Yeni Rolls-Royce Spectre: Lüks markanın ilk elektrikli otomobili sahnede

Rolls-Royce Spectre özellikleri ve tasarımı
Rolls-Royce, yeni elektrikli otomobili Spectre ile 'ultra lüks elektrikli süper coupe' adı verilen yeni bir segment oluştuklarını söylüyor. Spectre, baktığınızda tasarım olarak bir RR olduğunu doğrudan belli etse de markanın diğer tüm modellerinden daha farklı detaylara sahip.
Örneğin Spectre, şimdiye kadarki en geniş panjura sahip Rolls-Royce olabilir. Dikey şeritlere sahip ikonik panjur, LED ışıklarla aydınlatılmış. Onun hemen üzerinde ise aerodinamik açıdan optimize edilmiş 'Spirit of Ecstasy' figürü bulunuyor. Aerodinamik demişken, Spectre'nin sürtünme katsayısının 0.25 Cd olduğunu da belirtelim. Panjurun kenarlarında ise ince gündüz LED'leri ve farlardan oluşan bölünmüş tasarım kullanılmış.
Rolls-Royce Spectre, teknolojik açıdan en gelişmiş RR modeli olarak karşımıza çıkıyor. Opsiyonel olarak sunulan 'Starlight Doors' özelliği, kapı içlerinde 4796 adet aydınlatılmış nokta ile adeta bir yıldız şöleni sunuyor. Üstelik bu yıldızlar tavanda da devam ediyor. Ayrıca üç renkten oluşan koltuklar da Rolls-Royce'ta yeni bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Konsolda ise hem sürücü hem ön yolcu için büyük ekranlar bulunuyor.
Elektrikli Spectre'nin azami güç, hızlanma ve menzil gibi teknik verileri henüz onay aşamasında. Ancak eldeki ilk veriler, otomobilin 577 hp güç ve 900 Nm tork değerlerine sahip olacağını 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayacağını gösteriyor. WLTP'ye göre hedeflenen sürüş menzili ise 520 kilometre. Batarya kapasitesi henüz belli değil ancak yaklaşık 3 ton ağırlığa sahip otomobilde bu değere ulaşmak için 100 kWsa'in üzerinde bir batarya kullanılmasını bekleyebiliriz.
Otomobilin viraja yaklaştığı belirlendiğinde, Planar sistemi viraj denge çubuklarını birbirine bağlıyor ve amortisörleri sertleştiriyor. Arka aks yönlendirme sistemi de Spectre'nin viraja daha zahmetsiz bir giriş-çıkış gerçekleştirmesi için çalışmaya hazır halde bekliyor. Viraj alırken toplamda 18 sensörden gelen veriler izlenerek direksiyon, fren, güç ve süspansiyon parametreleri Spectre'nin dengede kalması için ayarlanıyor.
Elektrikli Rolls-Royce Spectre'nin teslimatları 2023'ün son çeyreğinde başlayacak. Şirket, yeni modelin Cullinan ve Phantom arasında konumlandırılacağını söyledi ancak fiyat vermedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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