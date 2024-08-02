DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de ikamet eden vatandaşların pek çok kamu kurum ve kuruluşundaki işlemleri online ortamdan yapabilmesine imkan tanıyan e-Devlet’in güncel kullanım istatistikleri belli oldu. 2024’ün en çok kullanılan hizmetleri açıklandı.

e-Devlet’te şu an için 1056 kuruma ait 8.308 dijital hizmet bulunuyor. e-Devlet’in kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı.

Togg'dan 327 bin giriş yapıldı

2024’ün ilk 7 ayında e-Devlet’e 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Yerli otomobil Togg’daki e-Devlet uygulaması üzerinden 327 bin 141 kez giriş yapıldı. E-Devlet’te yapılan 2024 e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ne 1 milyon kullanıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 94,8’i e-Devlet’ten memnun olduğunu ifade etti.

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2024’te en çok kullanılan hizmetler

Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494 giriş

Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti: 207 milyon 264 bin 374 giriş

Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684 giriş

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2024'te e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler açıklandı