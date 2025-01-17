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    ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını onayladı: Şimdi ne olacak?

    ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un satılmaması durumunda ABD'de yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Kararı sonrası TikTok'un kaderi Pazartesi günü göreve başlayacak Donald Trump'ın ellerinde olacak.
    ABD Yüksek Mahkemesi TikTok yasağını onayladı: Şimdi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un satılmaması durumunda ABD'de yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Böylece popüler video izleme platformunun 19 Ocak'ta karanlığa gömülmesinin yolunu açtı. Mahkemenin 9-0'lık lehte kararı sonrası TikTok'un kaderi, Pazartesi günü göreve başlayacak olan Donald Trump tarafından belirlenecek.

    Yasa geçen yıl Kongre'de iki partinin onayıyla kabul edilmiş ve Joe Biden tarafından imzalanmıştı. Ancak yasayı onaylayan vekillerden bazıları fikir değiştirerek TikTok'un ABD'de hizmet vermeye devam etmesi gerektiği dile getiriyor.

    Donald Trump hangi adımları atacağını açıklamadı

    Kararla ilgili açıklamada bulunan Donald Trump, TikTok'un geleceğine ilişkin kararın kendisine ait olduğunu söyledi ancak hangi adımları atacağı konusunda ayrıntı vermedi.

    TikTok CEO'su Shou Zi Chew, Pazartesi günü Washington'da Trump'ın yemin törenine katılacak. Chew, konuyla ilgili şunları söyledi: "Başkan Trump'a, TikTok'un ABD'de kullanılabilirliğini sürdürecek bir çözüm bulmak için bizimle çalışma taahhüdü için teşekkür etmek istiyorum."

    Biden yönetimi, göreve gelen Trump yönetimine saygı göstererek yasayı uygulamayacağını açıkça belirtirse, TikTok'un Pazar günü faaliyete devam etmesi mümkün. 

    ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliğiyle kabul etmişti. Senato daha sonra, Nisan 2024'te TikTok'un sahibi Çinli ByteDance şirketine yönelik uygulamayı satması yönündeki yasa tasarısını kabul etmişti.

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