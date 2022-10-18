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    Yeni Rolls-Royce Spectre: Lüks markanın ilk elektrikli otomobili sahnede

    Lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, elektrik çağına doğru ilk adımını Spectre ile attı. Bugün örtüsü kaldırılan elektrikli Rolls-Royce Spectre, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. 
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    2024 Rolls-Royce Spectre tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Otomotiv dünyasında bugün sahne ışıkları lüks elektriklilerin üzerinde. Kısa süre önce örtüsü kaldırılan Cadillac Celestiq'in ardından şimdi de Rolls-Royce Spectre tanıtıldı. Söz konusu model, 2030'a kadar tamamen elektrikli araç markası olmak isteyen Rolls-Royce'un ilk adımı olarak karşımızda.

    Rolls-Royce Spectre özellikleri ve tasarımı

    Rolls-Royce, yeni elektrikli otomobili Spectre ile 'ultra lüks elektrikli süper coupe' adı verilen yeni bir segment oluştuklarını söylüyor. Spectre, baktığınızda tasarım olarak bir RR olduğunu doğrudan belli etse de markanın diğer tüm modellerinden daha farklı detaylara sahip.

    Örneğin Spectre, şimdiye kadarki en geniş panjura sahip Rolls-Royce olabilir. Dikey şeritlere sahip ikonik panjur, LED ışıklarla aydınlatılmış. Onun hemen üzerinde ise aerodinamik açıdan optimize edilmiş 'Spirit of Ecstasy' figürü bulunuyor. Aerodinamik demişken, Spectre'nin sürtünme katsayısının 0.25 Cd olduğunu da belirtelim. Panjurun kenarlarında ise ince gündüz LED'leri ve farlardan oluşan bölünmüş tasarım kullanılmış.

    2024 Rolls-Royce Spectre tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Profilden bakıldığında 23 inçlik çift renkli jantları ve arkada daha da belirginleşen kaslı omuz çizgisiyle dikkat çeken elektrikli Rolls-Royce Spectre, birbiriyle uyumlu mat krom cam çerçeveleri, kapı kolları ve marşpiyel detaylarıyla oldukça akıcı bir görüntü sunuyor. Eğimli tavan hattının arka uca kadar uzandığı bölümde ise iki dikey şeritten oluşan stoplar ve parlak siyah difüzör göze çarpıyor.

    Rolls-Royce Spectre, teknolojik açıdan en gelişmiş RR modeli olarak karşımıza çıkıyor. Opsiyonel olarak sunulan 'Starlight Doors' özelliği, kapı içlerinde 4796 adet aydınlatılmış nokta ile adeta bir yıldız şöleni sunuyor. Üstelik bu yıldızlar tavanda da devam ediyor. Ayrıca üç renkten oluşan koltuklar da Rolls-Royce'ta yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Konsolda ise hem sürücü hem ön yolcu için büyük ekranlar bulunuyor.

    Elektrikli Spectre'nin azami güç, hızlanma ve menzil gibi teknik verileri henüz onay aşamasında. Ancak eldeki ilk veriler, otomobilin 577 hp güç ve 900 Nm tork değerlerine sahip olacağını 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayacağını gösteriyor. WLTP'ye göre hedeflenen sürüş menzili ise 520 kilometre. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak yaklaşık 3 ton ağırlığa sahip otomobilde bu değere ulaşmak için 100 kWsa'in üzerinde bir batarya kullanılmasını bekleyebiliriz.

    2024 Rolls-Royce Spectre tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki değerler kulağa oldukça hoş geliyor ancak Spectre'nin asıl odak noktası performans ve verimlilikten ziyede konfor olacak. Bu noktada kontrolü ele alan yeni Planar süspansiyon sistemi, bozuk yollarda bile sihirli halı deneyimi yaşatmak için otomobildeki viraj denge çubuklarını birbirinden ayırarak her tekerleğin bağımsız şekilde hareket etmesini sağlıyor. Böylece otomobilin bir tarafı yoldaki bir dalgalanmaya denk geldiğinde oluşacak sallanma hareketi engelleniyor.

    Otomobilin viraja yaklaştığı belirlendiğinde, Planar sistemi viraj denge çubuklarını birbirine bağlıyor ve amortisörleri sertleştiriyor. Arka aks yönlendirme sistemi de Spectre'nin viraja daha zahmetsiz bir giriş-çıkış gerçekleştirmesi için çalışmaya hazır halde bekliyor. Viraj alırken toplamda 18 sensörden gelen veriler izlenerek direksiyon, fren, güç ve süspansiyon parametreleri Spectre'nin dengede kalması için ayarlanıyor.

    Elektrikli Rolls-Royce Spectre'nin teslimatları 2023'ün son çeyreğinde başlayacak. Şirket, yeni modelin Cullinan ve Phantom arasında konumlandırılacağını söyledi ancak fiyat vermedi. 

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    rayonrx 3 gün önce

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    slamdunk393 4 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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