Erişim engeli sonrası ilginç istatistik: Türk kullanıcılar Instagram'ın zirvesinde

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından ortaya çıkan veriler gündem oldu. Bir çevrimiçi medya izleme şirketinin raporunda yer alan verilere göre Türkiye hem aylık kullanım süresi hem de aylık giriş sayısı bakımından dünyada zirvede yer alıyor.

Türkiye, Instagram'ın zirvesinde yer alıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bugün alınan kararla sosyal medya platformu Instagram için erişim engeli getirdi. Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtilirken erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu aktarıldı.

Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater'ın 2024 yılı Temmuz ayı verilerine göre Türkiye, Instagram uygulamasının aylık kullanım sıklığı açısından dünya genelinde en yüksek sayıya ulaştı.

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Türkiye'deki kullanıcılar, ortalama olarak ayda 613.2 kez Instagram uygulamasını açarak bu alanda zirvede yer aldı. Türkiye'yi, 559,0 ortalama ile Çin ve 549,3 ortalama ile Arjantin takip etti. Listenin sonunda ise 76,9 ortalama ile Vietnam yer alıyor.

Instagram uygulamasında geçirilen süre bakımından da Türkiye lider konumda. Türk kullanıcılar, ayda ortalama 32 saat 53 dakika boyunca Instagram'da vakit geçiriyor. Bu oran dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye'yi 24 saat 59 dakika ile Brezilya ve 22 saat 38 dakika ile Arjantin takip ediyor. Listenin sonunda ise 2 saat 11 dakika ile Vietnam bulunuyor.

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Türk kullanıcıların Instagram'ı yoğun bir şekilde kullandığını ve Instagram'ın ülkede ne kadar popüler olduğunu gösteren bu veriler, Türkiye'nin hem kullanım sıklığında hem de uygulamada geçirilen sürede dünya ortalamasının oldukça üzerinde yer alması sebebiyle platform için Türk kullanıcıların önemini ortaya koyuyor.

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Instagram erişim engeli sonrası ilginç rapor: Türkiye zirvede