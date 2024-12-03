2024 Kasım’da Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Kasım ayında en çok satılan sıfır elektrikli otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite (ODMD) verilerine göre Kasım’ın en çok satanı Togg T10X oldu. Ardından Tesla Model Y ve BMW iX1 takip etti.

Togg T10X satışları önceki aya göre 1.130 adet arttı ve Kasım'da 4.221 adet satış ile listenin tepesinde yer almayı başardı. Ekim ayında 340 adet satış yapan Tesla, Kasım’da satışlarını artırarak 1.860 adet satışla ikinci sıraya yükseldi ve önemli bir yükseliş yakaladı. Ancak ODMD'nin Tesla verilerinin "Kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak" belirlendiğini vurgulamakta fayda var. Kasım’da üçüncü sırayı 771 adet satış ile BMW iX1 aldı.

Ocak-Kasım 2024 aylarındaki 11 aylık döneme baktığımızda ise ilk sırada Togg T10X yer alırken ikinci sırada Tesla Model Y ve üçüncü sırada KGM Torres modellerinin yer aldığını görüyoruz.

VW ID.4 kısa sürede çok sattı

Volkswagen'in ülkemizdeki ilk elektrikli otomobili Volkswagen ID.4'ün fiyatı 19 Kasım'da açıklanmıştı. Kamuoyunda liste fiyatı yüksek bulunan ID.4 yaklaşık 10 günlük süreçte 252 adet satış yakalayarak Kasım'ın en çok satılan 11'inci elektrikli otomobili oldu. Rakiplerine kıyasla kısa sürede yüksek satış başarısı yakaladı. Bunda VW ID.4'ün bayilerde daha ucuz fiyata alınabilmesi ve halkımızın Volkswagen'e olan ilgisinin etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Volkswagen ID.4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Kasım 2024'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller Marka Model Satış Adedi Togg T10X 4.221 Tesla Model Y 1.860 BMW iX1 771 Mini Contryman 697 KGM Torres 410 Volvo EX40 373 Peugeot e-3008 364 Mercedes EQB 342 BMW iX2 287 Hyundai Ioniq 6 259 Volkswagen ID.4 252 BMW 5 Serisi 227 Renault Megane E-Tech 203 Citroen e-C4 161 Hyundai Kona 148 Hyundai Ioniq 5 137 Kia EV6 133 Opel Corsa Elektrik 126 MG 4 117 Peugeot 208 114

Ocak-Kasım 2024'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller Marka Model Satış Adedi Togg T10X 24.361 Tesla Model Y 9.227 KGM Torres 4.392 BMW iX1 3.677 Mini Countryman 2.918 Mercedes EQB 2.788 BMW 5 Serisi 2.202 MG 4 2.127 Hyundai Ioniq 5 1.628 Hyundai Ioniq 6 1.617

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

2024 Kasım’da en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu