TEKNOFEST Kıbrıs’a geliyor: TEKNOFEST KKTC tarihi belli oldu!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bu sene ilk kez Kıbrıs’a geliyor. Yavru Vatan’ın ev sahiliği yapacağı TEKNOFEST KKTC, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olduğu festivale herkes katılabilecek.

TEKNOFEST KKTC’de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yerli teknoloji ve savunma sanayi ürünleri KKTC halkıyla buluşacak.

Festival kapsamında hava gösterileri, konserler, seminerler, sergiler, atölyeler, gökyözü etkinlikleri, simülasyon alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri ve uçuş etkinlikleri düzenlenecek.

TEKNOFEST 2025 başvuruları başladı! 1 hf. önce eklendi

TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları’nda dağıtılacak ödül miktarı belli oldu. Katılımcılara 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak. Yarışmacılara ulaşım ve konaklama desteği de sunulacağı açıklandı. Yarışmalara başvuru için son tarih 15 Ocak 2025 olarak belirlenmiş.

TEKNOFEST KKTC'de hangi yarışmalar yapılacak?

Sosyal İnovasyon Yarışması

Uçan Araba Simülasyon Yarışması

Turizm Teknolojileri Yarışması

Robolig Mavi Vatan Yarışması

TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC

Araştırma Proje Yarışması

HackMasters Mavi Vatan

TEKNOFEST kapsamında bugüne kadar 10 farklı festival düzenlendi. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Adana şehirleri ev sahipliği yaptı. Ayrıca ilk kez yurt dışında TEKNOFEST Azerbaycan etkinliği yapıldı. 2025 yılında TEKNOFEST KKTC’ye ek olarak TEKNOFEST İstanbul etkinliği de yapılacak. TEKNOFEST İstanbul’un tarihi açıklanmadı.

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