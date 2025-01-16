Mühimmatları akıllandıran HGK-84 envantere girdi

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TÜBİTAK SAGE, ASFAT ve ASELSAN tarafından geliştirilen HGK-84 Hassas Güdüm Kitinin Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ilk teslimatı yapıldı. HGK-84 güdüm kiti, envanterdeki güdümsüz kitleri ve genel maksat bombalarını akıllı ve hassas vuruş yeteneğiyle güçlendirecek.

Lazer başlıksız 10 metre, lazer başlıkla 3 metre altında vuruş hassasiyeti

HGK-84’ün (Hassas Güdüm Kiti-84) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan kabul testlerinden yüzde 100 başarı elde edildi. Güdüm kitleri, hedefin yüksek hassasiyetle vurulmasını sağlıyor. 15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kitiyle donatılmış bombalar, 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor. HGK-84, 2000 lb’lik güdümsüz bombalara entegre edilebiliyor. HGK-82 ise 500 lb’lik bombalara entegre edilebiliyordu.

HGK-84’ün lazer arayıcı başlıklı versiyonu olan HGK-84 LAB, 3 metrenin altında vuruş hassasiyeti ile öne çıkıyor. Yüksek hızlı hedeflere karşı etkili olması için geliştirilen HGK-84 LAB’ın test atışları devam ediyor. Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen HGK-84’lerde lazer arayıcı başlık bulunmuyor.

HGK-84 Teknik Özellikleri

Azami menzil: 28km

Güdüm: KKS / ANS/ Lazer

İsabet hassasiyeti (CEP): Normal başlık ile <10m, LAB ile <3m

Harp başlığı tipi: Mk-84, MK84-T, NEB, NEB-T vb. 2.000lbs sınıfı bombalar

Kit ağırlığı: 61kg

Ağırlık (Bomba dahil): 982kg

Harp başlığı ağırlığı (MK-84): 428kg (TNT)

Etki yarıçapı (MK-84): 380m (tehlikeli parçacık uzaklığı), 2.100m (azami parçacık uzaklığı)

Genel özellikleri:

Yüksek hassasiyet ile vuruş kabiliyeti

Her hava şartında kullanılabilme

Tümleşik KKS/ANS navigasyon

Fırsat hedeflerine taarruz

At unut konsepti ile çalışabilme (LAB’sız kullanım

durumunda)

Hareketli hedeflere karşı etkin (LAB’lı kullanım)

MIL-STD-810G Uyumlu

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