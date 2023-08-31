Renault'nun Münih'teki fuar programı belli oldu: Yeni Scenic E-Tech, Grand Kangoo, Rafale ve daha fazlası

Renault, fuarda yeni Scenic E-Tech Elektrikli modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Yeni Rafale E-Tech Hybrid modelinin de sergileneceği fuarda Solarbay Panaromik Cam Tavan teknolojisi kullanıcılar tarafından deneyimlenebilecek.

Renault’nun 4 Eylül saat 10.50’de (Türkiye saati ile) fuarda düzenlediği basın toplantısı, events.renault.com adresinde canlı izlenebilecek. 5 Eylül’de de Renault standında yeni Grand Kangoo modeli sergiye çıkacak.

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Münih Odeonsplatz’ta “Elektro pop rnlt”” adındaki ikinci bir Renault standı, IAA Open Space’te ziyaretçilerini ağırlayacak. Renault bu alanda; Yeni Scenic E-Tech Elektrikli, Yeni Rafale, Yeni Espace ve Austral olmak üzere yeni modellerini sergileyecek.

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IAA Mobility 2023’te Renault programı:

4 Eylül Basın günü

IAA Zirvesi

4 Eylül

Salon 2’de Renault standı

Sabah 10.50’de yeni Scenic E-Tech Elektrikli tanıtımı ve basın toplantısı

5-8 Eylül Ticari günler

IAA Zirvesi

5 – 8 Eylül

Salon 2’de Renault standı

5 Eylül: Yeni Grand Kangoo gösterimi

5-10 Eylül Halk günleri

IAA Açık Alan (ücretsiz giriş)

Tüm araçlarda test etmek üzere Renault interaktif müzik yarışması için R Live SongPop

R Live DJ seti

Odeonsplatz’ta elektro pop rnlt

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Yeni Renault Scenic E-Tech, 4 Eylül'de Münih'te tanıtılacak