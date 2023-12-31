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    2024'te Türk savunma sanayisinde neler gerçekleşecek?

    Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak, yurt dışı bağımlılığı azaltmak, yeni teknolojilerle muharebe sahasında avantaj sağlamak amacıyla yürütülen projelerde 2024'de hangi gelişmeler olacak?
    2024'te Türk savunma sanayisinde neler gerçekleşecek? Tam Boyutta Gör
    Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamak, savunma sanayisindeki yurt dışı bağımlılığı en aza indirmek, yeni teknolojilerle muharebe sahasında avantaj sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek.

    KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirecek

    Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden milli muharip uçak KAAN'da ilk uçuş gelecek yıl gerçekleştirilecek. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı. KAAN'ın ilk uçuşu birkaç hafta içinde gerçekleştirilecek.

    İnsansız savaş uçağı ANKA III, jet eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin testlerine devam edilecek.

    Bayraktar KIZILELMA seri üretime girecek

    2024'te Türk savunma sanayisinde neler gerçekleşecek? Tam Boyutta Gör
    Bir süredir testleri sürdürülen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretimine başlanacak. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek Bayraktar KIZILELMA, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar KIZILELMA, gövde içinde taşıyacağı mühimmatlarla belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

    Katlanabilen kanat yapısına sahip Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG ANADOLU gemisine konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip Bayraktar TB3 SİHA, keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra edebilecek.

    İlk milli fırkateyn TCG İSTANBUL, Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edecek. MİLGEM projesinin 5. gemisi olan TCG İSTANBUL'un ardından aynı anda başlatılan projenin 6, 7 ve 8. gemilerinin inşasına devam edilecek.

    2024'te Türk savunma sanayisinde neler gerçekleşecek? Tam Boyutta Gör

    Milli silah sistemi ve radarlar

    TCG İSTANBUL ile beraber Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen birçok ürün ilk kez güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

    Yakın mesafede hava ve su üstü hedeflerini parçacıklı mühimmatla etkisiz hale getiren GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi, Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak.

    Geminin hava savunma radarı işlevini üstlenecek CENK, yaklaşan hava araçlarının, füzelerin, su üstü araçlarının tamamının tespit ve teşhisine imkan verecek.

    Deniz Kuvvetlerine kazandırılacak bir diğer ürün AKREP Deniz Platformu Çift Bant Atış Kontrol Radarı olacak. AKREP, hedefe ait iz bilgilerini yüksek hassasiyetle üretebilen ve X-bant yarı-aktif satıhtan-havaya güdümlü mermiler için aydınlatma sağlayan bir sistem olarak geliştirildi.

    Milli kara ve hava motorları envantere girecek

    2024'te Türk savunma sanayisinde neler gerçekleşecek? Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli insansız deniz aracı sistemleri ilk kez envantere girecek.

    MERT Taşınabilir Elektronik Taarruz Sistemi, ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Geniş frekans kapsamasına ve yeni nesil tekniklere sahip MERT, farklı hedefleri eş zamanlı olarak uzak mesafeden etkisiz hale getirebilecek.

    Yerli askeri kara aracı motoru TUNA'nın ilk kez kullanıldığı VURAN 4x4 araçları Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek. Yıl içinde TUNA motoru KİRPİ araçlarında da kullanılmaya başlanacak.

    Milli İHA'lara güç veren askeri turbodizel motoru PD170, AKSUNGUR ile ilk kez envantere girecek.

    Yazılımcılar savunma için çalışacak

    HAVELSAN tarafından hayata geçirilen "dijital birlik" konseptinin yeni üyesi kamikaze insansız deniz aracı ÇAKA DAY-KİDA için çalışmalar sürdürülecek.

    İnsansız hava, kara ve deniz araçlarının birlikte görev yapmasına imkan sağlayacak Karma Sürü Operasyon Merkezi çalışmaları ve testleri saha gösterimleriyle devam edecek.

    Yurt dışı lisans bağımlılığını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında KOVAN ve Açık Kaynak Veri Yönetim Platformu ODAK yaygınlaştırılacak.

    Biyometrik Veri Yönetim Sistemi Projesi kapsamında nitelikli parmak izi tanıma sisteminin ardından niteliksiz parmak izi tanıma sistemi de tamamlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 14 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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