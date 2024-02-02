Otomobil pazarı 2024'e rekorla başladı: Ocak ayı rekoru kırıldı

Ocak ayının sona ermesiyle birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin 2024'ün ilk verileri paylaşıldı. Buna göre, yılın ilk ayını 79.701 adetle kapatarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60'a yakın artış gösterdi.

Ocak ayında otomobil satışları 64.041 adetle geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında arttı. Hafif ticari araç pazarı da 15.660 adetle yüzde 15,1 artış gösterdi. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 147,1 artış gösterdi.

Tam Boyutta Gör Satılan otomobiller gövde tipine göre değerlendirildiğinde yüzde 52,6 pay ile SUV'ların liderliğini sürdürdüğünü görmekteyiz. Sedan otomobiller yüzde 30,3 pay ile ikinci sırada yer alırken üçüncü sırada yüzde 15,3 paya sahip olan hatchback otomobiller yer alıyor.

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Benzinli otomobiller 41.212 adetle 2024'ün ocak ayında da ilk sırada yer alıyor. Artık motor gamında çok sık görmediğimiz dizel motorlar 8.055 adetle üçüncü sıraya gerilemiş durumda. İkinci sırada ise 10.206 adet satış ve yüzde 16 pay ile hibrit otomobiller bulunuyor.

Ocak ayında 3.973 adet elektrikli otomobil satıldı. Vergi dilimi düşük olan 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 84,2. Geçen yıl ocak ayında 160 kW altında sadece 605 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmişken 2024'te bu sayı yüzde 453 artışla 3.346 adede yükseldi.

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