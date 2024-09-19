Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipi teker kesti, sırada uçuş var

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Geliştirilmesi için 1 milyar dolarlık devasa bir kaynak ayrılan insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, test aşamalarına devam ediyor. Kızılelma’nın 3’üncü prototipi olan PT-3 versiyonu için ise süreç hızla ilerliyor. Yeni Kızılelma prototipi kısa bir süre önce teker kesme testini de başarıyla gerçekleştirdi. Bu testle birlikte yeni Kızılelma prototipinin yıl içinde uçması bekleniyor.

Bayraktar Kızılelma PT-3 daha gelişmiş bir versiyon

Bayraktar Kızılelma PT-3, önceki prototiplere nazaran hem tasarımsal hem de yapısal değişikliklerden geçmiş bir versiyon. Bunun yanında Baykar, PT-3 konfigürasyonunda yeni bir motora da geçiş yaptı. Bu motor, art yakıcı (afterburner) kabiliyetine ve dolayısıyla süpersonik uçuş yeteneğine sahip.

Tam Boyutta Gör Ivchenko AI-322F motoruna geçen Kızılelma, 2.500 kgf (24,5 kN; 5.511,6 lbf) itki üretebiliyor. Art yakıcı devreye alındığında ise itki 4.200 kgf (41,2 kN; 9.259,4 lbf) seviyesine çıkıyor. Kıyas olması açısından: İlk Kızılelma prototipi Ivchenko AI-25TLT motorunu kullanıyordu. Bu motor 1,720 kgf (3,800 lbf) seviyesinde itki sağlayabiliyordu, artyakıcı ise bu motorda yoktu.

Kızılelma neler yapacak?

Tam Boyutta Gör Savunma doktrinlerinin hızla değişmesiyle gelecekteki hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle yapılacağı öngörülüyor. Bu kapsamda Bayraktar Kızılelma (MİUS), bu yeni muharebe konseptine yön verecek. Bayraktar İHA/SİHA’ların tecrübesiyle geliştirilen bu sistem, geleceğin teknolojileriyle donatılacak ve agresif manevralarla hava-hava muharebeleri gerçekleştirebilecek. Düşük radar izine sahip Kızılelma, kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilecek ve gövde içindeki mühimmatlarla hedeflere taarruz edebilecek.

5 Saat Havada Kalış Süresi

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

8.5 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

0.9 Mach Maksimum Hız

30.000 Feet Operasyonel İrtifa

500 nm Görev Yarı Çapı

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

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Bayraktar Kızılelma’nın yeni prototipinden teker kesme testi