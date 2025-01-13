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    Baykar Bayraktar Kalkan DİHA’nın iletişim menzili 100 kilometreyi aştı

    Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi ve havacılık şirketi Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan DİHA, 54. testini başarıyla geçti. Kalkan DİHA’nın iletişim menzili de 100 kilometreyi aştı.
    Bayraktar Kalkan DİHA’nın iletişim menzili 100 kilometreyi aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi ve havacılık şirketi Baykar, Kalkan DİHA'nın yeni testinin de başarıyla geçtiğini duyurdu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Kalkan DİHA'nın 54'üncü testinin gerçekleştirildiğini ve test kapsamında uzun menzil haberleşme yapıldığını açıkladı.

    Kalkan DİHA'dan önemli test

    Bayraktar Kalkan DİHA’nın iletişim menzili 100 kilometreyi aştı Tam Boyutta Gör
    Yapılan açıklamaya göre Bayraktar Kalkan DİHA’nın iletişim menzili 100 kilometrenin üzerine çıkarak önemli bir eşiğe ulaşmış oldu. Toplam uçuş süresi 175 saati geçen Kalkan DİHA, son test uçuşunda ise 8.000 feet irtifaya tırmandı. Genel yapısıyla Kalkan, özellikle çok düşük maliyetlerle işletilmesi hedeflenen bir platform.

    Baykar’ın aktardığına göre Kalkan Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı konumunda. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilirken elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçip sadece yakıt motorunu kullanıyor. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.

    Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri

    • 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 5 Metre Kanat Açıklığı
    • Dikey İniş Kalkışlı
    • 8.000 feet Operasyonel İrtifa
    • 6 Saat Havada Kalma Süresi
    • 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
    • 100 Kilometre Haberleşme Menzili
    • 14.000 feet Servis Tavanı
    • Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
    • Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
    • Lazer Mesafe Ölçer
    • Lazer İşaretleyici
    • Dijital Veri ve Video Link

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