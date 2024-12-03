Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    2024 Kasım’da Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

    Elektrikli otomobil piyasasında Kasım ayı tablosu belli oldu. Kasım'da en çok satan elektrikli otomobiller açıklandı. İlk sırada yerli otomobil Togg T10X, ikinci sırada Tesla Model Y yer adlı.
    2024 Kasım’da en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında en çok satılan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite (ODMD) verilerine göre Kasım’ın en çok satanı Togg T10X oldu. Ardından Tesla Model Y ve BMW iX1 takip etti.

    Togg T10X satışları önceki aya göre 1.130 adet arttı ve Kasım'da 4.221 adet satış ile listenin tepesinde yer almayı başardı. Ekim ayında 340 adet satış yapan Tesla, Kasım’da satışlarını artırarak 1.860 adet satışla ikinci sıraya yükseldi ve önemli bir yükseliş yakaladı. Ancak ODMD'nin Tesla verilerinin "Kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak" belirlendiğini vurgulamakta fayda var. Kasım’da üçüncü sırayı 771 adet satış ile BMW iX1 aldı.

    Ocak-Kasım 2024 aylarındaki 11 aylık döneme baktığımızda ise ilk sırada Togg T10X yer alırken ikinci sırada Tesla Model Y ve üçüncü  sırada KGM Torres modellerinin yer aldığını görüyoruz.

    VW ID.4 kısa sürede çok sattı

    Volkswagen'in ülkemizdeki ilk elektrikli otomobili Volkswagen ID.4'ün fiyatı 19 Kasım'da açıklanmıştı. Kamuoyunda liste fiyatı yüksek bulunan ID.4 yaklaşık 10 günlük süreçte 252 adet satış yakalayarak Kasım'ın en çok satılan 11'inci elektrikli otomobili oldu. Rakiplerine kıyasla kısa sürede yüksek satış başarısı yakaladı. Bunda VW ID.4'ün bayilerde daha ucuz fiyata alınabilmesi ve halkımızın Volkswagen'e olan ilgisinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

    Kasım 2024'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller
    Marka Model Satış Adedi
    Togg T10X 4.221
    Tesla Model Y 1.860
    BMW iX1 771
    Mini Contryman 697
    KGM Torres 410
    Volvo EX40 373
    Peugeot e-3008 364
    Mercedes EQB 342
    BMW iX2 287
    Hyundai Ioniq 6 259
    Volkswagen ID.4 252
    BMW 5 Serisi 227
    Renault Megane E-Tech 203
    Citroen e-C4 161
    Hyundai Kona 148
    Hyundai Ioniq 5 137
    Kia EV6 133
    Opel Corsa Elektrik 126
    MG 4 117
    Peugeot 208 114

    Ocak-Kasım 2024'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller
    Marka Model Satış Adedi
    Togg T10X 24.361
    Tesla Model Y 9.227
    KGM Torres 4.392
    BMW iX1 3.677
    Mini Countryman 2.918
    Mercedes EQB 2.788
    BMW 5 Serisi 2.202
    MG 4 2.127
    Hyundai Ioniq 5 1.628
    Hyundai Ioniq 6 1.617

     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fiat fiorino 1.4 benzinli lpg kullanıcı yorumları migros depo çalışanları soya sosu bozulur mu deniz yıldızı nerede çekildi egea 1.6 multijet kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız