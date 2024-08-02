Erişim engeli sonrası ilginç istatistik: Türk kullanıcılar Instagram'ın zirvesinde

Türkiye, Instagram'ın zirvesinde yer alıyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün alınan kararla sosyal medya platformu Instagram için erişim engeli getirdi. Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtilirken erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu aktarıldı.
Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater'ın 2024 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türkiye, Instagram uygulamasının aylık kullanım sıklığı açısından dünya genelinde en yüksek sayıya ulaştı.
Türkiye'deki kullanıcılar, ortalama olarak ayda 613.2 kez Instagram uygulamasını açarak bu alanda zirvede yer aldı. Türkiye'yi, 559,0 ortalama ile Çin ve 549,3 ortalama ile Arjantin takip etti. Listenin sonunda ise 76,9 ortalama ile Vietnam yer alıyor.
Instagram uygulamasında geçirilen süre bakımından da Türkiye lider konumda. Türk kullanıcılar, ayda ortalama 32 saat 53 dakika boyunca Instagram'da vakit geçiriyor. Bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye'yi 24 saat 59 dakika ile Brezilya ve 22 saat 38 dakika ile Arjantin takip ediyor. Listenin sonunda ise 2 saat 11 dakika ile Vietnam bulunuyor.
Türk kullanıcıların Instagram'ı yoğun bir şekilde kullandığını ve Instagram'ın ülkede ne kadar popüler olduğunu gösteren bu veriler, Türkiye'nin hem kullanım sıklığında hem de uygulamada geçirilen sürede dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer alması sebebiyle platform için Türk kullanıcıların önemini ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.