Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Erişim engeli sonrası ilginç istatistik: Türk kullanıcılar Instagram'ın zirvesinde

    Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater'ın 2024 yılı Temmuz verilerine göre Türkiye, Instagram uygulamasının aylık kullanım sıklığı açısından dünya genelinde zirvede.
    Instagram erişim engeli sonrası ilginç rapor: Türkiye zirvede Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından ortaya çıkan veriler gündem oldu. Bir çevrimiçi medya izleme şirketinin raporunda yer alan verilere göre Türkiye hem aylık kullanım süresi hem de aylık giriş sayısı bakımından dünyada zirvede yer alıyor.

    Türkiye, Instagram'ın zirvesinde yer alıyor

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün alınan kararla sosyal medya platformu Instagram için erişim engeli getirdi. Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtilirken erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu aktarıldı.

    Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater'ın 2024 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türkiye, Instagram uygulamasının aylık kullanım sıklığı açısından dünya genelinde en yüksek sayıya ulaştı.

    Türkiye'deki kullanıcılar, ortalama olarak ayda 613.2 kez Instagram uygulamasını açarak bu alanda zirvede yer aldı. Türkiye'yi, 559,0 ortalama ile Çin ve 549,3 ortalama ile Arjantin takip etti. Listenin sonunda ise 76,9 ortalama ile Vietnam yer alıyor.

    Instagram uygulamasında geçirilen süre bakımından da Türkiye lider konumda. Türk kullanıcılar, ayda ortalama 32 saat 53 dakika boyunca Instagram'da vakit geçiriyor. Bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye'yi 24 saat 59 dakika ile Brezilya ve 22 saat 38 dakika ile Arjantin takip ediyor. Listenin sonunda ise 2 saat 11 dakika ile Vietnam bulunuyor.

    Instagram erişim engeli sonrası ilginç rapor: Türkiye zirvede Tam Boyutta Gör

    Türk kullanıcıların Instagram'ı yoğun bir şekilde kullandığını ve Instagram'ın ülkede ne kadar popüler olduğunu gösteren bu veriler, Türkiye'nin hem kullanım sıklığında hem de uygulamada geçirilen sürede dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer alması sebebiyle platform için Türk kullanıcıların önemini ortaya koyuyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo v40 paket sıralaması türkiye şartlarında en iyi lastik yeni klima neden koku yapar sünnet arabası yazıları gta vice city kaç gb

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız