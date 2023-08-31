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    Anlık Bildirim

    Renault'nun Münih'teki fuar programı belli oldu: Yeni Scenic E-Tech, Grand Kangoo, Rafale ve daha fazlası

    Renault, 4 Eylül’de basın günü ile başlayarak 8 Eylül’e kadar devam edecek olan Münih’teki IAA Mobility 2023’e A2 salonunda yer alan standıyla (B40) katılım sağlayacak.
    Yeni Renault Scenic E-Tech, 4 Eylül'de Münih'te tanıtılacak
    Renault, fuarda yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay Panaromik Cam Tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

    Renault’nun 4 Eylül saat 10.50’de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

    Münih Odeonsplatz’ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda; Yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.

    Yeni Renault Scenic E-Tech, 4 Eylül'de Münih'te tanıtılacak Tam Boyutta Gör

    IAA Mobility 2023’te Renault programı:

    4 Eylül Basın günü 

    • IAA Zirvesi
    • 4 Eylül
    • Salon 2’de Renault standı
    • Sabah 10.50’de yeni Scenic E-Tech Elektrikli tanıtımı ve basın toplantısı

    5-8 Eylül Ticari günler

    • IAA Zirvesi
    • 5 – 8 Eylül
    • Salon 2’de Renault standı
    • 5 Eylül: Yeni Grand Kangoo gösterimi

    5-10 Eylül Halk günleri

    • IAA Açık Alan (ücretsiz giriş)
    • Tüm araçlarda test etmek üzere Renault interaktif müzik yarışması için R Live SongPop
    • R Live DJ seti
    • Odeonsplatz’ta elektro pop rnlt
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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