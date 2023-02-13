Yeni Ram 1500 REV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2023 kapsamında görücüye çıkarılan Ram 1500 Revolution BEV isimli elektrikli pickup konseptinin üretim versiyonu tanıtıldı. Ön siparişe açılan modelin üretimine ve satışına 2024'ün sonlarına doğru başlanacak.

2024 Ram 1500 REV'in gövde tasarımı, konseptten üretime geçişte daha geleneksel bir görünüme kavuşmuş. Yandan bakıldığında büyük oranda içten yanmalı motorlu versiyonla benzerlik gösteren elektrikli pickup'ın ön ve arka bölümleri konseptteki modern çizgilerden izler taşıyor. Ön paneldeki Ram logosu, konseptte kullanılan LED ışık imzasına sahip farlar, L şekilli stop lambaları ile kaslı bir görünüm sunan ön kaput ve tamponlar, bu temel farklılıklar arasında.

Tam Boyutta Gör Yeni Ram 1500 REV'in iç mekânına ilişkin çok az görsel paylaşılsa da bu alanın da büyük oranda standart modele benzediğini görmekteyiz. Ekstra bir özellik olarak, elektrikli pickup'ta ön yolcu için de küçük bir dokunmatik ekran sunuluyor. Konseptte ihtiyaç haline açılabilen üçüncü sıra koltuklar vardı. Bu özelliğin üretim versiyonunda olup olmadığı açıklanmadı fakat dışarıdan baktığımızda kabin ölçülerinin bu özellik için pek de uygun olmadığını görmekteyiz.

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Teknik özellikler henüz açıklanmadı fakat konsept ile açıklanan özellikleri baz alırsak elektrikli pickup'ın STLA Frame platformu üzerine inşa edildiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında 804 km'ye kadar sürüş menzili, 800V şarj mimarisi ve 350 kW DC hızlı şarj ile 10 dakikada 160 km menzil kazanımı gibi özellikler de dikkat çekmişti.

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2024 Ram 1500 REV elektrikli pickup tanıtıldı: İşte özellikleri