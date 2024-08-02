2024'te e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler açıklandı

e-Devlet’te şu an için 1056 kuruma ait 8.308 dijital hizmet bulunuyor. e-Devlet’in kullanıcı sayısı 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı.
Togg'dan 327 bin giriş yapıldı
2024’ün ilk 7 ayında e-Devlet’e 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 giriş yapıldı. Yerli otomobil Togg’daki e-Devlet uygulaması üzerinden 327 bin 141 kez giriş yapıldı. E-Devlet’te yapılan 2024 e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi’ne 1 milyon kullanıcı katıldı. Katılımcıların yüzde 94,8’i e-Devlet’ten memnun olduğunu ifade etti.
2024’te en çok kullanılan hizmetler
Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi 467 milyon 997 bin 494, Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti 207 milyon 264 bin 374, Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme 184 milyon 558 bin 684 kez kullanıldı.
- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi: 467 milyon 997 bin 494 giriş
- Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti: 207 milyon 264 bin 374 giriş
- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme: 184 milyon 558 bin 684 giriş
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.