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    Anlık Bildirim

    2024'te e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler açıklandı

    e-Devlet'te hizmet sayısı 8 bin 308'e ulaştı. e-Devlet'te 2024'ün ilk 7 ayında en çok kullanılan hizmetler ve kullanıcı sayısı belli oldu.                          
    2024'te e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler açıklandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ikamet eden vatandaşların pek çok kamu kurum ve kuruluşundaki işlemleri online ortamdan yapabilmesine imkan tanıyan e-Devlet’in güncel kullanım istatistikleri belli oldu. 2024’ün en çok kullanılan hizmetleri açıklandı.

    e-Devlet’te şu an için 1056 kuruma ait 8.308 dijital hizmet bulunuyor. e-Devlet’in kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı.

    Togg'dan 327 bin giriş yapıldı

    2024’ün ilk 7 ayında e-Devlet’e 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Yerli otomobil Togg’daki e-Devlet uygulaması üzerinden 327 bin 141 kez giriş yapıldı. E-Devlet’te yapılan 2024 e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ne 1 milyon kullanıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 94,8’i e-Devlet’ten memnun olduğunu ifade etti.

    2024’te en çok kullanılan hizmetler

    Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.

    • SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494 giriş
    • Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti: 207 milyon 264 bin 374 giriş
    • Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684 giriş
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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