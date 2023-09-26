Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Chery, otomobillerini Tiggo, Arrizo, Omoda gibi belirli seriler altında üretiyor. Haberimize konu olan Fengyun serisi de bunlardan bir tanesi ve yeni enerjili araçlardan (PHEV + BEV) oluşacak. Chery şimdi bu serinin yeni modeli Fengyun T11'in ilk resmi görselini paylaştı.

Chery'nin 2024 sonuna kadar tanıtacağı altı yeni araçtan biri olan Fengyun T11, PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olacak. Teknik detaylar henüz belli değil ancak otomobilin Kunpeng Super Performance Electric Hybrid C-DM sistemine sahip olacağını biliyoruz. Bu sistem, hibrit motor, şanzıman ve gelişmiş bir batarya yönetim sistemini bir araya getiriyor.

Chery Fengyun T11'in bu tasarımı üretime oldukça yakın ancak otomobilin son hali 2024 yılında paylaşılacak. Boyut olarak Tiggo 9 Pro'ya yakın görünen SUV'un ön bölümünde yüksek burun kısmı, ince farlar, kapalı panjurun ortasındaki aydınlatılmış logo ve yatay şeritlerden oluşan ışık imzası dikkat çekiyor. Ön cam üzerindeki sensör de otomobilin gelişmiş sürücü asistan teknolojileriyle donatıldığının bir göstergesi.

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Hibrit SUV'a yandan baktığımızda yüksek omuz çizgisi ve çift renkli büyük jantlar hemen göze çarpıyor. Siyah renkli B,C ve D sütunlarıyla havada süzülür gibi görünen bir tavan çizgisine imza atılmış. Geleneksel yan aynalar yerine kameraların dijital ayna olarak kullanıldığı Fengyun T11'deki gizli kapı kollarının konumu da arka kapıların geriye doğru açıldığını göstermekte ki bu iki özelliğin üretim versiyonunda değişmesi mümkün.

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Yeni Chery Fengyun T11'in ilk resmi görseli paylaşıldı