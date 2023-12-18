Tam Boyutta Gör LG Electronics bugün yaptığı açıklamada, Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2024 fuarında otomobiller için telekomünikasyonu geliştirecek yeni nesil şeffaf antenini tanıtacağını duyurdu. LG, geliştirdiği yeni antenin otomobil üreticilerini geleneksel antenler için özel muhafaza tasarlama ve inşa etme zahmetinden kurtaracağını söylüyor.

LG'den şeffaf anten atılımı

LG, film tipi yeni nesil antenin ünlü Fransız cam üreticisi Saint-Gobain Sekurit ile işbirliği içinde tasarlandığını, cam üstü veya cam içi çözüm olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Şirkete göre şeffaf anten, otomobillerin ön camlarına veya sunroof camlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor, bu da otomobil üreticilerinin bir araç tasarlarken geleneksel antenleri nereye koyacaklarını düşünmek zorunda olmadıkları anlamına geliyor.

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LG, film tipi antenin geniş yüzey uygulamasının çeşitli cam türleri ve araç tasarımlarıyla uyumlu olduğunun da altını çiziyor. Şirket ayrıca şeffaf antenin artan ağ trafiğini idare edecek şekilde üretildiğini ve 5G, küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) ve Wi-Fi desteği ile gelişmiş bağlantı sunarak güvenilir bir iletişim performansını garanti ettiğini de sözlerine ekledi.

LG, film tipi antenin, anten desenlerini şeffaf hale getirme ve şeffaf elektrot teknolojisi de dahil olmak üzere 80'den fazla yenilikçi patenti içerdiğini söylüyor. Pazar takipçisi Strategy Analytics'in verilerine göre LG, Temmuz-Eylül döneminde küresel otomotiv telematik pazarında yüzde 23,8 pay alarak zirveye yerleşmiş durumda.

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LG, otomobiller için yeni nesil şeffaf anten geliştirdi