanmadı fakat dışarıdan baktığımızda kabin ölçülerinin bu özellik için pek de uygun olmadığını görmekteyiz.

    Teknik özellikler henüz açıklanmadı fakat konsept ile açıklanan özellikleri baz alırsak elektrikli pickup'ın STLA Frame platformu üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında 804 km'ye kadar sürüş menzili, 800V şarj mimarisi ve 350 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 160 km menzil kazanımı gibi özellikler de dikkat çekmişti. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 15 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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