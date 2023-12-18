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    LG, otomobiller için yeni nesil şeffaf anten geliştirdi

    Elektronik devi LG, CES 2024 için hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda. Firma, bugün yaptığı bir duyuruda otomobiller için geliştirdiği yeni nesil şeffaf anteni tanıttı.
    LG, otomobiller için yeni nesil şeffaf anten geliştirdi Tam Boyutta Gör
    LG Electronics bugün yaptığı açıklamada, Ocak ayında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2024 fuarında otomobiller için telekomünikasyonu geliştirecek yeni nesil şeffaf antenini tanıtacağını duyurdu. LG, geliştirdiği yeni antenin otomobil üreticilerini geleneksel antenler için özel muhafaza tasarlama ve inşa etme zahmetinden kurtaracağını söylüyor.

    LG'den şeffaf anten atılımı

    LG, film tipi yeni nesil antenin ünlü Fransız cam üreticisi Saint-Gobain Sekurit ile işbirliği içinde tasarlandığını, cam üstü veya cam içi çözüm olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Şirkete göre şeffaf anten, otomobillerin ön camlarına veya sunroof camlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor, bu da otomobil üreticilerinin bir araç tasarlarken geleneksel antenleri nereye koyacaklarını düşünmek zorunda olmadıkları anlamına geliyor.

    LG, film tipi antenin geniş yüzey uygulamasının çeşitli cam türleri ve araç tasarımlarıyla uyumlu olduğunun da altını çiziyor. Şirket ayrıca şeffaf antenin artan ağ trafiğini idare edecek şekilde üretildiğini ve 5G, küresel navigasyon uydu sistemleri (GNSS) ve Wi-Fi desteği ile gelişmiş bağlantı sunarak güvenilir bir iletişim performansını garanti ettiğini de sözlerine ekledi.

    LG, film tipi antenin, anten desenlerini şeffaf hale getirme ve şeffaf elektrot teknolojisi de dahil olmak üzere 80'den fazla yenilikçi patenti içerdiğini söylüyor. Pazar takipçisi Strategy Analytics'in verilerine göre LG, Temmuz-Eylül döneminde küresel otomotiv telematik pazarında yüzde 23,8 pay alarak zirveye yerleşmiş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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