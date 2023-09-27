2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımını gösteren çizimler paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Skoda, yeni Kodiaq'ın radarınızdan kaçmaması için elinden geleni yapıyor. Çekyalı marka şimdi de önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılmasını beklediğimiz modelin çizim görsellerini paylaştı. Skoda'nın paylaştığı çizimler, yeni Kodiaq'ın dış tasarımına odaklanıyor.

Eğer çizimler bizi yanıltmıyorsa 2024 Skoda Kodiaq'ın selefine kıyasla daha sportif bir görünüme kavuşacağını söyleyebiliriz. Ön bölüme baktığımızda markanın bölünmüş far tasarımından vazgeçmeye niyetli olmadığını görüyoruz. Ancak bu alanda iki bölümü birleştiren T şekilli bir ışık imzası hemen dikkatleri üzerine çekiyor.

Kaslı motor kaputu ve kaplan burnu panjur ile heybetli SUV görüntüsünün sunulmaya devam ettiği alandaki tamponda petek şekilli motiflere sahip yeni bir merkez hava girişi ve dikey hava girişleri bulunuyor. Yandan bakıldığında ise yükselen omuz çizgisi, yeni çok kollu jant tasarımları ve D sütunu üzerindeki detaylar - çizimden anlaşıldığı kadarıyla mat krom - dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Arkada C formu oluşturan yeni stop lambalarıyla gelecek olan modelin görsellerden anlaşılmasa da daha önceki açıklamalar ışığında selefine göre 6 cm daha uzun olacağını söyleyebiliriz. Aks aralığı da 2791 mm'ye çıkan 2024 Skoda Kodiaq, beş koltuklu versiyonunda 75 litre artışla 910 litre bagaj hacmi sunacak. Büyük SUV'un daha önceki paylaşımlardan net bir şekilde gördüğümüz iç mekanını da linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.

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Yeni Kodiaq'ın motor seçenekleri ise şöyle olacak:

1.5 TSI hafif hibrit - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp

2.0 TSI - 7 vites DSG - dört çeker - 201 hp

2.0 TDI - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp

2.0 TDI - 7 vites DSG - dört çeker - 190 hp

1.5 TSI iV (şarj edilebilir hibrit) - 6 vites DSG - önden çekiş - 201 hp

Kodiaq'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımını gösteren çizimler paylaşıldı