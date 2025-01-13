Baykar Bayraktar Kalkan DİHA’nın iletişim menzili 100 kilometreyi aştı

Kalkan DİHA'dan önemli test
Baykar’ın aktardığına göre Kalkan Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı konumunda. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabilirken elektrik motorlarıyla kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçip sadece yakıt motorunu kullanıyor. İniş modu için dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere üç farklı opsiyon bulunuyor. Hava aracı, otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebilen uçuş kontrol sistemine sahip.
Bayraktar Kalkan DİHA özellikleri
- 3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
- 5 Metre Kanat Açıklığı
- Dikey İniş Kalkışlı
- 8.000 feet Operasyonel İrtifa
- 6 Saat Havada Kalma Süresi
- 75 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
- 100 Kilometre Haberleşme Menzili
- 14.000 feet Servis Tavanı
- Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
- Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
- Lazer Mesafe Ölçer
- Lazer İşaretleyici
- Dijital Veri ve Video Link
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