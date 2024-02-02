Otomobil pazarı 2024'e rekorla başladı: Ocak ayı rekoru kırıldı

Ocak ayının sona ermesiyle birlikte Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarına ilişkin 2024'ün ilk verileri paylaşıldı. Buna göre, yılın ilk ayını 79.701 adetle kapatarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60'a yakın artış gösterdi.
Ocak ayında otomobil satışları 64.041 adetle geçen yıla göre yüzde 71,7 oranında arttı. Hafif ticari araç pazarı da 15.660 adetle yüzde 15,1 artış gösterdi. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 147,1 artış gösterdi.
Benzinli otomobiller 41.212 adetle 2024'ün ocak ayında da ilk sırada yer alıyor. Artık motor gamında çok sık görmediğimiz dizel motorlar 8.055 adetle üçüncü sıraya gerilemiş durumda. İkinci sırada ise 10.206 adet satış ve yüzde 16 pay ile hibrit otomobiller bulunuyor.
Ocak ayında 3.973 adet elektrikli otomobil satıldı. Vergi dilimi düşük olan 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışlardaki payı yüzde 84,2. Geçen yıl ocak ayında 160 kW altında sadece 605 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirilmişken 2024'te bu sayı yüzde 453 artışla 3.346 adede yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.