Renault'nun Münih'teki fuar programı belli oldu: Yeni Scenic E-Tech, Grand Kangoo, Rafale ve daha fazlası

Renault’nun 4 Eylül saat 10.50’de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.
Münih Odeonsplatz’ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda; Yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.
IAA Mobility 2023’te Renault programı:
4 Eylül Basın günü
- IAA Zirvesi
- 4 Eylül
- Salon 2’de Renault standı
- Sabah 10.50’de yeni Scenic E-Tech Elektrikli tanıtımı ve basın toplantısı
5-8 Eylül Ticari günler
- IAA Zirvesi
- 5 – 8 Eylül
- Salon 2’de Renault standı
- 5 Eylül: Yeni Grand Kangoo gösterimi
5-10 Eylül Halk günleri
- IAA Açık Alan (ücretsiz giriş)
- Tüm araçlarda test etmek üzere Renault interaktif müzik yarışması için R Live SongPop
- R Live DJ seti
- Odeonsplatz’ta elektro pop rnlt
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.