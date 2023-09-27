2024 Skoda Kodiaq'ın dış tasarımını gösteren çizimler paylaşıldı

Eğer çizimler bizi yanıltmıyorsa 2024 Skoda Kodiaq'ın selefine kıyasla daha sportif bir görünüme kavuşacağını söyleyebiliriz. Ön bölüme baktığımızda markanın bölünmüş far tasarımından vazgeçmeye niyetli olmadığını görüyoruz. Ancak bu alanda iki bölümü birleştiren T şekilli bir ışık imzası hemen dikkatleri üzerine çekiyor.
Kaslı motor kaputu ve kaplan burnu panjur ile heybetli SUV görüntüsünün sunulmaya devam ettiği alandaki tamponda petek şekilli motiflere sahip yeni bir merkez hava girişi ve dikey hava girişleri bulunuyor. Yandan bakıldığında ise yükselen omuz çizgisi, yeni çok kollu jant tasarımları ve D sütunu üzerindeki detaylar - çizimden anlaşıldığı kadarıyla mat krom - dikkat çekiyor.
Yeni Kodiaq'ın motor seçenekleri ise şöyle olacak:
- 1.5 TSI hafif hibrit - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
- 2.0 TSI - 7 vites DSG - dört çeker - 201 hp
- 2.0 TDI - 7 vites DSG - önden çekiş - 148 hp
- 2.0 TDI - 7 vites DSG - dört çeker - 190 hp
- 1.5 TSI iV (şarj edilebilir hibrit) - 6 vites DSG - önden çekiş - 201 hp
Kodiaq'ın şarj edilebilir hibrit versiyonu WLTP'ye göre 100 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.