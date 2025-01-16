Mühimmatları akıllandıran HGK-84 envantere girdi

- Lazer başlıksız 10 metre, lazer başlıkla 3 metre altında vuruş hassasiyeti
- HGK-84 Teknik Özellikleri
- Genel özellikleri:
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Lazer başlıksız 10 metre, lazer başlıkla 3 metre altında vuruş hassasiyeti
HGK-84’ün (Hassas Güdüm Kiti-84) Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan kabul testlerinden yüzde 100 başarı elde edildi. Güdüm kitleri, hedefin yüksek hassasiyetle vurulmasını sağlıyor. 15 deniz mili mesafeden atılabilen HGK-84 güdüm kitiyle donatılmış bombalar, 10 metre altında vuruş hassasiyetine sahip olabiliyor. HGK-84, 2000 lb’lik güdümsüz bombalara entegre edilebiliyor. HGK-82 ise 500 lb’lik bombalara entegre edilebiliyordu.
HGK-84’ün lazer arayıcı başlıklı versiyonu olan HGK-84 LAB, 3 metrenin altında vuruş hassasiyeti ile öne çıkıyor. Yüksek hızlı hedeflere karşı etkili olması için geliştirilen HGK-84 LAB’ın test atışları devam ediyor. Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen HGK-84’lerde lazer arayıcı başlık bulunmuyor.
HGK-84 Teknik Özellikleri
- Azami menzil: 28km
- Güdüm: KKS / ANS/ Lazer
- İsabet hassasiyeti (CEP): Normal başlık ile <10m, LAB ile <3m
- Harp başlığı tipi: Mk-84, MK84-T, NEB, NEB-T vb. 2.000lbs sınıfı bombalar
- Kit ağırlığı: 61kg
- Ağırlık (Bomba dahil): 982kg
- Harp başlığı ağırlığı (MK-84): 428kg (TNT)
- Etki yarıçapı (MK-84): 380m (tehlikeli parçacık uzaklığı), 2.100m (azami parçacık uzaklığı)
Genel özellikleri:
- Yüksek hassasiyet ile vuruş kabiliyeti
- Her hava şartında kullanılabilme
- Tümleşik KKS/ANS navigasyon
- Fırsat hedeflerine taarruz
- At unut konsepti ile çalışabilme (LAB’sız kullanım
- durumunda)
- Hareketli hedeflere karşı etkin (LAB’lı kullanım)
- MIL-STD-810G Uyumlu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil