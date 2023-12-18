LG, otomobiller için yeni nesil şeffaf anten geliştirdi

LG'den şeffaf anten atılımı
LG, film tipi yeni nesil antenin ünlü Fransız cam üreticisi Saint-Gobain Sekurit ile işbirliği içinde tasarlandığını, cam üstü veya cam içi çözüm olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Şirkete göre şeffaf anten, otomobillerin ön camlarına veya sunroof camlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor, bu da otomobil üreticilerinin bir araç tasarlarken geleneksel antenleri nereye koyacaklarını düşünmek zorunda olmadıkları anlamına geliyor.
LG, film tipi antenin geniş yüzey uygulamasının çeşitli cam türleri ve araç tasarımlarıyla uyumlu olduğunun da altını çiziyor. Şirket ayrıca şeffaf antenin artan ağ trafiğini idare edecek şekilde üretildiğini ve 5G, küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) ve Wi-Fi desteği ile gelişmiş bağlantı sunarak güvenilir bir iletişim performansını garanti ettiğini de sözlerine ekledi.
LG, film tipi antenin, anten desenlerini şeffaf hale getirme ve şeffaf elektrot teknolojisi de dahil olmak üzere 80'den fazla yenilikçi patenti içerdiğini söylüyor. Pazar takipçisi Strategy Analytics'in verilerine göre LG, Temmuz-Eylül döneminde küresel otomotiv telematik pazarında yüzde 23,8 pay alarak zirveye yerleşmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.