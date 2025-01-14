TEKNOFEST Kıbrıs’a geliyor: TEKNOFEST KKTC tarihi belli oldu!

TEKNOFEST KKTC’de 7 ana kategori ve 14 alt kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Yerli teknoloji ve savunma sanayi ürünleri KKTC halkıyla buluşacak.
Festival kapsamında hava gösterileri, konserler, seminerler, sergiler, atölyeler, gökyözü etkinlikleri, simülasyon alanları, sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, fuar etkinlikleri ve uçuş etkinlikleri düzenlenecek.
TEKNOFEST KKTC Teknoloji Yarışmaları’nda dağıtılacak ödül miktarı belli oldu. Katılımcılara 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak. Yarışmacılara ulaşım ve konaklama desteği de sunulacağı açıklandı. Yarışmalara başvuru için son tarih 15 Ocak 2025 olarak belirlenmiş.
TEKNOFEST KKTC'de hangi yarışmalar yapılacak?
- Sosyal İnovasyon Yarışması
- Uçan Araba Simülasyon Yarışması
- Turizm Teknolojileri Yarışması
- Robolig Mavi Vatan Yarışması
- TEKNOFEST Drone Şampiyonası KKTC
- Araştırma Proje Yarışması
- HackMasters Mavi Vatan
TEKNOFEST kapsamında bugüne kadar 10 farklı festival düzenlendi. Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Antalya ve Adana şehirleri ev sahipliği yaptı. Ayrıca ilk kez yurt dışında TEKNOFEST Azerbaycan etkinliği yapıldı. 2025 yılında TEKNOFEST KKTC’ye ek olarak TEKNOFEST İstanbul etkinliği de yapılacak. TEKNOFEST İstanbul’un tarihi açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil