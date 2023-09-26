Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Chery Fengyun T11'in ilk resmi görseli paylaşıldı

    İlk kurulduğu yıllarda Chery'nin klasik modeli olan Fengyun artık yeni nesil araç serisi olarak karşımıza çıkıyor. Fengyun serisinin ikinci modeli de T11 isimli bu şarj edilebilir hibrit SUV olacak.
    Yeni Chery Fengyun T11'in ilk resmi görseli paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticisi Chery, otomobillerini Tiggo, Arrizo, Omoda gibi belirli seriler altında üretiyor. Haberimize konu olan Fengyun serisi de bunlardan bir tanesi ve yeni enerjili araçlardan (PHEV + BEV) oluşacak. Chery şimdi bu serinin yeni modeli Fengyun T11'in ilk resmi görselini paylaştı.

    Chery'nin 2024 sonuna kadar tanıtacağı altı yeni araçtan biri olan Fengyun T11, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak otomobilin Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM sistemine sahip olacağını biliyoruz. Bu sistem, hibrit motor, şanzıman ve gelişmiş bir batarya yönetim sistemini bir araya getiriyor.

    Chery Fengyun T11'in bu tasarımı üretime oldukça yakın ancak otomobilin son hali 2024 yılında paylaşılacak. Boyut olarak Tiggo 9 Pro'ya yakın görünen SUV'un ön bölümünde yüksek burun kısmı, ince farlar, kapalı panjurun ortasındaki aydınlatılmış logo ve yatay şeritlerden oluşan ışık imzası dikkat çekiyor. Ön cam üzerindeki sensör de otomobilin gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığının bir göstergesi.

    Hibrit SUV'a yandan baktığımızda yüksek omuz çizgisi ve çift renkli büyük jantlar hemen göze çarpıyor. Siyah renkli B,C ve D sütunlarıyla havada süzülür gibi görünen bir tavan çizgisine imza atılmış. Geleneksel yan aynalar yerine kameraların dijital ayna olarak kullanıldığı Fengyun T11'deki gizli kapı kollarının konumu da arka kapıların geriye doğru açıldığını göstermekte ki bu iki özelliğin üretim versiyonunda değişmesi mümkün.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima ılık üflüyor balkanlarda internet kullanımı bulgaristan"da okuyan öğrenci yorumları aştiden yenimahalle"ye nasıl gidilir klima deliği kapatma aparatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 8C
    Tecno Spark 8C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
    MSI KATANA 17 B12VFK-403TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız