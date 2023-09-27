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    2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımını gösteren çizimler paylaşıldı

    Yeni Kodiaq'ın tanıtımı için gün sayan Skoda, SUV modeli gündemde tutmak için paylaşımlarına devam ediyor. 2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımı, köklü bir değişimden ziyade makyaj havası veriyor.
    2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımını gösteren çizimler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Skoda, yeni Kodiaq'ın radarınızdan kaçmaması için elinden geleni yapıyor. Çekyalı marka şimdi de önümüzdeki günlerde resmi olarak tanıtılmasını beklediğimiz modelin çizim görsellerini paylaştı. Skoda'nın paylaştığı çizimler, yeni Kodiaq'ın dış tasarımına odaklanıyor.

    Eğer çizimler bizi yanıltmıyorsa 2024 Skoda Kodiaq'ın selefine kıyasla daha sportif bir görünüme kavuşacağını söyleyebiliriz. Ön bölüme baktığımızda markanın bölünmüş far tasarımından vazgeçmeye niyetli olmadığını görüyoruz. Ancak bu alanda iki bölümü birleştiren T şekilli bir ışık imzası hemen dikkatleri üzerine çekiyor.

    Kaslı motor kaputu ve kaplan burnu panjur ile heybetli SUV görüntüsünün sunulmaya devam ettiği alandaki tamponda petek şekilli motiflere sahip yeni bir merkez hava girişi ve dikey hava girişleri bulunuyor. Yandan bakıldığında ise yükselen omuz çizgisi, yeni çok kollu jant tasarımları ve D sütunu üzerindeki detaylar - çizimden anlaşıldığı kadarıyla mat krom - dikkat çekiyor.

    2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımını gösteren çizimler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Arkada C formu oluşturan yeni stop lambalarıyla gelecek olan modelin görsellerden anlaşılmasa da daha önceki açıklamalar ışığında selefine göre 6 cm daha uzun olacağını söyleyebiliriz. Aks aralığı da 2791 mm'ye çıkan 2024 Skoda Kodiaq, beş koltuklu versiyonunda 75 litre artışla 910 litre bagaj hacmi sunacak. Büyük SUV'un daha önceki paylaşımlardan net bir şekilde gördüğümüz iç mekanını da linkteki haberimizden inceleyebilirsiniz.

    Yeni Kodiaq'ın motor seçenekleri ise şöyle olacak:

    • 1.5 TSI hafif hibrit - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
    • 2.0 TSI - 7 vites DSG - dört çeker - 201 hp
    • 2.0 TDI - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
    • 2.0 TDI - 7 vites DSG - dört çeker - 190 hp
    • 1.5 TSI iV (şarj edilebilir hibrit) - 6 vites DSG - önden çekiş - 201 hp

    Kodiaq'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 6 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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