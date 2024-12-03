2024 Kasım’da Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

- Kasım 2024'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller
- Ocak-Kasım 2024'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller
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Togg T10X satışları önceki aya göre 1.130 adet arttı ve Kasım'da 4.221 adet satış ile listenin tepesinde yer almayı başardı. Ekim ayında 340 adet satış yapan Tesla, Kasım’da satışlarını artırarak 1.860 adet satışla ikinci sıraya yükseldi ve önemli bir yükseliş yakaladı. Ancak ODMD'nin Tesla verilerinin "Kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak" belirlendiğini vurgulamakta fayda var. Kasım’da üçüncü sırayı 771 adet satış ile BMW iX1 aldı.
Ocak-Kasım 2024 aylarındaki 11 aylık döneme baktığımızda ise ilk sırada Togg T10X yer alırken ikinci sırada Tesla Model Y ve üçüncü sırada KGM Torres modellerinin yer aldığını görüyoruz.
VW ID.4 kısa sürede çok sattı
Volkswagen'in ülkemizdeki ilk elektrikli otomobili Volkswagen ID.4'ün fiyatı 19 Kasım'da açıklanmıştı. Kamuoyunda liste fiyatı yüksek bulunan ID.4 yaklaşık 10 günlük süreçte 252 adet satış yakalayarak Kasım'ın en çok satılan 11'inci elektrikli otomobili oldu. Rakiplerine kıyasla kısa sürede yüksek satış başarısı yakaladı. Bunda VW ID.4'ün bayilerde daha ucuz fiyata alınabilmesi ve halkımızın Volkswagen'e olan ilgisinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz.
|Marka Model
|Satış Adedi
|Togg T10X
|4.221
|Tesla Model Y
|1.860
|BMW iX1
|771
|Mini Contryman
|697
|KGM Torres
|410
|Volvo EX40
|373
|Peugeot e-3008
|364
|Mercedes EQB
|342
|BMW iX2
|287
|Hyundai Ioniq 6
|259
|Volkswagen ID.4
|252
|BMW 5 Serisi
|227
|Renault Megane E-Tech
|203
|Citroen e-C4
|161
|Hyundai Kona
|148
|Hyundai Ioniq 5
|137
|Kia EV6
|133
|Opel Corsa Elektrik
|126
|MG 4
|117
|Peugeot 208
|114
|Marka Model
|Satış Adedi
|Togg T10X
|24.361
|Tesla Model Y
|9.227
|KGM Torres
|4.392
|BMW iX1
|3.677
|Mini Countryman
|2.918
|Mercedes EQB
|2.788
|BMW 5 Serisi
|2.202
|MG 4
|2.127
|Hyundai Ioniq 5
|1.628
|Hyundai Ioniq 6
|1.617
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